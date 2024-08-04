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Бербок: Ракеты США в Германии будут "надежно сдерживать" РФ

Ольга Лебедева
4 августа 2024 г.

Глава МИД ФРГ заявила о необходимости выстроить систему сдерживания России, которая защитит не только Германию, но и Польшу, балтийские страны и Финляндию.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: dts-Agentur/picture alliance

Планируемое размещение в Германии дальнобойных ракет США необходимо как "средство сдерживания" российского президента Владимира Путина, уверена глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Принцип надежды не защитит нас от путинской России", - написала она в гостевом комментарии, опубликованном в воскресенье, 4 августа, в газете Bild am Sonntag.

Недежное сдерживание необходимо и для защиты граничащих с РФ стран

Бербок подчеркнула, что защитить Германию может то, что Берлин в настоящее время "инвестирует в собственную безопасность и мощь" - в рамках ЕС и НАТО, а также на национальном уровне. Эти меры включают в себя решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии, добавила она.

По словам Бербок, ФРГ необходимо выстроить "надежное сдерживание" в отношении России. Такие шаги должны также защитить Польшу, балтийские страны и Финляндию - партнеров Германии, "которые непосредственно граничат с Россией и в последние месяцы испытали на себе взрывной эффект гибридных мер на границе", отметила немецкий министр.

Германия разместит дальнобойные ракеты США

В рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне США и Германия объявили о предстоящем размещении на территории ФРГ американских дальнобойных ракет. США в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО с 2026 года разместят в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые системы оружия, "обладающие более значительной дальностью поражения, чем имеющиеся сейчас в Европе", сообщил Белый дом. Так ракеты Tomahawk способны поражать цели на дистанции до 2500 километров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну."  А на вопрос, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Размещение дальнобойных ракет США в ФРГ одобрил также замглавы крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Он обратил внимание на необходимость адекватного сдерживания России, которая "нападает на другие страны, особенно на те, которые не в состоянии защитить себя".

Критика решения разместить в Германии ракеты США

Однако решение о размещении американского оружия стало неожиданностью для многих членов бундестага. Ряд политиков призвали поставить вопрос о размещении ракет на немецкой земле на обсуждение парламента. Среди прочего такие призывы звучат и в рядах депутатов входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что Россия уже некоторое время обладает оружием аналогичной и другой дальности, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а затем вышла из него. Он подчеркнул необходимость "настоящего сдерживания" России. "Речь идет о том, чтобы закрыть брешь с нашей стороны - не кому-либо угрожать, а дать понять, что возможное, вероятное нападение на территорию НАТО имело бы для России столь высокую цену, что его риски невозможно было бы просчитать", - пояснил он.

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