Тихановская о новых паспортах: Готовлюсь к сложной борьбе

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал белорусскому гражданскому обществу и демсилам поддержку в размере 30 миллионов евро. "С учетом нашего сегодняшнего сообщения мы достигнем цифры в 140 млн евро с 2020 года", - заявил дипломат.

Корреспондентка DW в Брюсселе расспросила лидера демсил Беларуси Светлану Тихановскую о том, на что пойдут эти средства, а также - о стратегическом диалоге с США, "паспортах новой Беларуси" и об отношении литовцев к белорусам.

DW: В Брюсселе вы встречались с представителями Европейского Союза и входящих в него стран. Каковы результаты этих встреч?

Светлана Тихановская: У меня был ужин с министром иностранных дел Евросоюза Жозепом Боррелем, во время которого я рассказала о ситуации в Беларуси, о стремлении демократически настроенных белорусов быть частью Европы, быть частью Евросоюза. Понимаем, что это путь длинный, но уже сейчас надо об этом говорить. Рассказали о ситуации с политическими заключенными, о том, что недавно был большой рейд по родственникам тех людей, которые участвуют в политической жизни. То есть репрессии продолжаются. Также говорили о необходимости закрытия лазеек в санкциях, о том, что уже больше года нет серьезных санкций против режима Лукашенко, и что режимом это воспринимается как слабость. Мы говорили о том, что нужно усилить давление, и конечно - об ответственности за преступления, включая вывоз украинских детей с оккупированных территорий. До сих пор не начато специальное расследование этих преступлений, и нам нужна помощь демократических стран, чтобы эти расследования начать.

- Жозеп Боррель пообещал определенную финансовую помощь демократическим силам. Что вы можете об этом рассказать?

- Да, было проанонсировано, что будет оказана помощь демократическим силам Беларуси в том же объеме, что и в прошлом году. Хочу подчеркнуть, что эти средства не распределяются демократическими силами. Евросоюз самостоятельно, через доверенные фонды, распределяет эти средства, которые идут на помощь медиа, НГО, правозащитным организациям. Все отсылают отчетность по своей деятельности. Это я говорю для того, чтобы предотвратить какие-либо вопросы к офису Светланы Тихановской о том, что нам дали какие-то деньги. Это не так. Деньги даются на гражданское общество.

"Не могу сказать, что добиваться внимания - просто"

- Вы сказали, что уже год не было новых санкций в отношении режима Лукашенко. А как вы в принципе оцениваете динамику взаимоотношений ЕС и демократических сил Беларуси? Что-то изменилось за последнее время? Было такое впечатление, что в какой-то момент все забыли о белорусской оппозиции, а теперь будто снова есть какое-то движение. Как вы оцениваете эту ситуацию?

- Я не могу сказать, что о нас забыли. Конечно, Беларусь сейчас не в фокусе, естественно, все внимание переносится на острые конфликты в мире. Но это задача белорусов, прежде всего, держать Беларусь на повестке дня. И весь этот год мы активно работали, чтобы формализовать отношения со странами Евросоюза. У нас была большая встреча в бундестаге групп "За демократическую Беларусь" парламентов разных стран. Это тоже большое достижение. Сейчас будет встреча консультативной группы во второй раз. Формализация отношений, о которой мы говорим, означает, что обсуждать Беларусь будут не один раз - точечно и забыли, это будет налаженная работа.

Мы сейчас только приехали из Вашингтона, где был запущен стратегический диалог с США. Это беспрецедентно, потому что до сих пор США не вела стратегических диалогов с представителями демократических сил. Да, Лукашенко не признан, да, признают легитимность демократических сил. Но мы "не в кресле", не в правительстве, строим параллельные структуры - и с нами ведут диалог.

Я не могу сказать, что добиваться внимания - просто, но помогает решительность наших белорусов.

"Спецрасследование не началось"

- Что такое стратегический диалог с США? Звучит впечатляюще, но как объяснить обычным белорусам, в чем он заключается?

