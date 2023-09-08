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Мобилизованным женщинам-медикам запретят выезд из Украины

Даниил Сотников
8 сентября 2023 г.

К 1 октября в Украине все женщины с медобразованием должны будут встать на военный учет, но не всем будет ограничен выезд из страны.

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Девушка с флагом Украины на фоне подбитого российского танка
Девушка с флагом Украины на фоне подбитого российского танка в КиевеФото: Roman Pilipey/AFP

В Украине женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября 2023 года должны будут встать на военный учет. Запрет на выезд за границу распространится только на тех из них, кто будет мобилизован, пояснил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский в пятницу, 8 сентября.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - сказал Вениславский, подчеркнув, что женщинам-медикам, которые просто встали на военный учет, выезд за границу не будет ограничен, и этот вопрос не рассматривается.

Женщины с медицинским образование должны стать на военный учет

Накануне Верховная рада поддержала законопроект о добровольном военном учете женщин, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Обязательным воинский учет станет для женщин-медиков. Позднее Вениславский сообщил, что женщины-медики после постановки на учет якобы приобретут статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд - тогда да , они смогут уехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - сказал Вениславский "РБК-Украина". Теперь чиновник уточнил свои слова.

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