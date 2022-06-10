Немецкий эксперт: Смертная казнь для пленных - военное преступление

Как расценивать вынесенный в самопровозглашенной "ДНР" смертный приговор трем иностранцам, воевавшим в рядах Вооруженных сил Украины, и можно ли считать это военным преступлением? Об этом рассказал в интервью DW профессор Потсдамского университета, руководитель кафедры европейского и международного права Андреас Циммерманн (Andreas Zimmermann).

DW: Профессор Циммерманн, с точки зрения России и боевиков самопровозглашенной "ДНР", иностранные военнослужащие, добровольно вступившие в ряды Вооруженных сил Украины, являются "наемниками и преступниками". Трое из них были вчера приговорены в Донецке к смертной казни. Как вы оцениваете такой приговор с точки зрения международного гуманитарного права?

Андреас Циммерманн: Этот приговор кажется мне очень проблематичным. А именно с учетом статьи 47 первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям. Как Украина, так и Российская Федерация, являются договорными сторонами этого протокола с 1977 года. В этой статье 47 содержится определение, кто именно наемник. Таковым считается только лицо, соответствующее совокупно ряду критериев.

Андреас Циммерманн, профессор Потсдамского университета, руководитель кафедры европейского и международного права

Наемник - это лицо, не являющееся военнослужащим вооруженных сил одной из сторон конфликта и получающее денежное вознаграждение, значительно выше обычной зарплаты военнослужащего, скажем в данном случае, Вооруженных сил Украины. Также эти люди не должны быть гражданами стран, являющихся стороной конфликта. Согласно тому, что нам известно, осужденные в данном случае не соответствуют этим критериям, следовательно, они не являются наемниками в соответствии с международным гуманитарным правом.

Согласно этому праву они являются комбатантами (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта. - Ред.), которые участвуют в конфликте на стороне Украины, а именно в рядах ее вооруженных сил. Согласно Третьей женевской конвенции, а именно первого дополнительного протокола, они - военнопленные. Добавлю еще один момент: учитывая контроль, осуществляемый Российской Федерацией над самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", ответственность за деятельность органов власти так называемых "республик", с точки зрения международного права, приписывается Российской Федерации. Таким образом Российская Федерация может привлекаться к ответственности за приговоры судов этих так называемых "народных республик" в соответствии с международным правом.

- Все трое осужденных в "ДНР" иностранцев задолго до войны устроились по контракту в Вооруженные силы Украины на общих основаниях. Я правильно понимаю вас, что не всех иностранцев, которые служат в вооруженных силах другого государства с правовой точки зрения можно называть "наемниками", как это делается в данном случае?

- Судя по тому, что нам известно, эти лица не являются наемниками. Во-первых, они были рядовыми военнослужащими Вооруженных сил Украины. Во-вторых, они участвовали в конфликте не по финансовым соображениям. Согласно общеизвестным фактам, это касается большинства иностранцев, которые участвуют в конфликте на стороне Украины.

Вопрос в том, как можно защитить интересы обвиняемых, которых судят в судах так называемых "народных республиках", легитимность которых никто не признает. Как спасти жизнь этих военнопленных? Является ли это ответственностью международных организаций, таких как Красный Крест?

Как вы справедливо заметили, на Международный комитет Красного Креста в соответствии с Женевскими конвенциями возложена задача следить за соблюдением этих конвенций. Я уверен, что Красный Крест находится в постоянном контакте с Российской Федерацией и Украиной и настаивает на соблюдении норм международного гуманитарного права. Эта организация обычно делает это, не привлекая к своей работе внимание общественности. Это, так сказать, молчаливая дипломатия, которая в данном случае должна быть максимально эффективной.

Кроме того, государства, граждан которых осуждают, а в данном случае это Марокко и Великобритания, могут на дипломатическом уровне контактировать с Российской Федерацией. К тому же, в таких случаях существует компетенция Международного уголовного суда (МУС), то есть с точки зрения уголовной ответственности отдельных лиц, ответственных за военные преступления, совершаемые на территории Украины. Прокуроры Международного уголовного суда, как мы знаем, уже начали следствие по военным преступлениям в Украине. Если в данном случае будут исполнены смертные приговоры, то тогда нужно будет определить конкретных лиц, несущих за это ответственность. Например, судьи, вынесшие такой приговор или другие лица. Хотя очевидно, что принудительно этих людей в Гаагу доставить невозможно.

- То есть, вы лично как юрист считаете военным преступлением исполнение такого судебного приговора?

- Если мы исходим из того, что осужденные - не наемники, то они подпадают под нормы о защите военнопленных в соответствии с первым дополнительным протоколом к Третьей женевской конвенции от 1949 года. Поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим. Убийство военнопленных - это преступление с точки зрения международного права. То есть, вынесение и исполнение такого смертного приговора является военным преступлением в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

- Если внимательно почитать законодательство так называемой "ДНР", то смертная казнь там предусмотрена не за то, что человек является наемником, а за то, что человек "участвует в вооруженном восстании с целью свержения власти или нарушения территориальной целостности". С таким подходом в "ДНР" к смертной казни могут приговорить и всех взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины. Возможно, иностранцев показательно приговаривают к смертной казни, чтобы отпугнуть других добровольцев, воюющих за Украину?

