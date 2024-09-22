На выборах в Бранденбурге побеждают социал-демократы

На выборах в Бранденбурге большинство голосов набирают социал-демократы, правящие в этой земле с 1990 года. На втором месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии".

Согласно официальным предварительным результатам голосования, на земельных выборах в Бранденбурге с минимальным преимуществом одерживает победу правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В ходе голосования в воскресенье, 22 сентября, она набирает, по данным общественно-правовой телерадиокомпании ARD, 30,9% голосов.

На втором месте - правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая порядка 29,2%. На третьем месте оказался "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), набирающий 13,5% голосов, за ним следует Христианско-демократический союз (ХДС) с результатом 12,1%.

"Союз-90"/"зеленые", набирающий 4,1% голосов, не преодолевает пятипроцентный барьер. Не войдут в состав ландтага также Левая партия (3%) и "Свободные избиратели" (2,6%). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), на федеральном уровне входящая в правящую коалицию, уже давно не играет никакой роли в Бранденбурге и не представлена в местном ландтаге с 2014 года.

Высокая явка избирателей

Выборы характеризовались рекордной для этой федеральной земли явкой избирателей - она составила 72,9%. Пять лет назад показатель был существенно ниже - 61,3%. В выборах имели право участвовать 2,22 млн человек, из них около 100 000 тысяч человек могли проголосовать впервые.

С 2019 года в примыкающем к Берлину Бранденбурге правит коалиция в составе социал-демократов, христианских демократов и "зеленых". В ходе прошлых выборов в ландтаг в Потсдаме СДПГ набрала 26,2% голосов, ХДС - 15,6%, Левая партия - 10,7%. "Зеленые" получили рекордный результат 10,8%.

Успех правых популистов в Саксонии и Тюрингии

Между тем в начале сентября правые популисты получили высокие результаты на выборах в ландтаги еще двух восточных земель ФРГ - Саксонии и Тюрингии. В Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте сразу за ХДС с 31,9%. В Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз с 23,6%.

Таким образом, партии, входящие в правящую коалицию на федеральном уровне, потерпели на выборах в обеих восточных федеральных землях сокрушительное поражение. В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,4% избирателей. "Зеленые" получили 3,2%, а третий участник коалиции ФРГ - СвДП - получила в Тюрингии столь незначительную поддержку, что ее результаты оказались в разделе "другие".

В Саксонии СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,1% избирателей. "Зеленые" едва преодолели проходной барьер, набрав 5,1%. СвДП, как и в Тюрингии, оказалась в разделе "другие".