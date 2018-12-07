 12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов | Фоторепортажи о Германии | DW | 09.12.2018

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Фоторепортажи

12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов

Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.

  • Старый город

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главный город немецкой Ганзы

    Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…

  • Церковь Девы Марии в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Эталон кирпичной готики

    Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).

  • Вид на церковь Святого Петра из внутреннего дворика в одном из районов Старого города

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главные достопримечательности

    Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.

  • Вид на городскую ратушу в Любеке с колокольни церкви Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская ратуша

    Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

  • Любек на гравюре Маттеуса Мериана Старшего 1641 года

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гравюра Мериана

    Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

  • Фигуры ангелов и готические своды городского собора в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городской собор

    Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.

  • Вид на Старый город с колокольни храма Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Большая рыба

    Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.

  • Узкая улочка в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Сквозь стены

    Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…

  • Проход во внутренний дворик в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Подворотня без ворот

    В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

  • Стол во внутреннем дворике с фруктами и утренней газетой

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Завтрак с туристами

    Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.

  • Подворье Фюхтингсхоф в Любеке (Füchtingshof)

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Ганзейская благотворительность

    Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

  • Госпиталь Святого Духа в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Госпиталь Святого Духа

    В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

  • Фасад Шкиперского общества

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Шкиперское общество

    Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

  • Окна старого кирпичного дома в историческом центре Любека

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичное зодчество

    Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

  • Соляные склады на берегу реки Траве в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичный ренессанс

    К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.

  • Один из деревянных парусников в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Морские олдтаймеры

    Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.

  • Голштинские ворота в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Хольстентор

    В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.

  • Одна из башен бывшей городской стены

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская стена

    Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.

  • Вид на Старый город с колокольнями церквей Святого Петры и Девы Марии

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Уголок художника

    В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.

  • Стеклянное панно с панорамой Любека и отражение колоколен в реке Траве

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Торговые традиции

    По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

  • Дом Будденброков расположен по адресу Mengstraße 4, 23552 Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Дом Будденброков

    В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

  • Скульптура Гюнтера Грасса во дворе музея

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гюнтер Грасс

    Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

  • Фрагмент Берлинской стены во дворе Willy-Brandt-Haus Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Вилли Брандт

    Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.

  • Знак Осторожно, дети!

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    P.S.

    Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Старый город

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главный город немецкой Ганзы

    Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…

  • Церковь Девы Марии в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Эталон кирпичной готики

    Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).

  • Вид на церковь Святого Петра из внутреннего дворика в одном из районов Старого города

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Главные достопримечательности

    Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.

  • Вид на городскую ратушу в Любеке с колокольни церкви Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская ратуша

    Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.

  • Любек на гравюре Маттеуса Мериана Старшего 1641 года

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гравюра Мериана

    Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.

  • Фигуры ангелов и готические своды городского собора в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городской собор

    Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.

  • Вид на Старый город с колокольни храма Святого Петра

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Большая рыба

    Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.

  • Узкая улочка в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Сквозь стены

    Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…

  • Проход во внутренний дворик в Старом городе

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Подворотня без ворот

    В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.

  • Стол во внутреннем дворике с фруктами и утренней газетой

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Завтрак с туристами

    Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.

  • Подворье Фюхтингсхоф в Любеке (Füchtingshof)

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Ганзейская благотворительность

    Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.

  • Госпиталь Святого Духа в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Госпиталь Святого Духа

    В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.

  • Фасад Шкиперского общества

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Шкиперское общество

    Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.

  • Окна старого кирпичного дома в историческом центре Любека

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичное зодчество

    Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.

  • Соляные склады на берегу реки Траве в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Кирпичный ренессанс

    К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.

  • Один из деревянных парусников в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Морские олдтаймеры

    Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.

  • Голштинские ворота в Любеке

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Хольстентор

    В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.

  • Одна из башен бывшей городской стены

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Городская стена

    Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.

  • Вид на Старый город с колокольнями церквей Святого Петры и Девы Марии

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Уголок художника

    В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.

