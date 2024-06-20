Эр-Рияд станет посредником в переговорах о мире в Украине?

Саудовская Аравия не подписала коммюнике саммита мира по Украине. При этом она стремится к посредничеству - как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Насколько успешно - у DW.

Саудовская Аравия, декларируя нейтральную позицию и используя свои возросшие возможности и сеть контактов, все активнее пытается выступить в роли посредника в урегулировании различных конфликтов - и не только на Ближнем Востоке, констатируют наблюдатели. О том, насколько это удается Эр-Рияду и с какими ограничениями он сталкивается на этом пути - у DW.

Саудовцы и саммит в Швейцарии

Представители Саудовской Аравии не подписали коммюнике по итогам саммита мира по Украине, который прошел в Швейцарии 15-16 июня. Участники из Эр-Рияда не захотели ставить свою подпись под документом, в самом важном пункте которого подчеркивается, что Россия несет ответственность за "продолжающуюся войну против Украины", которая вызывает "масштабные человеческие страдания и разрушения".

Уже во время переговоров в Бюргенштоке министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд выразил обеспокоенность их форматом. Саудовская Аравия поддерживает усилия по установлению мира в Украине, однако любой заслуживающий доверия мирный процесс требует участия России, заявил он.

Себастиан Зонс Фото: Privat

России на встрече в Швейцарии не было. Между тем, по мнению ряда наблюдателей, Москва при определенных условиях может быть приглашена на следующий подобный саммит. Наряду с Турцией, Саудовская Аравия рассматривается как потенциальный организатор такой встречи - уже с участием России.

Политический курс Эр-Рияда отвечает национальным интересам страны, убежден Себастиан Зонс (Sebastian Sons), эксперт по странам Персидского залива из боннского Центра прикладных исследований и партнерства с Востоком (CARPO). По его мнению, саудовцы придают большое значение тому, чтобы не занимать ничью сторону в конфликте и не принадлежать ни к одному из противоборствующих лагерей. "Вместо этого Саудовская Аравия делает ставку на свою стратегическую автономию и пытается поддерживать контакты со всеми мировыми игроками, чтобы тем самым приобрести дипломатический вес", - поясняет Зонс.

Посредник среди стран глобального Юга?

Чинция Бьянко, эксперт по Саудовской Аравии в Европейском совете по международным отношениям (ECFR), придерживается несколько иной точки зрения. Украина, отмечает Бьянко, безусловно, возлагает определенные надежды на Эр-Рияд, помня о предыдущей мирной конференции, которая состоялась в Джидде в августе 2023 года и в которой участвовали представители более 40 стран, включая Китай.

Та конференция не принесла никаких конкретных результатов. Тем не менее, по данным Саудовского агентства печати, королевство сформулировало тогда хотя бы символическую цель, а именно "создать общую основу, которая проложит путь к миру". Исходя из этого, Киев, конечно, ожидал, что Саудовская Аравия сможет сделать больше, в том числе и в отношении швейцарской встречи, продолжает Бьянко. Ведь президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Эр-Рияд в феврале говорил о мирном плане, инициированном Киевом, и о поддержке обмена украинских военнопленных. Саудовцы уже выступали посредником при таком обмене в 2022 году, когда домой вернулись более 200 украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, 27 февраля 2024 года Фото: Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace/AP Photo/picture alliance

Однако эксперт ECFR не считает, что ожидания Зеленского связаны с прямым посредничеством между Украиной и Россией: "Более вероятно, что он рассчитывает на то, что Саудовская Аравия окажет влияние на страны глобального Юга, такие как государства-члены БРИКС. В целом, они были довольно осторожны и нерешительны, когда речь шла о поддержке Украины".

Себастиан Зонс из CARPO, напротив, полагает, что Саудовская Аравия по-прежнему заинтересована в посреднической роли. По его оценке, Россия не является первостепенным партнером для Эр-Рияда, но тому придется договариваться с Москвой, например, в рамках ОПЕК+. "На этом фоне я был бы очень удивлен, если бы Саудовская Аравия подписала заявление, в котором Россия названа главным виновником войны", - уточняет Зонс, добавляя, что Эр-Рияд видит себя эффективным посредником благодаря своему нейтралитету.

Роль саудовцев на Ближнем Востоке

При этом саудовцы, стремящиеся улучшить свой негативный международный имидж в том, что касается соблюдения прав человека, готовы выступить посредником не только в отношении войны в Украине. 3 июня министр иностранных дел Саудовской Аравии принял участие в онлайн-встрече с коллегами из других стран региона, которая была посвящена развитию посреднических усилий Катара, Египта и США, направленных на прекращение войны в секторе Газа.

Саудовский министр подтвердил готовность королевства поддержать эти усилия. У Эр-Рияда есть контакты не только с палестинцами и арабскими государствами, но и - пока неофициально - с Израилем, с которым, как указывают наблюдатели, он стремится нормализовать отношения.

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Эр-Рияд также проявляет интерес к посредничеству в Судане, уже более года раздираемом жестокой борьбой за власть между вооруженными силами страны и силами быстрого реагирования. Газета Sudan Tribune написала, что глава МИД Саудовской Аравии призвал лидеров противоборствующих сторон взять на себя обязательства по прекращению огня. Однако в этом случае нейтральный статус саудовцев, вероятно, будет поставлен под вопрос, поскольку они считаются сторонниками вооруженных сил Судана. Кроме того, Саудовская Аравия до сих пор не смогла добиться прекращения гражданской войны в Йемене, в которую сам Эр-Рияд глубоко вовлечен в военном отношении.

Уверенность Эр-Рияда в себе растет

Тем не менее дипломатические инициативы саудовцев показывают, насколько уверенными в себе они стали в последние годы, констатирует Себастиан Зонс. "Эр-Рияд больше не хочет, чтобы его воспринимали как исполнителя чужой воли и младшего партнера Запада, и уж тем более США. Вместо этого он хочет, чтобы его уважали как независимого игрока, способного исполнить важную роль в мировой политике в качестве посредника и на основе своей сети контактов".

Чинция Бьянко соглашается с такой точкой зрения. По ее выражению, Саудовская Аравия стремится укрепить свою роль средней державы в многополярном мире: "Это означает, что страна всегда присутствует на важных форумах, где обсуждаются такие темы, как будущее мировой торговли, использование технологий, энергетика и климат". И это также отвечает интересам самих саудовцев: "Ведь если Эр-Рияд умело разыграет свои карты на таких переговорах, то он, конечно, сможет достичь и собственных целей, по крайней мере частично".