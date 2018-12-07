12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов

Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.
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Голштинские ворота в Любеке
Борьба с пластиковым загрязнением планеты дошла до немецких рождественских базаров.
Гуляя по улицам Любека, можно изучать историю Ганзы и любоваться памятниками кирпичной готики: Мариенкирхе, Старой ратушей, Голштинскими воротами, Госпиталем Святого Духа.
Церковь Святой Марии (Marienkirche) заложили в Любеке в 1251 году. По высоте центрального нефа она занимает первое место в мире среди кирпичных готических церквей.
Любекская ратуша - выдающийся памятник светской архитектуры Средневековья. В одном из ее залов можно найти ответ на вопрос, какими качествами должны обладать отцы города.
Госпиталь Святого Духа - одно из самых старых действующих благотворительных учреждений Европы. Он был основан в ганзейском городе Любеке в начале XIII века.
Ганзейский город Любек в Северной Германии - неофициальная марципановая столица мира. Однако привезти отсюда в подарок можно не только традиционные сладости, но и местное вино.
Позднеготические Голштинские ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине.
18 декабря 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения Вилли Брандта - выдающегося политика, в прошлом - канцлера ФРГ. Этому необыкновеному человеку посвящен музей в Любеке.
В период своего наибольшего расцвета в XIV-XV веках Ганзейский союз объединял более 200 городов.
В храме Николая Чудотворца в Штральзунде находятся уникальные рельефы XIV века со сценами охоты на белок под Великим Новгородом и торговли между ганзейскими и русскими купцами.
Проказа - страшное слово. Больные становились изгоями, лепрозории строили подальше от городов. Почти все они исчезли вместе с болезнью - их сравняли с землей.
В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.
Памятники Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в ганзейском городе Висмар. Фоторепортажи Deutsche Welle.