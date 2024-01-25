ПАСЕ усилит поддержку демсил Беларуси во главе с Тихановской

За несколько последних лет режим Лукашенко стал еще больше пренебрегать нормами демократии и международного права, ужесточив репрессии против инакомыслящих внутри Беларуси и принимая участие во вторжении России в Украину. Поэтому Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила усилить поддержку белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской и разрешить представительской делегации этой страны принимать участие в работе ассамблеи. Об этом говорится в резолюции ПАСЕ "Демократическое будущее для Беларуси", принятой в четверг, 25 января, в Страсбурге.

"Режим Лукашенко должен мирно передать власть"

На сегодня Беларусь не является членом Совета Европы (СЕ), так как не ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека. Но в 1992 году стране был присвоен статус "специально приглашенной", что позволяло ей принимать участие в работе некоторых органов СЕ. С тех пор политическая ситуация в Беларуси не раз являлась темой для резолюций ПАСЕ. В марте 2022 года Комитет министров СЕ принял решение прервать все связи с властью Лукашенко из-за ее активной поддержки агрессии РФ против Украины.

Александр Лукашенко Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

В принятой резолюции говорится, что деятельность режима Лукашенко начала "представлять угрозу международному миру и безопасности". Поэтому ПАСЕ решила "усилить поддержку белорусских демократических сил, которые под руководством Светланы Тихановской добились выдающихся успехов" в борьбе за перемены в Беларуси. Резолюция подчеркивает, что в СЕ готовы "приветствовать будущую демократическую, независимую, суверенную, мирную и процветающую Беларусь" в качестве полноправного члена организации.

В ПАСЕ считают, что "для сохранения своего суверенитета и независимости власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно" остановить любую поддержку России в войне против Украины, прекратить политические репрессии, освободить всех политических заключенных и провести свободные и честные выборы. После этого, говорится в документе, режим Лукашенко должен "обеспечить мирную передачу власти".

ПАСЕ активизирует диалог с оппозицией Беларуси

Ассамблея призывает государства-члены Совета Европы поддерживать белорусскую оппозицию в изгнании и назначить своих представителей по связям с демсилами Беларуси. Кроме этого, европейские страны должны увеличить дипломатическое давление на Минск, но не забывать при этом проводить "различие между режимом Лукашенко и народом Беларуси", говорится в резолюции.

Тем временем ассамблея намерена дальше привлекать к своей работе представителей белорусской оппозициии призывает создать должность генерального докладчика по вопросам демократической Беларуси. Его задачей будет создание "структурированного диалога с Офисом Светланы Тихановской, Объединенным переходным кабинетом Беларуси, Координационным советом и их соответствующими структурами".

Светлана Тихановская Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступившая во время дебатов, предшествовавшихи голосованию, назвала резолюцию и доклад, на основании которой она была написана, "блестящими". "Я надеюсь, что каждый европейский политик прочитает этот доклад и приведет его в действие", - сказала Тихановская. По ее словам, ценность резолюции состоит не в том, что она зафиксировала тяжелую ситуацию внутри страны, "но и показала конкретные шаги, как можно освободить Беларусь от тирании и интегрировать ее в европейское сообщество".

Тихановская уверена, что демократическое будущее всей Европы "сегодня решается в нашем регионе: на поле боя в Украине, но также и в Беларуси". "Без победы Украины невозможно существование свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не может быть устойчивого мира в Европе", - заявила политик. Она заверила депутатов ПАСЕ, что "несмотря на террор" и репрессии против активистов и оппозиционеров, "белорусы продолжают бороться". И подчеркнула, что людям необходимо видение того, что будет "после Лукашенко, будет ли двигаться Беларусь в Европу или останется в российской орбите".

По мнению Тихановской, Совет Европы - "институт, который может противостоять Лукашенко". Она предложила разработать "дорожную карту" для вступления в Совет Европы "будущей демократической Беларуси", чтобы уже сейчас начать работу над исполнением необходимых условий. Политик считает, что вступление Беларуси в СЕ станет "нашим первым шагом по направлению в Евросоюз".

"Поддержка оппозиции - моральный долг ПАСЕ"

Выступившие на дебатах парламентарии выразили свою поддержку демократическим силам Беларусии готовность оказывать им всевозможное содействие. Литовский депутат от группы либералов Арминас Лидека заявил, что такая поддержка - "моральный долг ПАСЕ". "Минский режим волнует только то, как ему выжить, при этом он продолжает разрушать белорусскую государственность и продавать свой суверенитет России", - заявил Лидека.

В Беларуси сейчас сотни политических заключенных, многих людей бросают в тюрьмы за поддержку Украины и критику войны, развязанной Россией, отметила австрийский депутат Петра Байр (Petra Bayr). "Нужно положить конец фейковому марионеточному режиму Лукашенко", - заявила Байр, подчеркнув, что "белорусы хотят демократии" и "борются за свои права".

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