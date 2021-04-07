Бург Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии

Что общего между Епископской резиденцией в Вюрцбурге, Лимбургским собором, Бранденбургскими воротами в Берлине, Голштинскими воротами в Любеке и этим живописным замком недалеко от Мозеля? Все они в прошлом украшали немецкие денежные банкноты - марки ФРГ. Замок Эльц (Burg Eltz) был изображен на 500-марочной купюре Бундесбанка, выпускавшейся в 1960-1990-х годах.

Вид на замок Эльц с прогулочной дорожки, ведущей через лес к парковке

Оборотная сторона купюры в 500 немецких марок с изображением замка Эльц

Какой-то выдающейся роли в истории замок Эльц не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении.

Бург Эльц - замок на ручье Эльц

Замок находится в горном регионе Айфель, но обычно его перечисляют среди достопримечательностей Мозеля, хотя от этой реки до замка - идти и идти. Он словно спрятался от внешнего мира около ручья Эльц, впадающего в Мозель, а построен был в Средние века для охраны проходившей здесь торговой дороги, которая связывала Айфель с соседним винодельческим регионом.

Добираться до замка проще всего на машине, задав в навигаторе Münstermaifeld, а от него - по указателям. Ближайший крупный город - Кобленц - находится в 30 километрах. В радиусе чуть более ста километров - Трир, Кельн и Висбаден. На поезде пересадку надо делать в Кобленце, далее - вдоль Мозеля до остановки Moselkern. От нее где-то еще час пешком вдоль ручья.

Перед глазами замок возникает неожиданно - и любви с первого взгляда уже не избежать. Возведенный в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Барбароссы. Первые сто лет своей истории Эльц служил рыцарям, охранявшим здешнюю дорогу. За свои услуги с торговцев рыцари взимали плату. Затем он стал родовым замком нынешних владельцев.

Замок Эльц на картине 1836 года

Вид на замок Эльц с высоты птичьего полета. Туристам использовать дроны около замка запрещено

Вид на замок со склона на другой стороне от ручья Эльц

В первой половине XIII века его поделили между тремя братьями. После этого каждой из линий здесь принадлежал отдельный дом. Семьи увеличивались, и замок на скале рос как своего рода "ласточкино гнездо", вернее - как несколько гнезд, плотно прижатых друг к другу. По необходимости хозяева добавляли этажи и возводили пристройки, чем объясняется его необычный вид.

Прекрасно сохранившийся замок

Представители рода Эльцев занимали высокие государственные и церковные посты в Священной Римской империи, что спасло их резиденцию от разрушения во время Войны за Пфальцское наследство 1688-1689 годов, когда пострадали очень многие замки этого региона. За всю свою историю он только один раз подвергался осаде, во время которой не получил серьезных повреждений.

Эльц был одним из самых комфортабельных замков Германии. Здесь имелось около четырех десятков каминов. В других же замках обычно отапливали лишь три-четыре помещения - для детей и женщин. Туалеты располагались в эркерах, а смыв осуществляли водой из кувшинов и дождевой водой - по специальным желобам с крыш, что для того времени было очень необычным решением.

Замок Эльц на фотографии около 1890 года

Своды замковой часовни в Эльце

Рыцарские доспехи в совещательной комнате замка Эльц

Пушка в одном из залов замка Эльц

Обстановка вся оригинальная. Стены залов украшают старинные гобелены. Среди картин - работы представителей династии Кранахов - немецких живописцев эпохи Ренессанса. Сами Эльцы сейчас в замке не живут, но, когда ходишь по его комнатам, кажется, что он в любой момент готов принять своих хозяев, а повара из огромной кухни только что вышли в кладовку за продуктами.

Частная достопримечательность в Айфеле

Замок является частным музеем, его содержание и ремонт финансируются в основном за счет доходов от туристов. В стоимость билета также входит посещение сокровищницы с оружием, одеждой и украшениями. Замок открыт для туристоы с апреля по конец октября. После экскурсии можно перед обратной дорогой отдохнуть в кафе на террасе или спуститься к ручью - просто посидеть на берегу или устроить пикник с видом на старые стены и крыши. Ежегодно замок посещает около 250 тысяч человек. Среди гостей было несколько американских и немецких президентов.