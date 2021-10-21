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Российско-украинские споры о газе

Москва использует энергоносители в качестве оружия в отношениях с Киевом.

Споры между Москвой и Киевом по газовой проблематике начались вскоре после распада Советского Союза. На протяжении десятилетий они то утихают, то нарастают вновь. Главным вопросом традиционно являлась цена на газ. Украинские власти требовали скидку, которая то представлялась Россией, то нет, в зависимости от политической ситуации в Украине. Своего апогея споры достигли после крушения режима Януковича, аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. К главному вопросу о цене добавилось множество других. В попытке решить проблему стороны регулярно обращаются в международные инстанции.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что Еврокомиссия предлагает делать с высокими ценами на газ 13.10.2021

ЕК представила набор мер в ответ на рост цен на газ и электроэнергию. DW объясняет, в чем эти меры состоят, а также какую роль играют Россия, Украина и стран Азии в кризисе и его преодолении.
Russian President Vladimir Putin attends the plenary session of the Russian Energy Week in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 13, 2021. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)

Путин отверг обвинения в использовании Россией газа как оружия 13.10.2021

Российский президент высказал противоположную западной точку зрения на газовый кризис в Европе. Путин утверждает, что мысль об использовании РФ энергетики как оружие - это чушь, а "Газпром" увеличивает поставки в Европу.
12.10.2021, Kiew, Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and European Commission President Ursula von der Leyen share a word as they meet on the occasion of a Ukraine EU summit, in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Oct. 12, 2021. The 23rd summit between the European Union and Ukraine is held in Kyiv. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Саммит Украина-ЕС: три соглашения, газ и военное сотрудничество 12.10.2021

Саммит Украина-ЕС в Киеве 12 октября принес три новых соглашения и начало дискуссий по совместным действиям для укрепления энергетической и военной безопасности Украины.

Европа в шоке от цен на газ и пустых газохранилищ (08.10.2021) 08.10.2021

Как раз к началу отопительного сезона газохранилища в Европе опустели, а цены на газ резко выросли. Критики "Газпрома" предполагают, что важнейший поставщик газа для Германии, Россия, могла бы поставлять газ по уже существующим газопроводам через Польшу или Украину, но хочет как можно скорее ввести в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток - 2", шантажируя Европу.

MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the energy sector development via a video linkup from Novo-Ogaryovo residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Газовый кризис в Европе и цели России: 7 выводов после совещания у Путина 07.10.2021

Проанализировав стенограмму совещания у президента РФ, DW сделала выводы о политике "Газпрома", "Северном потоке - 2", транзите через Украину и "плане Б" с участием "Роснефти".
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Глава "Нафтогаза" призвал ввести санкции против "Газпрома" 01.10.2021

Прекратив транзит газа в Венгрию через Украину, "Газпром" использует газ как оружие, уверен Юрий Витренко. Он настаивает на санкциях против 100-процентной "дочки" монополиста - оператора "Северного потока - 2".
DASHAVA, UKRAINE - SEPTEMBER 18: A worker checks a metal label on a valve at the Dashava natural gas facility on September 18, 2014 in Dashava, Ukraine. The Dashava facility, which is both an underground storage site for natural gas and an important transit station along the natural gas pipelines linking Russia, Ukraine and eastern and western Europe, is operated by Ukrtransgaz, a subsidiary of Ukrainian energy company NJSC Naftogaz of Ukraine. Ukraine recently began importing natural gas from Slovakia through Dashava as Ukraine struggles to cope with cuts in gas deliveries by Gazprom of Russia. As Russia has cut supplies many countries in Europe that rely heavily on Russian gas fear that Russia will increasingly use gas delivery cuts as a political weapon to counter European economic sanctions arising from Russian involvement in fighting between pro-Russian separatists and Ukrainian armed forces in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

"Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через Украину 01.10.2021

В Киеве заявили, что с 1 октбря остановлен транзит газа в направлении Венгрии. Заявки на транспортировку не поступили, несмотря на наличие контракта до конца сентября 2022 года, сообщил "Оператор ГТС Украины".
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Газ раздора. Как "Газпром" Украину с Венгрией перессорил 29.09.2021

В Киеве считают, что подписание контракта между Венгрией и "Газпромом" угрожает транзиту газа из РФ через Украину. Эксперты признают опасность, но призывают украинцев к сдержанности.

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.

Газ в Венгрию в обход Украины: эксперт объясняет резкую реакцию Киева (28.09.2021) 28.09.2021

Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.

Hungary's Foreign and Trade Minister Peter Szijjarto speaks during a joint press conference with the Greek Foreign Minister on October 2, 2020 after a meeting in Budapest. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта 28.09.2021

Украина возмущена тем, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт о поставке газа в обход ее территории. Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета.
File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ 22.09.2021

В Берлине не видят признаков сознательного нарушения РФ договоров, заявило Минэкономики ФРГ. Администрация США вместе с партнерами в Европе намерена отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на газ.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Курт Волкер: РФ пытается влиять на Европу через газопровод 12.09.2021

По мнению экс-спецпредставителя США по Украине, то, что Москва пытается влиять на Европу через газопровод, создает угрозы и для Киева. Курт Волкер пригрозил России санкциями, если она будет использовать газ как оружие.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and German Chancellor Angela Merkel talk during their meeting in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Меркель допустила новые санкции против Москвы, если газ будет использоваться как оружие 22.08.2021

Российский газ не должен быть использован как оружие против Украины, заявила Ангела Меркель в Киеве. Если же это произойдет, то против РФ следует ввести новые санкции, добавила канцлер ФРГ.
ARCHIV 2014 ***** dpatopbilder Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht am 02.05.2014 auf dem Flughafen Washington Dulles International die Gangway zum Airbus 340 der Luftwaffe Konrad Adenauer hinauf. Merkel war zu einem Kurzbesuch in die USA gereist. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Визит Меркель к Путину: "Северный поток - 2" не станет главной темой 20.08.2021

Газопровод фактически готов, но его вводу в строй канцлер ФРГ и президент России, вопреки ожиданиям российских СМИ, не уделят большого внимания на переговорах в Москве 20 августа.
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