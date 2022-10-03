Бранденбургские ворота - история в фотографиях

До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На территорию можно было попасть через восемнадцать ворот. Ворота позже разобрали - за исключением одних-единственных. Сегодня эти Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

"Афины на Шпрее"

Старые Бранденбургские ворота на рисунке 1764 год Фото: Gemeinfrei

Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

Ворота мира

Квадрига на Бранденбургских воротах Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили Квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

Военный трофей

Наполеон в Берлине 27 октября 1806 года на картине Шарля Менье Фото: Gemeinfrei

Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать Квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

Триумфальное возвращение

Возвращение Квадриги в Берлин в 1814 году на картине Рудольфа Айхштедта Фото: Gemeinfrei

В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, Квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

Старые открытки и фотографии

Возвращение немецких войск в Берлин после победы во Франко-прусской войне 1870-1871 годов Фото: akg-images/picture alliance

Бранденбургские ворота и Рейхстаг в Берлине на почтовой открытке 1898 года Фото: akg-images/picture-alliance

Традиционная церемония смены караула около Бранденбургских ворот в 1904 году. Проводилась до 1990 года. Состоялась впервые в 1818 году во время визита в Берлин царя Александра I Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Бранденбургские ворота на почтовой карточке 1911 года из серии открыток, выпущенной художественным объединением "Венские мастерские" (Wiener Werkstätte) Фото: brandstaetter images/Austrian Archives/picture-alliance

Парижская площадь в Берлине на открытке 1915 года Фото: Historisches Auge/akg-images/picture alliance

В первой половине XIX века Бранденбургские ворота окончательно стали одой из главных достопримечательностей и визитных карточек Берлина - ворота рисовали, изображали на картинах и гравюрах, после изобретения и начала распространения фотографии они, конечно, заняли свое место в альбомах и на почтовых карточках.

Нацистская пропаганда

Факельное шествие через Бранденбургские ворота в 1933 году Фото: Ullstein

Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

После войны

Бранденбургские ворота в мае 1945 года Фото: picture alliance/akg-images

Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была почти полностью разрушена, как видно на этом снимке. Уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она хранится в фонде Городского музея Берлина.

Реконструкция

Один из новых коней для Квадриги около Бранденбургских ворот в 1958 году Фото: picture-alliance/akg-images/G. Schuetz

Установка копии Квадриги на Бранденбургские ворота в 1958 году Фото: Gert Schuetz/akg-images/picture-alliance

Богиня победы Виктория на Парижской площади в 1958 году Фото: Gert Schuetz/akg-images/picture-alliance

Скульптурную группу пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию Квадриги изготовили в 1958 году - в одной мастерской в Западном Берлине. Однако перед установкой власти ГДР внесли коррективы - убрали крест и прусского орла. Эти символы вернули во время реставрации в 1990-1991 годах.

Запретная территория

"Внимание, вы покидаете Западный Берлин!". Бранденбургские ворота в 1968 году Фото: Werner Otto/United Archives/picture alliance

Бранденбургские ворота в 1962 году Фото: picture alliance / dpa

Берлинская стена и Бранденбургские ворота в 1962 году Фото: picture-alliance / dpa

13 августа 1961 года было начато строительство Берлинской стеной. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

"Снесите эту Стену!"

Выступление Рональда Рейгана перед Бранденбургскими воротами в 1987 году Фото: picture alliance/dpa/Ronald Reagan Presidential Libra

Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

Падение Берлинской стены

Падение Берлинской стены в ночь на 10 ноября 1989 года Фото: picture-alliance/dpa

Демонтаж одного из фрагментов Берлинской стены около Бранденбургских ворот в конце декабря 1989 года Фото: picture-alliance/dpa

Праздник около Бранденбургских ворот в ночь на 3 октября 1990 года - День воссоединения Германии Фото: picture alliance/dpa

Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии. Символ раздела страны стал символом воссоединения.

Реставрация Квадриги

Квадрига на Бранденбургских воротах перед отправкой на реставрацию в 1990 году Фото: picture-alliance/akg-images

Виктория на пути в реставрационную мастерскую 23 марта 1990 года Фото: picture alliance

Квадрига в начале июля 1991 года перед возвращением на Бранденбургские ворота Фото: Thomas Gade/picture alliance/akg-images

В марте 1990 года Квадрига была демонтирована и отправлена в реставрационную мастерскую Немецкого технического музея в Западном Берлине. Воссоединение Германии 3 октября этого же года Виктория, увы, пропустила - по независящим от нее причинам. В июле 1991 года скульптурную композицию вернули на ворота - с тех пор богиня вновь взирает на Парижскую площадь и бульвар Унтер-ден-Линден со своего привычного места.

P.S.

Новый год около Бранденбургских ворот Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ханукия перед Бранденбургскими воротами в 2015 году Фото: picture-alliance/dpa/J. Carstensen

Фотография на память Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Сегодня Бранденбургские ворота и Парижская площадь являются не только популярными достопримечательностями, но и местом для концертов, праздников, демонстраций и митингов. Во время акций солидарности на ворота проецируют цвета государственных флагов тех стран, которым жители Берлина и Германии хотят выразить поддержку.

Прогулка по площади и через ворота также является привычным пунктом программы государственных визитов в Берлин иностранных лидеров и коронованных особ, пребывания в этом городе мировых звезд и знаменитостей. Здесь же проходит главная и самая массовая новогодняя вечеринка Германии, а на время Хануки устанавливают и зажигают 10-метровый ханукальный светильник.

Если на мобильном телефоне гостя, посетившего Берлин, нет фотографии Бранденбургских ворот, значит, он не был в Берлине.