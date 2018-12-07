12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов

Голштинские ворота - главный символ Любека

На болоте

То, что эти ворота дошли до наших дней, можно считать чудом - и не только потому, что их хотели разобрать в середине позапрошлого века. Заложенные в болотистом месте на берегу реки Траве, они стали проседать еще во время строительства, несмотря на то, что возводили их на сваях и 8-метровом искусственном холме. Впрочем, это совсем не удивительно при толщине стен, достигающей 3,5 метров.