- Важно, что речь идет о комбатантах украинской армии. В этом случае они находятся под защитой Третьей женевской конвенции, первого дополнительного протокола. Их нельзя привлекать к ответственности за участие в боевых действиях. К ним нужно относиться как к военнопленным и после завершения боевых действий они должны быть возвращены на родину. Другое дело, если они совершили военные преступления. Взять, например, российского военнослужащего, которого недавно украинская сторона осудила именно за это, хотя подробно я не знаком с тем делом. Во всяком случае, военным преступлением является, например, целенаправленное убийство гражданских лиц. За это военное преступление можно судить и комбатанта. Насколько я знаю, в данном случае троих иностранцев осудили не по обвинению в военных преступлениях.

- Вопрос касается плененных в Мариуполе украинских бойцов. Их тысячи. Часть из них предположительно этапировали в Россию. Остальные остаются в заключении в так называемой "ДНР". Им может грозить такой же процесс со смертным приговором? Что может сделать международное сообщество, чтобы удержать Россию от того, чтобы вместе с контролируемыми ею "республиками" таким образом расправляться с этими военнопленными?

- С юридической точки зрения, все параметры в случае взятых в плен в Мариуполе такие же, как и в случае трех ныне осужденных. Здесь даже еще более очевидно, что речь идет о комбатантах Вооруженных cил Украины. Соответствующее должно быть и обращение с ними как c военнопленными. Их нельзя привлекать к ответственности за участие в вооруженном конфликте. Есть ли возможность оказывать на Российскую Федерацию политическое давление с требованием соблюдать эти международные нормы, каждый может судить сам. Мне такие возможности в данном случае кажутся очень ограниченными.

- Если таких приговоров будет больше, возможно, стоит говорить об ответственности за нарушение международных норм не только выносящих приговоры судей, но и тех, кто принимает соответствующие политические решения, стоящие за этими приговорами?

- Согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, к ответственности могут привлекаться все лица, ответственные за совершение конкретного военного преступления, если возможно доказать причинно-следственную связь, то есть установить цепь, по которой отдавались приказы. В таких случаях следует задокументировать и доказать, что высокопоставленные государственные лица в Российской Федерации могут быть привлечены к ответственности за эти действия.

- То есть, это могут быть и лица в Москве?

- Конечно, и в Москве тоже. Вопрос в том, отдавались ли соответствующие указания высокопоставленным политикам или военным в России. Можно ли доказать, что ответственность за определенное решение несет "лицо икс", что именно оно давало указания устраивать судебные процессы. Если нет доступа к доказательствам того, что давались указания, то доказать это будет сложно. Но, конечно, уже были известны случаи, когда высокопоставленные лица привлекались к ответственности. К примеру, за преступления во время войны в бывшей Югославии привлекались к ответственности генералы за отданные ими приказы, хотя они лично не были исполнителями преступлений.

Смотрите также:

Сто дней войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Сто дней войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Сто дней войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Сто дней войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Сто дней войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Сто дней войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Сто дней войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Сто дней войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Сто дней войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Сто дней войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные удары по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Сто дней войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Сто дней войны в Украине Многие мирные жители Украины долгое время не могли поверить, что война действительно пришла в их дома - со всеми военными ужасами: разрушениями, гибелью, насилием.

Сто дней войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Сто дней войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Сто дней войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Сто дней войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Сто дней войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Сто дней войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Сто дней войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Сто дней войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Сто дней войны в Украине Так война изменила Одессу: на улицах города появились противотанковые ежи. Город с начала войны готовится к попытке захвата и высадке десанта войск РФ.

Сто дней войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Сто дней войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Сто дней войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Сто дней войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Сто дней войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Сто дней войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Сто дней войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Сто дней войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Сто дней войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Сто дней войны в Украине К концу первых ста дней войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и вошла в последний неподконтрольный ей крупный город Луганской области, Северодонецк. Там идут ожесточенные бои. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Сто дней войны в Украине В боях за Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, по сообщениям с мест, стороны несут значительные потери. Мирные жители, которые остались в своих домах, испытывают большие лишения, как эта женщина на фотографии.

Сто дней войны в Украине Пока армия РФ сосредоточила основные усилия на продвижении в районе Северодонецка, силы ВСУ провели ряд контрнаступательных действий на юге, в Херсонской области. В этих районах продолжаются протестные акции сторонников Украины.

Сто дней войны в Украине На оккупированных украинских территориях РФ вводит в оборот российские рубли, раздает паспорта РФ, налаживает вещание госТВ, а также привозит еду и гуманитарную помощь для выживших жителей, как видно по этой фотографии ТАСС из Мариуполя.

Сто дней войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Сто дней войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

