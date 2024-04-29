Киев опроверг отступление от Конвенции по правам человека

Киев не ограничивал права человека, а частично отменил ограничения, введенные из-за военного положения в 2022 году, заявили министр юстиции Украины Малюська и омбудсмен Лубинец.

В Киеве опровергли сообщения о приостановлении Украиной действия ряда положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Украина сообщила Совету Европы о возможности ограничения определенных прав человека сразу после введения в стране военного положения в 2022 году, заявил в понедельник, 29 апреля, министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Это не ноу-хау - так поступают все страны, ведущие войну", - написал он в Facebook. По словам Малюськи, в апреле текущего года Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. "Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот - пересмотрела и убрала оговорку об ограничении определенного набора прав", - подчеркнул министр.

Частичная отмена ранее применявшихся ограничений

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец также заверил, что речь идет не о новых ограничениях, а о частичной отмене ранее примененных. "То есть ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются!" - пояснил он в Telegram.

Накануне в СМИ появилась информация, что Украина подала заявку в Совет Европы о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. В частности, указывалось, что до конца войны Киев прекратит придерживаться положений о неприкосновенности жилья, тайне переписки, невмешательстве в личную и семейную жизнь, свободе передвижения, праве на свободу мысли и слова, свободном выражении мнений.