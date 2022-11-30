Без света в Украине - около 6 млн абонентов

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

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Из украинских портов в среду в рамках Черноморской зерновой инициативы вышли два сухогруза с более 94 тыс. тонн кукурузы. Как сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), судно Omicron Sky доставит 66 645 тонн в Турцию, сухогруз Baroness - 27,5 тысяч тонн в Испанию. В свою очередь, в украинские порты направляются три судна, которые в среду прошли по морскому гуманитарному коридору.

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Минобороны США заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне. Как утверждает агентство, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

Дмитрий Кулеба провел переговоры с главами МИД Турции и Дании

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира Зеленского с министрами иностранных дел Турции и Дании Мевлютом Чавушоглу и Йеппе Кофодом. Обсуждение состоялось в рамках саммита глав МИД стран-членов НАТО в Бухаресте. Об этоv Кулеба сообщил вечером 30 ноября в Twitter.

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Базирующаяся в испанском городе Сарагоса компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для поставок в Украину, 30 ноября получила по почте взрывное устройство в пакете, сообщает испанское издание El Periodico. Ранее в тот же день содержимое такого же пакета, доставленного почтой, взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с королем Великобритании Карлом III. "Уже не впервые Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посетил их в Шотландии, еще раньше - в Румынии", - написала Зеленская в своем Telegram-канале . Карл III и первая леди Украины посетили в Лондоне собор Украинской греко-католической церкви и расположенный на территории собора центр для украинских беженцев.

Без света в Украине - около 6 млн абонентов

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В Украине около 6 миллионов абонентов остаются без света. Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением - в семи регионах. Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Ситуация остается очень сложной в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - сказал он.

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По оценкам администрации США, в зимний период ход наземных боевых действий в Украине может замедлиться, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия, скорее всего, продолжит наносить ракетные удары по гражданским жизненно важным объектам Украины. Кирби заявил журналистам, что США и их союзники намерены и впредь оказывать помощь Киеву и в восстановлении инфраструктуры, и в укреплении ее противовоздушной обороны.

Зеленский - Маску: Приезжайте в Украину и увидите все своими глазами

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Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции "DealBook" в Нью-Йорке, пригласил Илона Маска посетить Украину. "Если вы, - сказал он, обращаясь к Макску, - хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить".

Таким образом Зеленский прокомментировал резонансные высказывания главы SpaceX и Twitter Илона Маска о перспективе мирных переговоров между РФ и Украиной.

Хроника событий 30 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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