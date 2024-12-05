Путин отменил требование платить РФ за газ через Газпромбанк

Согласно новому указу Путина, теперь расчеты за российский газ не привязаны к одному определенному банку. Иностранным покупателям предоставляют и другие варианты оплаты.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за российский газ отныне не привязаны к одному определенному банку. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 5 декабря.

Ранее таким - единственным - финансовым институтом был Газпромбанк, который две недели назад подпал под санкции США. Таким образом, Путин внес изменения в свой указ от 31 марта 2022 года, в котором уполномочил Газпромбанк быть единым адресатом для платежей за российский газ. Чтобы провести такие финансовые операции, иностранным покупателям полагалось открыть специальные рублевые и валютные счета. После введения санкций эти счета автоматически утратили свою актуальность.

В новом указе Путина говорится также, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств "от третьих лиц" в целях оплаты иностранной компанией поставок газа. Как отмечает интернет-издание The Bell, теперь обязательства по оплате газа можно погашать не только деньгами, но и путем "зачета взаимных долгов".

США ввели санкции против 50 банков из России, включая Газпромбанк

21 ноября более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, были внесены США в новый пакет санкций. В их числе оказался и Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В тот же день Газпромбанк предупредил о "трудностях" у держателей карт UnionPay за рубежом и посоветовал их владельцам "в ближайшее время снять наличные". В частности, карты системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать как минимум в восьми странах: Турции, ОАЭ, Таиланде, Венгрии, Германии, Катаре, Казахстане и Китае. Госагентство РИА "Новости" сообщило также о проблемах у владельцев карт в Италии, Уругвае, Аргентине и Индонезии.

Сам Газпромбанк перестал оформлять и выпускать эти карты. По данным газеты "Коммерсант", банк убрал UnionPay из списка доступных к оформлению на сайте.