  • Стеклянное панно с панорамой Любека и отражение колоколен в реке Траве

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Торговые традиции

    По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.

  • Дом Будденброков расположен по адресу Mengstraße 4, 23552 Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Дом Будденброков

    В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.

  • Скульптура Гюнтера Грасса во дворе музея

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Гюнтер Грасс

    Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.

  • Фрагмент Берлинской стены во дворе Willy-Brandt-Haus Lübeck

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    Вилли Брандт

    Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.

  • Знак Осторожно, дети!

    Город Любек: 12 главных достопримечательностей

    P.S.

    Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Голштинские ворота в Любеке 

  • Голштинские ворота на почтовой карточке 1908 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Кирпичная готика

    Голштинские ворота (Holstentor) возвели в ганзейском городе Любеке в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом. Сегодня они считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине - со всеми художественно-графическими и сувенирными последствиями, что никак не умаляет их ценности и значения.

  • Голштинские ворота на немецкой монете в 2 евро 2006 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Неповторимый силуэт

    Этот главный символ Любека можно обнаружить на купюрах и монетах, почтовых марках и эмблемах городских фирм - например, той, что выпускает сладости из здешнего знаменитого на весь мир марципана. Основанное в 1905 году Объединение германских городов (Deutscher Städtetag), отдавая дань ведущей роли Любека в истории Ганзейского союза, использует стилизованный силуэт Хольстентор в своем логотипе.

  • Вид на Голштинские ворота со смотровой площадки на церкви Святого Петра

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На пути индустриализации

    При этом в середине XIX века их чуть было не снесли. Древние ворота, уже давно утратившие свою оборонительную функцию и постепенно разрушавшиеся, мешали индустриальному росту города - находились на переплетении транспортных путей, мешали планам дорожного строительства и возведению по соседству нового вокзала. Большую часть старой городской стены к этому времени здесь уже разобрали.

  • Голштинские ворота на картине 1820 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На один голос

    Петиция с требованием снести Хольстентор в 1855 году собрала почти 700 подписей. В 1863 году сенат Любека после бурных дебатов отклонил эти планы с перевесом всего в один голос. Идею сохранить ворота энергично поддержал прусский король Вильгельм IV, направивший в город своего специального представителя, отвечавшего за охрану архитектурных памятников, с поручением спасти то, что еще можно спасти.

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Символическое совпадение

    На Голштинских воротах указаны два ключевых года в их истории: 1477 - завершения строительства (на самом деле - 1478) и 1871 - окончания первой большой реставрации. При этом окончание реставрации совпало по времени с созданием Германской империи - событием, пробудившим особый интерес к таким памятникам, символам общей немецкой истории, среди которых, например, был также Кельнский собор.

  • План городских укреплений Любека конца XVII века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ворота на Запад

    Так выглядел план оборонительных сооружений Любека в конце XVII века. Богатый город, считавшийся столицей Ганзейского союза, на протяжении всей средневековой истории постоянно расширял систему своих укреплений. На его территорию можно было попасть через одни из четырех городских ворот. От Хольстентор, находившихся в западной части, начиналась дорога в Голштинию, на что указывает их название.

  • Хольстентор и кварталы Старого города

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    От ворот до ворот - через двое ворот

    Дошедшие до наших дней Голштинские ворота были на самом деле так называемыми средними Голштинскими воротами в системе укреплений, защищавших въезд в Любек с западной стороны. Здесь также находились еще более старые внутренние Голштинские ворота, впервые упоминающиеся в источниках 1216 года, а также ренессансные внешние Голштинские ворота и даже вторые внешние Голштинские ворота - на земляном валу.

  • Голштинские ворота на гравюре XIX века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Последовательность

    Их названия менялись со временем. На момент возведения нынешние Голштинские ворота были не средними, а внешними, то есть должны были принять на себя основной удар, а средними они стали после очередного расширения системы укреплений вокруг Любека. К сожалению, более старые и более новые ворота разобрали, когда город начал расти в эпоху индустриализации. Старые стены сковывали этот рост.

