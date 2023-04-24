Комиссар СЕ - о трудностях возвращения детей из РФ в Украину

Комиссар СЕ по правам человека рассказала о нарушениях прав человека, совершенных российскими военными в Украине. Одно из них - незаконное перемещение украинских детей в РФ и их дальнейшее усыновление.

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович в понедельник, 24 апреля, в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), представила отчет о своей деятельности за 2022 год. Хотя территориально отчет охватывает ситуацию в сфере защиты прав человека во всех 46 странах-членах СЕ, большая его часть была посвящена Украине.

По словам Миятович, война, развязанная Россией 24 февраля 2022 года, привела к катастрофическим последствиям для осуществления практически всех прав человека в Украине. И это повлияло не только на Европу, но и на другие страны. Комиссар СЕ отметила, что 2022 год "запомнится как год массовых зверств на европейской земле". "Вот уже более 400 дней российские вооруженные силы (в Украине. - Ред.) убивают, калечат и перемещают десятки тысяч людей, среди которых много детей", - заявила Миятович.

Гибель мирных жителей и внесудебные казни

За время продолжающейся военной агрессии России против Украины офис Комиссара СЕ по правам человека несколько раз отправлял экстренные миссии в Украину. "Во время поездки со 2 по 7 мая 2022 года я увидела, что всего лишь два месяца войны принесли огромные человеческие страдания, в том числе гибель тысяч мирных жителей, перемещение миллионов людей, похищение детей, а также многочисленные случаи пыток, внесудебных казней, незаконных задержаний и сексуального насилия", - рассказала Миятович. По ее словам, жители Ирпеня, Бучи и Бородянки рассказали ей "шокирующие вещи о нарушениях прав человека, совершенных российскими войсками".

Права украинских детей, которые были насильственным образом разлучены со своими родными и перемещены в РФ или на временно оккупированные территории, стали главным предметом визита Миятович в Украину в прошлом месяце. По ее словам, от насильственной депортации в Россию пострадали "дети без сопровождения взрослых, сироты и дети из детских домов". В РФ вывезенных из Украины детей отдают в приемные семьи, "не прилагая достаточных усилий для установления контакта с их родственниками или законными опекунами в Украине", отметила комиссар Совета Европы.

Предоставление детям из Украины российского гражданства и их дальнейшее усыновление в РФ "поощряется государственными чиновниками". При этом "дети, разлученные со своими родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, никогда не могут считаться сиротами и поэтому не могут быть усыновлены", подчеркнула Миятович.

Правозащитникам нужен доступ на территорию РФ

Отвечая на вопрос представителя Украины от группы консерваторов Алексея Гончаренко о конкретных шагах, необходимых для возвращения домой всех незаконно вывезенных в РФ украинских детей, Миятович назвала эту тему "чрезвычайно сложной и болезненной". "Прежде всего, мы должны признать, что у нас есть проблема: ни одна международная правозащитная организация не имеет доступа на территорию России", - заявила Миятович.

Некоторых украинских детей удалось вернуть домой Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Чтобы наладить процесс возвращения детей их родственникам и опекунам, нужны точные верифицированные данные о месте пребывания и статусе детей в РФ. Сегодня эту работу ведут украинские неправительственные организации совместно с российскими НПО, активистами и гражданами, которые хотят помочь, указала комиссар СЕ. "Они делают громадную работу, но это всего лишь капля в море и не может сравниться с деятельностью, которую возможно вести на государственном уровне", - признала Миятович.

Офис Комиссара СЕ по правам человека поддерживает диалог с представителем ООН по правам детей и другими международными организациями, чтобы решить этот вопрос. "Но я не могу вам сказать: да, у нас есть способ, как это сделать (вернуть детей. - Ред.). Что у нас есть, так это наше четкое обязательство как международного сообщества решить эту проблему", - сказала Миятович. Она еще раз подчеркнула, что это невозможно сделать без предоставления неограниченного доступа в места на территории России, где могут находиться дети из Украины, в частности, "места, известные как детские лагеря отдыха". "Конечно, мы слышим, что детей возвращают. И хотя мы очень этому рады, но все-таки эти цифры очень малы", - отметила Миятович.

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