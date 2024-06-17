Саммит в Швейцарии заставил Путина нервничать

Саммит в Швейцарии, посвященный миру в Украине, не стал прорывным, но его значение в другом. Он приоткрыл дверь для участия в переговорах России, но ключ у Киева, считает Роман Гончаренко.

Участники саммита в Швейцарии, посвященного миру в Украине Фото: Moncloa/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

78 подписей стран под итоговым документом саммита и фото на фоне швейцарских Альп. Это много или мало для мероприятия, которое задумывалось как начало "пути к миру" в войне России против Украины? Некоторые обозреватели на Западе поспешили назвать саммит в Швейцарии "бессмысленным", мол, Россию не пригласили. Но не стоит спешить с выводами. У саммита несколько важных результатов.

Швейцарский саммит заставил занять позицию

Главной задачей Киева и его партнеров было собрать как можно больше стран для поддержки Украины как жертвы российской агрессии. Это удалось ровно настолько, насколько это сейчас вообще возможно. Киев пошел на болезненный компромисс - вынес за скобки центральные вопросы - окончание боевых действий, вывод российских войск и наказание виновных. Всего того, что в принятом совместном коммюнике скрывается за формулировкой о поиске "путей к всеобъемлющему, справедливому и стойкому миру для Украины". Ключевое слово здесь - "справедливому". Все вышеперечисленные вопросы, по сути, подразумеваются и в отзыве к Уставу ООН, которых в двухстраничном документе три!

Роман Гончаренко

Да, на саммит приехало меньше участников, чем хотел бы Киев, особенно болезненным было отсутствие Китая. Не все из присутствующих более 90 делегаций государств поставили свои подписи под итоговым документом. Но это - начало долгой дипломатической работы, а не конец.

Важно другое. Саммит заставил большинство стран мира, а швейцарцы по просьбе Киева пригласили более 160, четко занять позицию в войне, которую ведет Россия в центре Европы уже третий год. Отказ приехать или поставить подпись, а также уровень делегации - тоже позиция.

Саммит заставил занять позицию и саму Россию. Сначала Москва пыталась давить на другие страны, дискредитировать саммит, а за день до его начала президент Владимир Путин лично выступил с заявлением о том, каким он видит мир в Украине. Глава Кремля предложил Украине вывести войска из четырех областей, которые Россия оккупировала, но не полностью, отказаться от планов вступления в НАТО и так далее по списку, который он уже озвучивал в начале нападения на Украину. По сути, Путин снова предложил Украине капитуляцию и ожидаемо получил отказ. Уже сам факт его выступления говорит о том, что в Кремле нервничают по поводу дипломатических инициатив Киева, пытаются запугать и перебить повестку.

Киев готов к будущим переговорам с Россией

Самый главный итог швейцарского саммита в другом. Он не открыл, но приоткрыл дверь для будущего участия в переговорах России. До сих пор она была закрыта. 30 сентября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение, в котором констатировал "невозможность проведения переговоров" с президентом России Путиным. Владимир Зеленский скрепил это своим указом. Это стало ответом Киева на аннексию РФ оккупированных с начала вторжения четырех регионов Украины. В первые месяцы после полномасштабного вторжения Москва и Киев вели переговоры - сначала в Беларуси, затем в Турции, которые, однако были прерваны.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Швейцарии Фото: Sean Kilpatrick/Zumapress/IMAGO

В тексте принятого в Швейцарии коммюнике сказано, что "достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами", и что участники будут "предпринимать конкретные меры… с дальнейшим привлечением представителей всех сторон". Россия не упоминается напрямую, но понятно, что речь о ней. Об этом же заявил и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба: "Мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией". До сих пор такие слова редко звучали из уст украинских лидеров, после Швейцарии это может измениться.

Украине и мировому сообществу предстоит марафон конференций, но первый шаг сделан. Ультимативная позиция Кремля сейчас - проявление слабости, а не силы. Как быстро, на каком уровне и при каких условиях пройдет следующий раунд, уже с участием России, будет зависеть от ситуации на фронте. Запад, на конференции по восстановлению Украины в Берлине, на саммите G7 и других площадках, дал понять, что поддержка Киева, в том числе военная, не прекратится.

Для Украины было важно сохранить ключ от будущих переговоров с Россией в своих руках, и в Швейцарии это удалось.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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