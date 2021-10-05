Совет Европы — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития и законности.

Основанный в 1949 году, Совет Европы является старейшей международной организацией Европы. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского Союза. В отличие от ЕС Совет Европы не может издавать обязательные законы. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.