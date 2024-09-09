Спасет ли Польша реку Одер от цветения токсичных водорослей?

Через два года после массовой гибели рыбы в Одере Польша снова борется с ее причиной - цветением водорослей. На этот раз - с помощью перекиси водорода. О сути проблемы и путях решения - DW.

Спустя два года после того, как золотистые водоросли (лат. рrymnesium parvum) стали причиной гибели сотен тысяч рыб, улиток и мидий в реке Одер, польские власти в последние недели пытаются предотвратить повторение экологической катастрофы.

Тонны перекиси водорода (Н2О2) - химического вещества, которое чаще всего ассоциируется с отбеливанием волос, - были влиты в притоки Одера, чтобы сдержать новое появление золотистых водорослей - редкого вида одноклеточных микроорганизмов, при цветении которых выделяются токсины, способные убивать рыбу и моллюсков.

Не одна Польша сталкивается с этой экологической проблемой на Одере, берущем начало в Чехии и ниже по течению проходящем по польско-немецкой границе. Согласно обнародованным в прошлом году в ведущем научном журнале Nature результатам исследований, во всем мире частота и интенсивность цветения водорослей значительно выросли.

Что происходит при цветении водорослей?

Водоросли - это низшие растения, обитающие в океанах, озерах и реках и жизненно важные для водных экосистем. Но когда их цветение выходит из-под контроля, некоторые виды этих организмов - например, те, что встречаются в Одере, - выделяют токсины, которые могут быть опасны для рыб, людей и других частей экосистемы.

Некоторые виды водорослей вырабатывают токсины, которые могут быть опасны для животных и людей Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Цветение водорослей происходит под воздействием целого ряда факторов окружающей среды, среди которых - более высокая температура, много света и повышенное содержание питательных веществ в воде, вызванное загрязнением от канализационных систем и сельхозработ. Некоторые исследования показывают, что цветение водорослей может усилиться при повышении температуры из-за глобального изменения климата.

Масштабное вымирание рыбы в Одере в 2022 году было названо "рукотворной экологической катастрофой", поскольку ученые обнаружили, что ключевым фактором цветения золотистых водорослей в том случае была высокая соленость воды из-за сброса в реку сточных вод из угольных шахт и других промышленных предприятий. Prymnesium parvum не производят явно видимого цветения, первым признаком того, что что-то идет не так может быть чересчур активное поведение рыб или их гибель.

Как на окружающую среду может повлиять использование Н2О2?

Как сообщили в польском министерстве окружающей среды, перекись водорода уничтожила 90% золотистых водорослей в районе слияния Гливицкого канала и реки Клодница, которые впадают в Одер.

Ряд исследований свидктельствуют о том, цветение водорослей становится все более частым и интенсивным по всему миру Фото: Esa Alexander/REUTERS

Это не первый случай использования Н2О2 для уничтожения водорослей: в 2017 году подобные испытания были проведены в Великобритании и также признаны успешными. Однако, по словам Кристиана Вольтера (Christian Wolter), исследователя из немецкого Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства имени Лейбница, в случае Одера перекись водорода впервые была применена в реке, а не в стоячей воде.

Яцек Энгель, президент польской экологической НПО Greenmind Foundation, в свою очередь, отмечает, что последствия для окружающей среды от использования Н2О2 еще не до конца ясны. По словам Энгеля, его коллеги проводят исследования того, как перекись водорода повлияла на другие части экосистемы, например, на планктон - крошечные организмы, которые являются важнейшим источником пищи для рыб в водоемах

Важно правильно подобрать концентрацию Н2О2

Локальное воздействие на конкретный участок реки должно быть сопоставлено с возможными гораздо более масштабными последствиями распространения золотистых водорослей, объясняет Вольтер.

"Потому что, конечно, Н2О2 убьет не только prymnesium parvum, она убивает все. Но, тем не менее, они (польские власти. - Ред.) уничтожают организмы в одном конкретном месте, чтобы спасти всю систему Одера", - указывает немецкий исследователь. И добавляет, что власти установили несколько точек мониторинга, чтобы измерить, как быстро разлагается перекись водорода и как она влияет на беспозвоночных, водоросли и рыб.

Цветение водорослей может придавать воде разные цвета - включая зеленый, золотистый, коричневый или красный Фото: WILLIAM WEST/AFP/Getty Images

Чтобы не нанести ущерб другим организмам, важно правильно подобрать концентрацию Н2О2, говорит Элизабет Варга, ученая из Университета ветеринарной медицины в Вене. "Концентрация должна быть достаточно высокой, чтобы повредить водоросли и предотвратить их рост, но при этом не такой сильной, чтобы пострадали все остальные живые организмы", - уточняет Варга.

Согласно результатам испытаний перекиси водорода в Великобритании , это вещество распадается через некоторое время и быстро становится безвредным. При этом "рыбы и макробеспозвоночные не пострадали от обработки".

Является ли использование Н2О2 эффективной мерой?

"Использование перекиси водорода - краткосрочная мера, - полагает Джулиос Контчу (Julios Kontchou), эколог-токсиколог из немецкого отделения Greenpeace. - Это не решение проблемы, которая существует на реке Одер".

В министерстве окружающей среды Польши подчеркивают, что применение Н2О2 - это антикризисная мера. По словам Кончу, ключевой задачей для властей является значительное снижение пороговых значений для сточных вод, которые угольные шахты и другие предприятия сбрасывают в реку, поскольку это значительно повышает соленость воды в ней.

Использование перекиси водорода - это пример борьбы с симптомами, но не с изначальной проблемой, убежден Кристиан Вольтер: "Мы знаем, что prymnesium parvum - это солоноватоводная водоросль, и основная причина ее появления в Одере - содержание в нем соли".

Согласно опубликованному в прошлом году исследованию польского отделения Greenpeace, соленость воды в ряде притоков Одера, куда поступают сточные воды с нескольких шахт по добыче каменного угля, выше, чем в Балтийском море. Авторы исследования назвали этот результат "ужасающим", поскольку Одер - пресноводная река, а Балтийское море - соленое.

"Я бы сказал, что ситуация похожа на ту, что мы наблюдали в прошлом году, а в некоторых местах - даже хуже того, что было в 2022-м", - констатирует Джулиос Кончу, говоря об уровне соли в реке. Польский замминистра окружающей среды между тем объявил о планах строительства опреснительных установок для улучшения качества воды в Одере.

"В Европе 60% рек не находятся в хорошем экологическом состоянии"

Однако немецкая экологическая группа BUND и другие профильные организации в Польше утверждают, что защита Одера должна выходить за рамки мер по мониторингу и прекращению сброса сточных засоленных вод, а также способствовать сохранению дикой природы в экосистеме реки, а не превращению ее в водный путь для барж и туристического транспорта.

На уровне Евросоюза существует множество строгих правил, касающихся рек, напоминает Кристиан Вольтер: "Проблема заключается в их соблюдении, и это касается не только Польши, но и других стран-членов ЕС. В целом в Европе 60% рек не находятся в хорошем экологическом состоянии". При этом, по его словам, состояние большинства немецких рек не соответствуют требованиям Водной рамочной директивы ЕС, принятой для повышения качества европейских водоемов.

Хотя после катастрофы 2022 года Международная комиссия по защите Одера от загрязнения - совместная рабочая группа с участием представителей Германии, Польши и Чехии - стала более активно участвовать в мониторинге качества воды в этой реке, комиссию можно было бы наделить дополнительными полномочиями, заключил Вольтер из Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства имени Лейбница.