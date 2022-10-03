Бранденбургские ворота - история в фотографиях

До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На территорию можно было попасть через восемнадцать ворот. Ворота позже разобрали - за исключением одних-единственных. Сегодня эти Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.
"Афины на Шпрее"
Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".
Ворота мира
Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили Квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.
Военный трофей
Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать Квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.
Триумфальное возвращение
В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, Квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.
Старые открытки и фотографии
В первой половине XIX века Бранденбургские ворота окончательно стали одой из главных достопримечательностей и визитных карточек Берлина - ворота рисовали, изображали на картинах и гравюрах, после изобретения и начала распространения фотографии они, конечно, заняли свое место в альбомах и на почтовых карточках.
Нацистская пропаганда
Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.
После войны
Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была почти полностью разрушена, как видно на этом снимке. Уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она хранится в фонде Городского музея Берлина.
Реконструкция
Скульптурную группу пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию Квадриги изготовили в 1958 году - в одной мастерской в Западном Берлине. Однако перед установкой власти ГДР внесли коррективы - убрали крест и прусского орла. Эти символы вернули во время реставрации в 1990-1991 годах.
Запретная территория
13 августа 1961 года было начато строительство Берлинской стеной. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.
"Снесите эту Стену!"
Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.
Падение Берлинской стены
Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии. Символ раздела страны стал символом воссоединения.
Реставрация Квадриги
В марте 1990 года Квадрига была демонтирована и отправлена в реставрационную мастерскую Немецкого технического музея в Западном Берлине. Воссоединение Германии 3 октября этого же года Виктория, увы, пропустила - по независящим от нее причинам. В июле 1991 года скульптурную композицию вернули на ворота - с тех пор богиня вновь взирает на Парижскую площадь и бульвар Унтер-ден-Линден со своего привычного места.
P.S.
Сегодня Бранденбургские ворота и Парижская площадь являются не только популярными достопримечательностями, но и местом для концертов, праздников, демонстраций и митингов. Во время акций солидарности на ворота проецируют цвета государственных флагов тех стран, которым жители Берлина и Германии хотят выразить поддержку.
Прогулка по площади и через ворота также является привычным пунктом программы государственных визитов в Берлин иностранных лидеров и коронованных особ, пребывания в этом городе мировых звезд и знаменитостей. Здесь же проходит главная и самая массовая новогодняя вечеринка Германии, а на время Хануки устанавливают и зажигают 10-метровый ханукальный светильник.
Если на мобильном телефоне гостя, посетившего Берлин, нет фотографии Бранденбургских ворот, значит, он не был в Берлине.