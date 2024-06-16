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Глава ЕК: РФ пригласят на саммит при уважении Устава ООН

Александра Иванова
16 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в день завершения саммита в Бюргенштоке анонсировал следующее подобное мероприятие. Где и когда оно состоится, пока не известно.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и президентом Украины Владимиром Зеленским на мирном саммите в Бюргенштоке
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и президентом Украины Владимиром Зеленским на мирном саммите в БюргенштокеФото: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/REUTERS/dpa/picture alliance

Условием для участия России в последующих мирных саммитах, где будут обсуждаться планы по завершению войны в Украине, будет приверженность Москвы Уставу ООН. Такое заявление сделала председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в день завершения международной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке - в воскресенье, 16 июня.

Прошедший в выходные саммит в Швейцарии приблизил Украину к миру, но настоящий мир "не будет достигнут за один шаг", путь к нему потребует терпения и решимости, цитирует главу ЕК агентство Reuters.

"Это не было мирными переговорами, потому что (президент России Владимир. - Ред.) Путин не настроен всерьез на прекращение войны, он настаивает на капитуляции, он настаивает на уступке украинской территории - даже той, которая сегодня не оккупирована", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Планы провести новый мирный саммит

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что очередной мирный саммит не заставит себя долго ждать. По оценке украинского лидера, он может состояться  уже через несколько месяцев. Он добавил, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой "уже завтра" при условии, что Россия выведет свои войска со всей территории Украины.

Владимир Зеленский отметил также, что считает важным проводить дальнейшие саммиты мира на различных континентах: и в Африке, и в Латинской Америке, и в Европе, и в Азии. Конкретные дата и место проведения очередного мирного саммита, однако, 16 июня названы не были.

Кто примет следующий мирный саммит?

Со своей стороны президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула, что ее страна будет готова выступить хозяйкой и последующих мирных конференций, если будет желание провести их. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис уточнил, что ближайшая из таких конференций может состояться еще до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь текущего года. Как пишет агентство dpa, готовность принять следующий мирный саммит выразили еще несколько стран.

В коммюнике, обнародованном участниками саммита в Бюргенштоке, указывается, что для достижения мира необходимо участие в диалоге всех сторон. Другие тезисы документа связаны с ядерной и продовольственной безопасностью, а также возвращением на родину украинских детей и других перемещенных лиц. Кроме прочего, в итоговом заявлении саммита говорится о необходимости вернуть под контроль Киева Запорожскую АЭС, осуществить полный обмен военнопленными и гарантировать Украине возможность беспрепятственно поставлять свою сельскохозяйственную продукцию в третьи страны.

Саудовская Аравия, которая, по оценке dpa, имеет самые высокие шансы стать следующей хозяйкой мирного саммита, свою подпись под этим коммюнике не поставила.

 

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