  • Внешние Голштинские ворота на рисунке Карла Юлиуса Мильде

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ренессансные ворота

    Так изобразил внешние Голштинские ворота, законченные в 1585 году, художник Карл Юлиус Мильде (1803-1875). Это ренессансное сооружение исчезло еще при его жизни - в 1853 году. Оно находилось примерно в 20 метрах от сохранившихся Голштинских ворот, конусные крыши которых видны на рисунке. К внешним воротам примыкал дом смотрителя земляных валов, отвечавшего за городские укрепления.

  • Спящий лев перед Голштинскими воротами в Любеке

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Любекские львы

    Внешние Голштинские ворота снесли, чтобы построить вокзал и проложить к нему пути. Этот вокзал не сохранился. Площадь, возникшую на его месте, сегодня охраняют два чугунных льва, отлитых в 1823 году. Один - спит, а другой - бодрствует и пристально смотрит на своего соседа. Первоначально львы находились около дома одного богатого торговца, а затем - перед отелем, разрушенным в 1942 году.

  • Терракотовые плитки на Голштинских воротах

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    "Согласие внутри, снаружи мир"

    Для облицовки этого памятника кирпичной готики использовались глазурованные красные и черные кирпичи, а также терракотовые плитки с двуглавым орлом на гербе Любека и другими повторяющимися мотивами. С внешней стороны ворота также украшает надпись на латинском языке: "Concordia Domi Foris Pax" ("Согласие внутри, снаружи мир").

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На болоте

    То, что эти ворота дошли до наших дней, можно считать чудом - и не только потому, что их хотели разобрать в середине позапрошлого века. Заложенные в болотистом месте на берегу реки Траве, они стали проседать еще во время строительства, несмотря на то, что возводили их на сваях и 8-метровом искусственном холме. Впрочем, это совсем не удивительно при толщине стен, достигающей 3,5 метров.

  • Голштинские ворота с городской стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ни одного выстрела

    Правда, с городской стороны толщина стен не превышает одного метра, чтобы их было легче разрушить в случае сдачи Любека неприятелям, лишив их возможности воспользоваться этим оборонительным сооружением. В башнях Голштинских ворот было установлено три десятка пушек, которые не сделали ни одного выстрела - не представилось возможности.

  • Голштинские ворота с полевой стороны вечером

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ниже уровня

    Сейчас ворота, находившиеся на искусственном холме, просели так, что их первый этаж находится в полуметре ниже поверхности. Эксперты предполагают, что торф под ними под давлением этого сооружения превратился в бурый уголь. Крен башен продолжал увеличиваться вплоть до ремонта, проведенного в 1933/34 годах, когда для их стабилизации были использованы специальные конструкции из железобетона.

  • 50 немецких марок образца 1962-1991 годов

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Выпрямили

    Строителям пришлось реагировать на проседание и крен этого сооружения еще во время его возведения, пытаясь их компенсировать. Так в Любеке появился этот немецкий вариант пизанского архитектурного чуда - сразу две вечно падающие башни, клонящиеся друг к другу. По каким-то загадочным причинам, художник, работавший над этим мотивом для купюры в 50 немецких марок, башни все-таки выпрямил…

  • Голштинские ворота из тыкв

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Всемирное наследие

    Сегодня в Голштинских воротах работает исторический музей, а сами они настолько знамениты, что их силуэт безошибочно узнается даже в варианте, выполненном из тыкв. В одном из городских галерей хранится картина, которую написал с Голштинских ворот Энди Уорхол. Готический оригинал в Любеке вместе с другими памятниками Старого города в 1987 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.willy-brandt.de

Музей Вилли Брандта в Любеке

buddenbrookhaus.de

"Дом Будденброков"

grass-haus.de

Музей Гюнтера Грасса

www.schiffergesellschaft.com

Шкиперское общество

www.st-petri-luebeck.de

Смотровая площадка на церкви Святого Петра

www.cityschifffahrt.de

Экскурсии на катере вокруг исторического центра Любека

Аудио- и видеофайлы по теме

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