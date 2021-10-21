Российско-украинские споры о газе

Москва использует энергоносители в качестве оружия в отношениях с Киевом.

Споры между Москвой и Киевом по газовой проблематике начались вскоре после распада Советского Союза. На протяжении десятилетий они то утихают, то нарастают вновь. Главным вопросом традиционно являлась цена на газ. Украинские власти требовали скидку, которая то представлялась Россией, то нет, в зависимости от политической ситуации в Украине. Своего апогея споры достигли после крушения режима Януковича, аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. К главному вопросу о цене добавилось множество других. В попытке решить проблему стороны регулярно обращаются в международные инстанции.