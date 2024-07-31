Министр обороны ФРГ оправдал размещение американского оружия

В планах разместить с 2026 года в Германии американские ракеты Tomahawk нет параллелей с "двойным решением НАТО" 1979 года, которое привело к массовым антивоенным протестам в ФРГ, заявил Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) отверг критику в отношении планов размещения американского дальнобойного оружия в ФРГ. Этот шаг не имеет ничего общего с "двойным решением НАТО", которое 1980-х годах привело к массовым антивоенным протестам в Германии, заявил немецкий министр во вторник, 30 июля, в ходе визита в американский штат Гавайи. "Поэтому нам следует тщательно разграничивать эти вещи", - добавил он.

Министр также указал, что речь идет о размещении в Германии обычных видов вооружения, которое не предназначается для использования с ядерными боеголовками. "Это необходимо подчеркнуть очень четко, чтобы успокоить всех, кто имеет опасения", - добавил он.

Писториус: речь идет о сдерживании России

Кроме того, Писториус напомнил, что Россия уже некоторое время обладает оружием аналогичной и другой дальности, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а затем вышла из него.

Он подчеркнул необходимость "настоящего сдерживания" России. "Речь идет о том, чтобы закрыть брешь с нашей стороны - не кому-либо угрожать, а дать понять, что возможное, вероятное нападение на территорию НАТО имело бы для России столь высокую цену, что его риски невозможно было бы просчитать", - пояснил он.

Таким образом Писториус ответил на критику в германском парламенте и призывы со стороны некоторых политиков поставить вопрос о размещении нового американского оружия на немецкой земле на обсуждение бундестага. В частности, такие призывы звучат и в рядах депутатов входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Германия разместит дальнобойные ракеты США

В рамках прошедшего в июле саммита НАТО в Вашингтоне США и Германия объявили о предстоящем размещении на территории ФРГ американских дальнобойных ракет. США в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО с 2026 года разместят в Германии зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые системы оружия, "обладающие более значительной дальностью поражения, чем имеющиеся сейчас в Европе", сообщил Белый дом. Так ракеты "Томагавк" способны поражать цели на дистанции до 2500 километров. Данное решение стало неожиданностью для многих членов бундестага.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну." А на вопрос, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Размещение дальнобойных ракет США в ФРГ одобрил также замглавы крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Он обратил внимание на необходимость адекватного сдерживания России, которая "нападает на другие страны, особенно на те, которые не в состоянии защитить себя".

"Двойное решение НАТО"

В соответствии с так называемым "двойным решением НАТО", принятым в конце 1979 года, в ФРГ были размещены американские ракеты средней дальности Pershing II в ответ на наращивание на европейской территории СССР баллистических ракет средней дальности, прежде всего, РСД-10. Помимо развертывания новых ракет, "двойное решение НАТО" включало призыв к переговорам США и СССР об уничтожении этого класса вооружений.

Данное решение вызвало ожесточенные дискуссии в ФРГ и привело к антивоенным акциям протеста 1980-х годов, в которых участвовали сотни тысяч немцев. Развертывание американских ракет завершилось в 1985 году, а в 1987 СССР и США заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.