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Берлин: Развертывание ракет США - ответ на выход РФ из ДРСМД

Виталий Кропман
15 июля 2024 г.

Официальный представитель правительства Германии отметил, что Россия ведет себя гораздо более агрессивно по отношению к соседям, поэтому необходим неядерный компонент сдерживания.

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Запуск крылатой ракеты Tomahawk (фото из архива)
Запуск крылатой ракеты Tomahawk (фото из архива)Фото: Christopher Senenko/U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Берлин рассматривает развертывание в Германии американских ракет средней дальности в качестве ответа на выход России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник, 15 июля, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, новое российское оружие дальнего радиуса действия "не только разработано, но и развернуто". "В то же время мы видим, что Россия ведет себя гораздо более агрессивно по отношению к своим соседям, чем в прошлом", - приводит его слова агентство Reuters. Поэтому необходим неядерный компонент сдерживания.

При этом правительство Германии не захотело предоставить никакой дополнительной информации о развертывании в ФРГ американских ракет, запланированном на 2026 год, и оставило без ответа вопрос о том, кто будет платить за размещенные крылатые ракеты и сверхзвуковые ракеты, которые еще предстоит разработать. "На самом деле это американское решение о размещении оружия. Это, возможно, дает небольшое представление", - указал Хебештрайт. По его словам, правительство Германии предполагает, что США выполнят это обязательство, даже если Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Необходимы новые соглашения о разоружении

В долгосрочной перспективе правительство Германии нацелено на заключение с Россией новых соглашений о разоружении, но изначально считает возможным дальнейшее наращивание вооружений. "Нельзя полностью отбросить опасения, что теперь может начаться новая гонка вооружений", - цитирует Хебештрайта агентство AFP. При этом, по его словам, Берлину предстоит набраться терпения.

Защитить европейских партнеров

10 июля стало известно, что США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения. Об этом было объявлено в совместном заявлении США и Германии, обнародованном на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне.

13 июля Кремль отреагировал на это заявление. России в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Европе придется определять в качестве целей своих ракет те места, где эти ракеты будут стационированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств", - сказал представитель Кремля в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

Комментируя эти высказывания, Хебештрайт отметил, что к подобным заявлениям России "всегда следует относиться серьезно", но они "не заслуживают внимания".

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