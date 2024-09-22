В СДПГ довольны победой над АдГ на выборах в Бранденбурге

По словам премьер-министра Бранденбурга, социал-демократам удалось "остановить экстремистов" из АдГ на земельных выборах. Генсек ХДС заявил о "горьком поражении".

Представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) выразил радость по поводу того, что его партии удалось добиться победы на земельных выборах над правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). "Это была тяжелая работа", - заявил он после оглашения результатов экзитполов, добавив, что социал-демократы стремились к тому, чтобы "на нашей стране не появилось большое коричневое клеймо".

Похоже, этой цели удалось достичь, указал Войдке. По его словам, именно социал-демократы, "как это часто бывает в истории", остановили экстремистов на пути к власти.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман (Carsten Linnemann), поздравив СДПГ с достигнутыми результатами, заявил, что глава земельного правительства смог извлечь выгоду из своей популярности. В то же время, говоря о показателях своей партии на выборах в Бранденбурге, Линнеман заявил о "горьком поражении".

ССВ: Мы пришли, чтобы остаться

В левопопулистском "Союзе Сары Вагенкнехт" (ССВ), набирающем более 12 процентов голосов, свой высокий результат рассматривают как знак того, что ССВ удалось утвердиться в качестве новой партии. "Мы пришли, чтобы остаться", - заявила сопредседательница партии Амира Мохамед Али (Amira Mohamed Ali). Ведущий кандидат партии на выборах в ландтаг Бранденбурга Роберт Крамбах (Robert Crumbach) напомнил, что отделение в этой федеральной земле было основано всего пять месяцев назад. "Это фантастический результат, - заявил он. - У меня нет слов".

Согласно неофициальным предварительным результатам голосования, на земельных выборах в Бранденбурге с небольшим преимуществом одерживает победу правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая, по данным общественно-правовой телерадиокомпании ARD, 30,7% голосов.

На втором месте - АдГ, получившая порядка 29,5%. На третьем месте оказался "Союз Сары Вагенкнехт", набирающий 12,4% голосов, за ним следует Христианско-демократический союз с результатом 11,7%.

"Союз-90"/"зеленые", набирающий 4,6% голосов, не преодолевает пятипроцентный барьер. Не войдут в состав ландтага также Левая партия (2,9%) и "Свободные избиратели" (2,5%). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), на федеральном уровне входящая в правящую коалицию, уже давно не играет никакой роли в Бранденбурге и не представлена в местном ландтаге с 2014 года.