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Польша

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

AUSSCHNITT General view of the NATO Foreign Ministers meeting in Brussels, 06 March 2008.The North Atlantic Treaty Organization, meeting today to consider new strategies to bring development and peace to increasingly violent Afghanistan. Date: 06.03.2008 Ref: ZB912_110945_0011 COMPULSORY CREDIT: UPPA/Photoshot +++(c) dpa - Report+++

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.

ЕС готовит для режима Лукашенко новую порцию санкций (09.11.2021) 09.11.2021

Кризис на границе Беларуси с Польшей обостряется. В ЕС считают его организатором режим Лукашенко, который, как полагают в Брюсселе, с помощью нового миграционного кризиса пытается дестабилизировать Евросоюз.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
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ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников 09.11.2021

Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью 09.11.2021

Режим ЧП вводится на всем протяжении совместной границы, а также в центрах по размещению мигрантов. Польша назвала миграционный конфликт с Беларусью угрозой для безопасности всего Евросоюза.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Германия просит ЕС о помощи в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов 09.11.2021

Глава МВД ФРГ подчеркнул, что Польша и Германия не справятся в одиночку с наплывом мигрантов с территории Беларуси. Зеехофер обвинил Лукашенко в манипулировании судьбами людей с целью дестабилизировать Запад.
10.3.2020, Brüssel, European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press statement at the Berlaymont building in Brussels on March 10, 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси 08.11.2021

Минск несет ответственность за "гибридную атаку" в виде потока мигрантов к границам Беларуси с ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. Польша ранее пресекла массовую попытку нелегально попасть на территорию страны.
Nov. 11, 2011 - Belarus - Trucks and cars wait hours to cross at Lithuania Border Kammenny Log border post in Belarus. European Union Border, Schengen Zone border. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAx01_ Nov 11 2011 Belarus Trucks and Cars Wait Hours to Cross AT Lithuania Border Log Border Post in Belarus European Union Border Schengen Zone Border PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAx01_

Литва направляет военнослужащих к белорусской границе 08.11.2021

Президент Литвы пообещал поддержку Польше в урегулировании миграционного кризиса на границе с Беларусью. В Вильнюсе обсуждают введение режима ЧС в приграничных районах.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе 08.11.2021

Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.
24-year-old Ali Abd Alwareth from Lebanon walks covered with a blanket of the Polish Red Cross and escorted by border police control as Polish MP Daria Gosek-Popiolek tries to comfort him outside the Emergency State zone on the Polish-Belarusian border and waits for arrival of Border Guard patrol, October 22, 2021. - Exhausted and trapped in a cold, cruel forest, Lebanese barber Ali Abd Alwareth said he regretted his week-long bid to enter the European Union via the Belarus-Poland border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши 06.11.2021

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
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