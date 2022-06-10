107-й день войны России против Украины: главные события

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Войска РФ пытаются установить полный контроль над Северодонецком. Россия и Украина провели 11-й обмен пленными. В Украину прибыли министр обороны Великобритании и два немецких министра.
На 107-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в пятницу, 10 июня, - российские войска продолжали пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
По информации Генштаба ВСУ, российские силы готовятся возобновить наступление на Славянск и пытаются не допустить продвижение украинских войск на Харьковском направлении к государственной границе. Кроме того, россияне ведут штурмовые действия в Северодонецке, пытаясь установить над ним полный контроль, бои продолжаются, указывается в вечерней оперативной сводке, опубликованной в Facebook. Среди прочего были обстреляны из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка, нанесены авиаудары вблизи Марьинки, Красногоровки, Новобахмутовки и Александрополя.
На Лиманском направлении российские войска продолжают закрепляться в районе Святогорска и продолжают наступление в направлении Лиман - Славянск, отмечается далее. В акваториях Черного и Азовского морей ВС РФ сосредоточили основные усилия на блокировании гражданского судоходства, а в акватории Черного моря в состоянии готовности находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, российским силам все труднее пополнять подразделения, понесшие потери. "Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - указано далее.
По данным украинского Оперативного командования "Юг", на Украину нацелены 40 крылатых ракет, размещенные на двух подводных лодках и четырех надводных носителях. "Сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - заявила в эфире телемарафона глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уже три дня в так называемой "ДНР" идет "замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян". РИА "Новости" опубликовало фото с места удара, указав, что он был нанесен "по жилому дому близ администрации" главы "ДНР" в центре Донецка.
Международное сообщество резко осудило смертные приговоры, вынесенные в "ДНР" трем иностранцам - британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Сааудуну Брахиму. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в самопровозглашенных республиках в Донбассе не соблюдаются "основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость и беспристрастность судов, а также право не быть принужденным к даче показаний". "Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", - указала представитель ведомства.
В Берлине данные решения назвали очередным доказательством "полного игнорирования Россией элементарных принципов международного гуманитарного права". "Вне зависимости от гражданства служащие вооруженных сил, в том числе военнослужащие, которые воюют на стороне Украины, являются участниками боевых действий и пользуются особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом", - указал представитель МИД ФРГ.
В свою очередь МИД РФ утверждает, что британцы, приговоренные к смертной казни в самопровозглашенной "ДНР", не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного. Они являются наемниками, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщил, что Лондон намерен вести переговоры о ситуации с Аслином и Пиннером в первую очередь с Украиной, а не с Россией.
Украина и Россия провели 11-й обмен пленными, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, который находился в плену в течение двух месяцев.
По данным Офиса президента Украины, на данный момент разминированы уже более 370 населенных пунктов из более чем 1000 деоккупированных городов и сел. Замглавы ведомства Кирилл Тимошенко сообщил, что только в Черниговской области Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяла с начала боевых действий более 27 тысяч взрывоопасных предметов. По его словам, в 445 населенных пунктах возобновили работу учреждения здравоохранения, более чем в 450 - учреждения образования, услуги мобильной связи и интернета восстановлены более чем в 760 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу на 64% деоккупированных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. "Глава государства поблагодарил министра за действенную поддержку Украины со стороны британского правительства в нашей борьбе с российской агрессией", - указывается в сообщении пресс-службы украинского президента. По этим данным, Зеленский назвал Британиюнастоящим другом Украины, что особенно проявилось после начала российского вторжения. "Война проявила, кто наши настоящие не только стратегические, но и действенные сегодня друзья и партнеры. Одним из таких друзей является именно Великобритания", - отметил он. Зеленский также указал на первоочередные нужды украинской армии. "Сегодня ключевой приоритет для нас - оперативное получение тяжелого вооружения. Это важно, чтобы победить российского агрессора, восстановить территориальную целостность Украины", - цитирует заявление Зеленского его пресс-служба.
В тот же день Украину посетили два немецких министра. "Мы проводим здесь гуманитарную инициативу от имени всего федерального правительства, включая (канцлера. - Ред.) Олафа Шольца (Olaf Scholz)", - заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) во Львове, где его принял украинский коллега Виктор Ляшко. Представитель Берлина пообещал обширную поддержку в медицинской сфере, в частности в лечении тяжелораненых. Лаутербах прибыл с командой хирургов и других специалистов, которые помогут в лечении пострадавших с сильнейшими ожогами, проведут обучение украинских медиков и помогут в создании ожоговых центров. Кроме того, правительство Германии окажет поддержку в установке контейнерных мастерских по созданию протезов. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир (Cem Özdemir) посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Николаем Сольским.
Глава Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. "Парламент ЕС решительно поддерживает заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС", - заявила она на Копенгагенском демократическом саммите фонда "Альянс демократий", основанного экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.
Выступая на том же саммите, украинский президент призвал Брюссель ускорить процесс вступления его страны в ЕС. "Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть скептически настроенные политики, которые колеблются, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?" - заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Указав, что "украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией", он призвал в первую очередь "наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так искушает российское государство".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Сербию, имеющую статус кандидата в члены ЕС, присоединиться к санкциям Брюсселя против России. "Мы ожидаем, что санкции будут реализованы и теми странами, которые находятся в процессе вступления в Евросоюз", - заявил Шольц в Белграде на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. В свою очередь Вучич отметил, что Белград осудил российское вторжение в Украину на Генассамблее ООН и в других международных организациях, но к санкциям у него иное отношение. Сербия в "очень сложной ситуации" с точки зрения энергообеспечения, отметил он.
Шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси, включающий эмбарго на поставки нефти, поддержала Швейцария. Ограничения вступают в силу 10 июня, сообщила пресс-служба правительства в Берне. Санкции введены в отношении 100 физических и юридических лиц из обеих стран, в частности военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей.
В Румынии прошла встреча "Бухарестской девятки" (B9). Ее участники - восточноевропейские страны НАТО - высказались за то, чтобы в своей новой стратегической концепции Североатлантический альянс четко назвал Россию угрозой. Данное решение следует принять на ближайшем саммите НАТО в конце июня, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Девять государств приветствовали планируемое вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также, по словам польского президента Анджея Дуды, хотят, чтобы НАТО усилило боевые группы на восточном фланге альянса.
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