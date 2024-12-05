Путин отменил требование платить РФ за газ через Газпромбанк

Путин отменил требование платить РФ за газ через Газпромбанк5 декабря 2024 г.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за российский газ отныне не привязаны к одному определенному банку. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 5 декабря.
Ранее таким - единственным - финансовым институтом был Газпромбанк, который две недели назад подпал под санкции США. Таким образом, Путин внес изменения в свой указ от 31 марта 2022 года, в котором уполномочил Газпромбанк быть единым адресатом для платежей за российский газ. Чтобы провести такие финансовые операции, иностранным покупателям полагалось открыть специальные рублевые и валютные счета. После введения санкций эти счета автоматически утратили свою актуальность.
В новом указе Путина говорится также, что на открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств "от третьих лиц" в целях оплаты иностранной компанией поставок газа. Как отмечает интернет-издание The Bell, теперь обязательства по оплате газа можно погашать не только деньгами, но и путем "зачета взаимных долгов".
США ввели санкции против 50 банков из России, включая Газпромбанк
21 ноября более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, были внесены США в новый пакет санкций. В их числе оказался и Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
В тот же день Газпромбанк предупредил о "трудностях" у держателей карт UnionPay за рубежом и посоветовал их владельцам "в ближайшее время снять наличные". В частности, карты системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали работать как минимум в восьми странах: Турции, ОАЭ, Таиланде, Венгрии, Германии, Катаре, Казахстане и Китае. Госагентство РИА "Новости" сообщило также о проблемах у владельцев карт в Италии, Уругвае, Аргентине и Индонезии.
Сам Газпромбанк перестал оформлять и выпускать эти карты. По данным газеты "Коммерсант", банк убрал UnionPay из списка доступных к оформлению на сайте.