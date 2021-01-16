Вакцины от COVID: немецкий ученый об их эффективности и безопасности

Каждая партия вакцины в Германии перед поставкой на рынок проходит проверку на качество. Занимается этим Институт имени Пауля Эрлиха - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Его руководитель Клаус Цихутек (Klaus Cichutek) в эксклюзивном интервью DW рассказал о том, насколько безопасны и эффективны сертифицированные в ЕС вакцины против коронавируса BioNtech/Pfizer и Moderna, о возможных побочных и долгосрочных эффектах после вакцинации, и о том, будут ли прививать от коронавируса детей.

DW: BioNtech/Pfizer и Moderna - первые две вакцины против коронавируса, допущенные на европейский рынок. Что можно сказать уже сейчас об их эффективности?

Клаус Цихутек: Пока что реактогенность обеих вакцин (свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты - повышение температуры, отек на месте инъекции и пр. - Ред.) не отличается от других вакцин и не выходит за привычные рамки. Первые данные очень обнадеживающие: в ходе клинических испытаний эффективность обеих вакцин достигла 90 и более процентов. И даже среди пожилых людей она превышает 80 процентов. Я думаю, что у нас есть две отличные сертифицированные вакцины, разработанные и прошедшие все проверки с соблюдением всех необходимых стандартов. Так что в настоящее время ситуация выглядит очень хорошо.

- Обе вакцины нужно вколоть дважды. На какое время они гарантируют защиту от коронавируса?

Клаус Цихутек

- Пока что мы этого не знаем. Но у нас есть свидетельства устойчивой иммуногенной активности (иммунного ответа организма. - Ред.). Некоторые данные указывают на то, что иммунная реакция, которую активируют вакцины, длится минимум восемь месяцев. И даже после этого она пока не ослабевает. А тесты, которые проводились на обезьянах, показывают, что даже низкого уровня нейтрализованных антител достаточно для того, чтобы защитить нас от вируса. Я думаю, что обе вакцины предоставят нам защиту на более длительный срок, но чтобы делать заявления об их долгосрочной эффективности и безопасности, нужно дождаться появления дополнительных данных.

- На сегодняшний день известно о каких-нибудь побочных эффектах?

- В основном побочные эффекты длятся от силы несколько дней. Это легкая боль в месте укола, иногда усталость, повышенная температура, головная боль, боль в мышцах или суставах. Возможен также небольшой отек на месте укола. Но все это - известные побочные эффекты, присущие любой вакцинации. Они краткосрочны и не влекут за собой никакого вреда для организма. Учитывая, насколько опасным для жизни может быть COVID-19, с побочными эффектами от вакцин против коронавируса можно смириться. Хотя, похоже, они встречаются чаще, чем при ежегодной прививке от гриппа.

- Можно ли исключить серьезные осложнения после вакцинации обеими вакцинами от коронавируса?

- Полностью исключить их в настоящее время нельзя. Но большинство осложнений проявляются в первые недели после вакцинации. И встречаются они, насколько нам известно, очень редко. Это могут быть аллергические реакции, еще реже - паралич лицевых нервов. Но эти симптомы встречались и при клинических исследованиях в группе плацебо. В целом же вакцины практически безопасны.

- Немало людей обеспокоены возможными долгосрочными последствиями после введения вакцины. Насколько они вероятны?

- Нам нужно собрать больше практических данных в процессе вакцинации. Третья фаза клинических испытаний продолжится в течение двух лет, на протяжении которых будет исследоваться вероятность долгосрочных побочных действий. За всеми участниками тестирования ведется тщательное наблюдение, и каждый симптом или побочный эффект будет документироваться. Однако до сих пор нет никаких данных о долгосрочных негативных последствиях вакцинации. Фармакологический контроль лекарственных препаратов, который проводит Институт имени Пауля Эрлиха и другие медицинские учреждения, включает в себя и изучение возможных побочных эффектов у вакцинированных лиц. Для этого на нашем сайте есть специальное приложение SaveVac, где все, кому поставили вакцину, могут сообщить о возможных побочных реакциях. Эти данные позволяют нам лучше понять действие вакцины и пристальнее исследовать побочные эффекты.

- В Германии спорят о возможности обязательной вакцинации медработников и персонала по уходу за пожилыми людьми. Как вы можете объяснить недоверие, которое некоторые люди испытывают к вакцинам против коронавируса?

- Я могу лишь посоветовать людям побольше узнать об этих вакцинах. Наша стратегия заключается в том, чтобы предоставить максимально прозрачную информацию о них. Во-первых, сертификации вакцин предшествовали все необходимые тесты и проверки. Во-вторых, мы ведем активный мониторинг всех лекарственных препаратов, что позволяет нам незамедлительно реагировать на любые побочные эффекты. И, наконец, в-третьих, нужно всегда сопоставлять пользу и риск вакцинации: до сих пор все побочные эффекты были незначительными и краткосрочными.

- Насколько высок уровень защиты от коронавируса после вакцинации? Могут ли заразиться люди, уже получившие прививку?

- У нас еще мало практического опыта, ведь вакцинация только началась. Но клинические испытания говорят о том, что среди тех, кто привился, наблюдается лишь незначительный процент заражений. В основном это происходит тогда, когда человек был заражен SARS-CoV-2 еще до вакцинации, но инфицирование было бессимптомным и осталось незамеченным. У 95 из 100 вакцинированных не было никаких симптомов COVID-19 даже после контакта с заболевшими людьми. И, похоже, что у тех, кто заразился, были лишь легкие симптомы.

- Обеими сертифицированными в ЕС вакцинами детей и подростков пока прививать не будут: BioNTech/Pfizer одобрена к применению от 16 лет, Moderna - с 18 лет. Когда можно ждать вакцинации детей?

- Некоторые вакцины-кандидаты тестируются также и на детях. Результаты исследования мы ожидаем уже в этом году. И тогда лицензии, которые выдаются вакцинам, могут быть распространены также на детей и подростков. Все зависит от того, будут ли комиссии по вакцинации рекомендовать эти вакцины к использованию среди детей.

- Некоторые женщины опасаются, что вакцина может нежелательно повлиять на текущую или будущую беременность. Насколько оправданы эти страхи?

- Пока что у нас мало данных о реакции на вакцину среди беременных. Поэтому в настоящее время вакцинация им не рекомендуется. Но я не вижу никаких проблем, если женщина, привившаяся от коронавируса, в дальнейшем забеременеет. Первые результаты неклинических исследований на животных показывают, что вакцинация никак не влияет на фертильность, беременность или развитие плода. Но, конечно, нам придется ждать данных после клинических испытаний на людях.

- После начала вакцинации появлялись данные об аллергических реакциях. Должны ли прививаться аллергики?

- Универсального ответа на этот вопрос нет. Если человек знает, что у него аллергическая реакция на состав препарата, ему не стоит вакцинироваться. Люди с аллергической реакций на пыльцу или с пищевыми аллергиями могут вакцинироваться. Но они должны оставаться под наблюдением врача 15 минут после того, как сделали прививку, чтобы проверить реакцию на вакцину. Врачи могут помочь при любых реакциях, которые могут произойти. Но хочу еще раз подчеркнуть: подобные реакции встречаются крайне редко.

Клаус Цихутек - немецкий биохимик и глава Института имени Пауля Эрлиха. Он также является профессором биохимии университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне.

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