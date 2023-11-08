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Военное положение в Украине продлено до 14 февраля

Анастасия Штайнмиллере
8 ноября 2023 г.

Это уже девятое голосование украинского парламента за продление военного положения в стране с начала полномасштабного военного вторжения России.

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Рекламный банер с украинским военным в Киеве
Рекламный банер с украинским военным в КиевеФото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Верховная рада Украины приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 8 ноября, написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

При минимально необходимых 226 голосах, за продление военного положения проголосовали 329 парламентариев, за продолжение всеобщей мобилизации - 322 депутата. "Это было уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны", - подчеркнул Железняк. Депутат добавил, что на этот раз заседание Верховной рады прошло без представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины, хотя раньше по теме "выступал хотя бы секретарь" организации.

Военное положение действует в Украине с начала полномасштабного военного вторжения России в страну в феврале 2022 года, тогда же Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, согласно которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины, если дело не касается исключительных случаев.

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