- В нашем случае было пять направлений. Одно из приоритетных - это политические заключенные. То есть мы, представители демсил с представителями США, разрабатывали возможные подходы: как работать с политзаключенными, с их семьями, как работать по вопросам реабилитации. И я думаю, что именно по этому направлению будет создана постоянная рабочая группа, чтобы понимать, какая нужна помощь. Может, нужен фонд по реабилитации политзаключенных. Как помочь освобождению - вопрос очень сложный. Но если это не обсуждать, то он так и будет стоять в мертвой точке.

Разрабатывались механизмы, как привлечь Лукашенко и его помощников к ответственности, как усилить те инициативы, которые уже есть. У нас есть все доказательства преступлений Лукашенко против человечности: соучастие в войне, миграционный кризис, посадка самолета, вывоз украинских детей. А спецрасследование не началось. По какой причине? Для дальнейших шагов в этом направлении нам нужна помощь - будет создана рабочая группа на постоянной основе. И так по каждому направлению: и национальное возрождение, и вопрос демократизации, независимости Беларуси.

Следующий шаг - руководитель стратдиалога скоро приедет в Вильнюс, где встретится со спецпредставителями разных стран, с белорусскими организациями, чтобы посмотреть на месте, что происходит.

"Не надо уравнивать россиян и белорусов"

- По поводу Вильнюса - не думали ли вы, на фоне изменения отношения к белорусам в Литве, перенести свой офис, например, в Брюссель?

- Нет, у меня никогда такой мысли не возникало. Вильнюс - это ближайшая точка к границе с Беларусью. Литва в целом ведет очень позитивную политику по Беларуси. Конечно, есть изменение отношения к белорусам, свои национальные, скажем так, опасения. И я думаю, что здесь дело самих белорусов - показывать и доказывать, что мы ни в коем случае не угрожаем национальной безопасности Литвы, интегрироваться в общество. Какие основные, если можно так назвать, претензии литовцев? Что слишком много приехало белорусов, не хотят учить литовский язык, везде слышится русская речь. А сейчас, на фоне войны против Украины, это очень острый вопрос. Белорусам нужно больше проявлять активности, чтобы показать, что нет у нас враждебного отношения к литовцам.

Светлана Тихановская с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

- Говорить по-белорусски в Литве?

- Говорить по-белорусски, участвовать в литовских мероприятиях, пытаться учить литовский язык - это тоже надо, даже просто сказать "спасибо", "здравствуйте" на литовском языке. Мы видим, как много белорусов передвигается через литовско-белорусскую границу. Такого никогда не было за всю историю взаимоотношений Литвы и Беларуси. У литовцев тоже вопрос: почему такое происходит? Понятно, что с белорусами, которые уезжают от репрессий, могут въехать в Литву и люди, которые на самом деле представляют собой угрозу национальной безопасности и угрозу белорусскому демократическому движению. Это все вызывает опасение. Но наш основной посыл: не надо не уравнивать россиян и белорусов, все-таки у нас другой контекст. Мы пытаемся помочь литовской стороне с верификацией людей.

Паспорта - процесс очень небыстрый

- Есть ли у вас какие то новости по поводу новых белорусских паспортов?

- Первые образцы будут выпущены, я очень надеюсь, в начале следующего года, и тогда начнется очень сложный процесс верификации паспортов и рассмотрение их в каждой стране. Потом будет обсуждение во всем Евросоюзе - признавать или нет. Будет ли это общее решение Евросоюза либо каждой страны в отдельности, еще обсуждается.

Но мы должны быть готовы к тому, что это будет небыстрый процесс, очень небыстрый. Поэтому уже сейчас мы предлагаем краткосрочные решения для всех стран: выдавать паспорта иностранца, продлевать виды на жительство на более долгий срок, паспорта, у которых закончился срок действия, принимать как валидные. Например, Германия после нашей встречи с министром Анналеной Бербок выдала рекомендации миграционным службам о том, чтобы белорусам выдавали паспорта иностранцев. В Польше уже давно условия очень благоприятны для белорусов, в Литве тоже выдают паспорта иностранцев. Конечно, паспорта ("новой Беларуси" - Ред.) были бы системным решением. Но посмотрим. Я готовлюсь к сложной борьбе.

Смотрите также: