Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до 2025 года

Страны Организации стран - экспортеров нефти и ее партнеры (ОПЕК+) продлили сокращение добычи нефти в размере двух миллионов баррелей в сутки до конца 2025 года. Решение об этом было принято в воскресенье, 2 июня, на министерском заседании в Эр-Рияде.

Согласно сообщению ОПЕК , общий объем добычи составит 39,7 миллиона баррелей в день.

Кроме того, 8 из 20 стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан и Оман) также решили продлить согласованное в апреле 2023 года добровольное сокращение нефтедобычи в 1,65 миллиона баррелей в день до конца 2025 года. Еще одно добровольное ограничение - на 2,2 миллиона баррелей в сутки, действующее с ноября 2023 года, - было продлено до конца сентября текущего года. Размер этого ограничения добычи будет ежемесячно сокращаться до сентября 2025 года.

В конце 2023 года на фоне конфликта в ОПЕК вокруг квот на добычу нефти о выходе из этой организации объявила Ангола, сочтя, что членство в ней не отвечает национальным интересам страны.