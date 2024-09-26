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Евросоюз осудил ядерные угрозы Путина

Ксения Польская Брюссель
26 сентября 2024 г.

Президент РФ "не стесняется играть в ядерные игры снова и снова", однако позиция ЕС остается неизменной, заявил Брюссель. Там указывают на "безответственное поведение" Путина, подрывающее цели Совбеза ООН.

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Петер Стано
Петер СтаноФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

"Продолжением крайне безответственного и неприемлемого поведения" со стороны Владимира Путина назвали в Европейском Союзе заявление президента РФ об изменении ядерной доктрины. "Путин уже не в первый раз ведет азартную игру со своим ядерным арсеналом", - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг, 26 сентября. По его словам, президент РФ показал всему миру свое истинное лицо, на этот раз во время Генеральной Ассамблеи ООН на высшем уровне, продемонстрировав "что он не стесняется играть в ядерные игры снова и снова".

Стано подчеркнул, что Евросоюз решительно отвергает эту угрозу, а его позиция остается неизменной. "Мы пытаемся донести эту позицию и до других партнеров в международном сообществе, указывая им на то, сколь безрассудное и безответственное поведение мы видим со стороны человека, представляющего страну - постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал представитель Брюсселя, отметив, что Путин подрывает задачу этого международного органа, заключающуюся в поддержании мира.

Путин хочет изменить ядерную доктрину РФ

Президент РФ предложил изменить принципы применения ядерного оружия и обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. "Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил он 25 сентября на совещании Совета безопасности РФ.

Путин обосновал свое предложение "динамичным изменением" текущей военно-политической обстановки и "возникновением новых источников военных угроз и рисков" для РФ и ее союзников.

Украина и Зеленский в ООН

 

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