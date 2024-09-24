Шольц о войне в Украине: Пришло время для справедливого мира

Большинство немцев имеют более близкие позиции по ряду ключевых вопросов, чем это утверждается, заявил Олаф Шольц. Они - за помощь Киеву, но против участия ФРГ в войне.

Многие немцы ожидают, "что все дипломатические средства будут задействованы для достижения справедливого мира" в войне России против Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в очередном выпуске своего подкаста Kanzler Kompakt, обнародованном в соцсети X утром во вторник, 24 сентября. "Мы поддерживаем это (усиление дипломатии для заключения мира в Украине. - Ред.), для этого сейчас настало время", - подчеркнул он.

Олаф Шольц: Общество Германии не расколото

В своем выступлении, последовавшем вскоре после прошедших 22 сентября выборов в ландтаг восточногерманской федеральной земли Бранденбург, глава правительства страны подчеркнул, что германское общество вовсе не расколото по ключевым темам, как это утверждают некоторые наблюдатели.

"Германия якобы абсолютно расколота. Я постоянно слышу это в последние дни. Идет ли речь об Украине, о пенсии, о защите климата или о правильном решении вопроса миграции, - указал он. - Конечно, все это - большие и важные темы, темы которые нужно обсуждать. Но во всех разговорах, которые я веду повсюду в стране - на рыночных площадях, при посещении фирм, во время диалога с гражданами и в моем избирательном округе, в саду или на городском празднике, - везде у меня складывается впечатление: по центральным вопросам наши мнения расходятся не так уж и сильно".

"Абсолютное большинство людей в Германии считают правильным помочь Украине в защите от бомбардировок, ракетных и артиллерийских атак и одновременно с этим не хочет, чтобы Германия стала воюющей стороной", - констатировал канцлер.

Что касается миграции, то большинство немцев понимают, что без рабочих рук из-за границы ситуация в немецких больницах, детских садах, домах по уходу за немощными и престарелыми, а также на стройках оказалась бы "унылой". Однако в то же время большинство граждан хочет самостоятельно определять, кто может приехать в Германию, заметил он.

По утверждению Шольца, в своей политике он опирается именно на все эти суждения: "Мне важно то большое число обычных людей с обычными желаниями, которые не просто громко жалуются, но делают дело".

"Важно не то, кто громче всех кричит. Большинство с центристскими взглядами гораздо, гораздо масштабнее. Разумных, приличных людей гораздо больше. Абсолютное большинство из нас в решающих вопросах имеют более сходную позицию, чем иногда кажется. Нас объединяет гораздо больше, чем нас разделяет", - подчеркнул Шольц.

Результаты выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

По результатам выборов в ландтаг федеральной земли Бранденбург, считающейся оплотом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Олаф Шольц, СДПГ заняла первое место с 30,9% процента голосов.

Между тем ее партнеры по правящей ("светофорной") коалиции на федеральном уровне - "Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз 90"/"зеленые" в земельный парламент не прошли, не преодолев пятипроцентный барьер. За это правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), резко критикующая миграционную политику Берлина и поставки вооружений из Германии в Украину, уверенно вышла на второе место с 29,2% голосов. Третье же место получила партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) (13,5%), также активно критикующая правящую коалицию по ряду вопросов.

В Саксонии на выборах в ландтаг АдГ также заняла второе место с 30,6% голосов, сразу после оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), набравшего 31,9%. Правящие на федеральном уровне партии показали на этих выборах провальные результаты. СПДГ получила поддержку 7,3% избирателей, "зеленые" - 5,1%. СвДП пятипроцентный барьер не преодолела.

Аналогичная ситуация сложилась в Тюрингии. Там АдГ вышла победительницей с результатом в 32,8%. СДПГ получила 6,1%, "зеленые" - 3,2%, СвДП - 1,1%.

Возможные причины успеха АдГ на востоке Германии

Один из пожилых избирателей, с которыми DW пообщалась на улицах Котбуса в преддверии выборов в Бранденбурге, выразил мнение, что популярность АдГ на востоке Германии - "это пинок под зад для традиционных партий". Аналогичное мнение высказал в беседе с DW и другой житель Котбуса по имени Алекс - мужчина в возрасте около 25 лет: "Германия помогает только иностранцам. А здесь, в самой Германии, ничего не делается".

Между тем главный экономист банка Dutch bank ING Карстен Бржески, комментируя в середине сентября в интервью DW решение американского гиганта микроэлектроники Intel повременить с инвестициями в строительство двух заводов в ФРГ, а также планы автомобильного концерна VW закрыть один или даже два завода в стране из-за отсутствия спроса, указал: "То, что мы наблюдаем сейчас, - результат четырех лет фактической стагнации экономики (время работы нынешней правящей коалиции в ФРГ. - Ред.), и того, что со страной делает снижение ее международной конкурентоспособности на протяжении десятилетия".

По словам экономиста, у него "складывается впечатление, что у правительства Германии нет продуманной долгосрочной экономической стратегии".