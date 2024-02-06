Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Депутаты утвердили указы Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца, до 13 мая.

Верховная рада продлила на три месяца действие всеобщего военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Во вторник, 6 февраля, депутаты утвердили соответствующие указы президента Владимира Зеленского, сообщил парламентарий от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Военное положение и мобилизация продлены до 13 мая

При минимально необходимых 226 голосах документ о продлении военного положения поддержали 335 депутатов, выступивших против либо воздержавшихся не было, не голосовали 20 человек. Тем самым, военное положение в Украине продлевается еще на 90 дней 14 февраля до 13 мая. Документ передан для подписи президенту Украины.

За указ о продлении всеобщей мобилизации на 90 дней проголосовали 323 депутата, против не высказался никто, воздержался один человек, не голосовали 30. Железняк напомнил, что это было уже десятое голосование Рады за военное положение в Украине, уже почти два года отращающей российскую военную агрессию. В прошлый раз оно было продлено в начале ноября.

Военное положение действует в Украине с начала полномасштабного военного вторжения России в страну в феврале 2022 года, тогда же Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, согласно которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины, если дело не касается исключительных случаев.

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