Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.
Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Кризис на границе Беларуси с Польшей обостряется. В ЕС считают его организатором режим Лукашенко, который, как полагают в Брюсселе, с помощью нового миграционного кризиса пытается дестабилизировать Евросоюз.
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
Режим ЧП вводится на всем протяжении совместной границы, а также в центрах по размещению мигрантов. Польша назвала миграционный конфликт с Беларусью угрозой для безопасности всего Евросоюза.
Глава МВД ФРГ подчеркнул, что Польша и Германия не справятся в одиночку с наплывом мигрантов с территории Беларуси. Зеехофер обвинил Лукашенко в манипулировании судьбами людей с целью дестабилизировать Запад.
Минск несет ответственность за "гибридную атаку" в виде потока мигрантов к границам Беларуси с ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. Польша ранее пресекла массовую попытку нелегально попасть на территорию страны.
Президент Литвы пообещал поддержку Польше в урегулировании миграционного кризиса на границе с Беларусью. В Вильнюсе обсуждают введение режима ЧС в приграничных районах.
Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.
В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact