Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Совет Европы

Совет Европы — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития и законности.

Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей международной организацией Европы. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского Союза. В отличие от ЕС Совет Европы не может издавать обязательные законы. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

FILE - In this Wednesday, May 1, 2013, file photo, gay rights activists carry rainbow flags as they march during a May Day rally in St. Petersburg, Russia. When the Sochi Winter Olympics begin on Friday, Feb. 7, 2014 many will be watching to see whether Russia will enforce its law banning gay ¿propaganda¿ among minors if athletes, fans or activists wave rainbow flags or speak out in protest. The message so far has been confusing. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)

Комиссия Совета Европы заявила о невыполнении РФ ее рекомендаций 05.10.2021

Россия не выполнила две рекомендации, которые Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью дала ей в 2019 году с просьбой уделить им первоочередное внимание.
02.10.2021 TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: An elderly voter in a face mask at a polling station during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgias municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

Международные наблюдатели указали на нарушения на выборах в Грузии 03.10.2021

Выборы в Грузии были упущенной возможностью для местной демократии, заявила миссия ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента. Наблюдатели указали на отсутствие равных условий для партии власти и оппозиции.
Kremlin critic Alexei Navalny, who was arrested during March 26 anti-corruption rally, attends a hearing at a court in Moscow on March 27, 2017. - A Russian court on March 27 sentenced Kremlin critic Alexei Navalny to 15 days behind bars after ruling that he had resisted police during a massive anti-corruption protest Sunday in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Совет Европы призвал Россию освободить Навального и выплатить компенсацию ЮКОС 19.09.2021

Комитет министров Совета Европы рассмотрел шесть дел в отношении России. СЕ призвал Москву освободить Навального и выплатить компенсации ЮКОС и другим потерпевшим, присужденные ЕСПЧ.
The emblem of the European Union on the carpet at the (Small) Chamber at the European Court of Human Rights, ECHR, in Strasbourg, France, on October 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы? 26.07.2021

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека 23.06.2021

"История с Навальным символична", - считает комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Ведь "она демонстрирует, что в РФ гораздо больше проблем - например, отсутствие независимой судебной системы".
ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дебаты в ПАСЕ: режим санкций против Беларуси должен быть усилен 23.06.2021

Белорусские власти искусственно создают наплыв нелегальных мигрантов у границ Польши и Литвы - так режим Лукашенко мстит Евросоюзу, считают в ПАСЕ. И призывают усилить давление на Минск.

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека (18.06.2021) 18.06.2021

По мнению Дуньи Миятович, дело Навального демонстрирует, что в РФ много проблем - это и отсутствие независимой судебной системы, и атаки на правозащитников. Но комиссару СЕ кажется, что Навальный скоро выйдет на свободу.

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021) 18.06.2021

Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?
A Russian serviceman stands on duty near a map of the Crimea region near the city of Kerch March 4, 2014. President Vladimir Putin ordered troops involved in a military exercise in western Russia back to base on Tuesday in an announcement that appeared intended to ease East-West tension over fears of war in Ukraine. REUTERS/Thomas Peter (UKRAINE - Tags: POLITICS MILITARY) Kertsch (ukrainisch Керч; russisch Керчь; krimtatarisch Keriç) ist eine Hafenstadt in der Autonomen Republik Krim, Ukraine mit 144.500 Einwohnern (2013)

Нарушения прав человека в аннексированном Крыму: выход есть? 18.06.2021

Ситуация с правами человека в Крыму близка к катастрофической, утверждают правозащитники. Какие механизмы влияния есть у Киева и его партнеров? Об этом речь шла в ходе дискуссии на "Киевском диалоге".
2293855 France, Strasbourg. 09/30/2013 Building of Council of Europe in Strasbourg. Vladimir Fedorenko/RIA Novosti |

Россию могут исключить из Совета Европы? Из-за Навального и не только 11.06.2021

Совет Европы может наказать Россию за неисполнение решения ЕСПЧ освободить Навального. При каких условиях может быть запущена процедура приостановления членства РФ, рассказали эксперты.
Eine Fahne des Krimtatarischen Volkes ist am Tag der Krimtatarischen Flagge vor dem Gebäude des Stadtrats gehisst. +++ dpa-Bildfunk +++

Эксперт о том, кого считать коренными народами в Украине 10.06.2021

В чем заключается особенность защиты прав коренных народов и подпадают ли под это определение русские, белорусы и молдаване в Украине, DW рассказал бывший эксперт Совета Европы Франческо Палермо.
11.02.2020, Berlin: Markus N. Beeko, Generalsekretär Amnesty International Deutschland, bei der Bekanntgabe der Träger des Menschenrechtspreises 2020 von Amnesty International. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Правозащитники осудили запрет в России немецких НКО 27.05.2021

Немецкое представительство Amnesty International призвало правительство ФРГ решительно противостоять нарушению обязательств, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы.
EU-Russia Civil Society Forum in Bratislava - Panel The Council of Europa, the OSCE and Russia. Autor: Katsiaryna Kryzhanouskaya, DW, 6.05.2019 Zulieferung durch Sergey Gushcha

Россию призвали соблюдать обязательства в рамках Совета Европы 18.05.2021

Члены Гражданского форума ЕС - Россия потрясены "лавиной репрессий против протестующих, правозащитников, журналистов и адвокатов" в РФ и призывают Москву вспомнить об ответственности в рамках членства в Совете Европы.

26.06.2019, Frankreich, Straßburg: 5928017 26.06.2019 A general view of the hall during a session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in Strasbourg, France. The PACE has officially invited the Russian delegation to participate in the June session. In April 2014, Russia was stripped of its voting rights in PACE in the wake of the Ukrainian crisis and aftermath of the Crimea referendum. Since 2016, the Russian delegation has not been renewing its credentials ahead of the assembly's sessions in protest of the discrimination it faces within the organization. The country has also frozen its contributions to the Council of Europe, pledging to withhold future payments until such time as the Russian delegation’s rights are restored. Dominique Boutin / Sputnik Foto: Dominique Boutin/Sputnik/dpa |

Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию 22.04.2021

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".

ARCHIV - 22.04.2013, Frankreich, Straßburg: Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. (zu dpa Rücknahme der Sanktionen: Russland darf wieder abstimmen) Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Резолюция ПАСЕ: Виновные в репрессиях в Беларуси должны ответить 21.04.2021

Если власти в Минске не освободят всех политзаключенных и не прекратят репрессии в стране, Совет Европы остановит любое техническое сотрудничество с Беларусью, отмечается в принятой ПАСЕ резолюции.
A police truck carries the car of a veteran Greek crime reporter in southern Athens, Friday, April 9, 2021. Giorgos Karaivaz was gunned down Friday near his home in southern Athens, police said. Private Star TV, for which he worked, said Karaivaz had just returned from work. It said two men on a motorcycle drew up beside him and the passenger opened fire. (Panayiotis Tzamaros/InTime News via AP)

Власти Греции обещают быстро расследовать убийство журналиста Караиваза 10.04.2021

В пригороде Афин застрелен 52-летний блогер и журналист Йоргос Караиваз, специализировавшийся на темах преступности. ЕС, ОБСЕ и Совет Европы призвали как можно скорее установить виновных.
Показать еще