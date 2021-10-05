Совет Европы — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития и законности.
Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей международной организацией Европы. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского Союза. В отличие от ЕС Совет Европы не может издавать обязательные законы. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
По мнению Дуньи Миятович, дело Навального демонстрирует, что в РФ много проблем - это и отсутствие независимой судебной системы, и атаки на правозащитников. Но комиссару СЕ кажется, что Навальный скоро выйдет на свободу.
Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?