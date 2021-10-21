Российско-украинские споры о газе

Москва использует энергоносители в качестве оружия в отношениях с Киевом.
Споры между Москвой и Киевом по газовой проблематике начались вскоре после распада Советского Союза. На протяжении десятилетий они то утихают, то нарастают вновь. Главным вопросом традиционно являлась цена на газ. Украинские власти требовали скидку, которая то представлялась Россией, то нет, в зависимости от политической ситуации в Украине. Своего апогея споры достигли после крушения режима Януковича, аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. К главному вопросу о цене добавилось множество других. В попытке решить проблему стороны регулярно обращаются в международные инстанции.
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Как раз к началу отопительного сезона газохранилища в Европе опустели, а цены на газ резко выросли. Критики "Газпрома" предполагают, что важнейший поставщик газа для Германии, Россия, могла бы поставлять газ по уже существующим газопроводам через Польшу или Украину, но хочет как можно скорее ввести в эксплуатацию новый газопровод "Северный поток - 2", шантажируя Европу.
"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.
Почему Украина так резко отреагировала на договор между "Газпромом" и Венгрией? Что будет с договором транзите газа через Украину после 2024 года? И чего добивается "Газпром"? Интервью с украинским экспертом по энергетике.