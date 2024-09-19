В Польше арестован фигурант расследования ФБК юрист Блинов

В Польше арестован юрист Анатолий Блинов, ставший фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нападении на оппозиционного политика Леонида Волкова. В чем конкретно он обвиняется, пока неизвестно. Арест Блинова продлится три месяца, сообщает в четверг, 19 сентября, со ссылкой на представителя национальной прокуратуры Польши издание "Сирена".

Дело, по информации издания, ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Расследование ФБК о причастности Невзлина к нападению на Волкова

Фонд борьбы с коррупцией 12 сентября опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на Леонида Волкова в марте 2024 года, а также нападении на Александру Петрачкову и нескольких акциях, направленных против ФБК и его ключевых фигур.

Как рассказала в видеоролике глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Невзлиным. Мужчина предоставил ФБК скриншоты переписок в мессенджере Signal, в которых юрист Анатолий Блинов якобы обсуждает с Леонидом Невзлиным детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией по заказу Невзлина.

Сообщается, что Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждает ФБК, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его подельников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее Матус узнал о готовившемся на него покушении и связался с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Андрея Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь со стороны фонда в "визовых вопросах".

Невзлин отрицает причастность к организации нападений

Экс-совладелец ЮКОСА Леонид Невзлин отверг обвинения в причастности к покушению на Леонида Волкова и назвал их "состряпанным в Москве сливом". Предприниматель подчеркнул, что еще 5 августа отправил заявление в литовскую полицию, суть которого заключалась в том, что юрист Анатолий Блинов "провокационно пытался создать впечатление", что за нападением на Волкова стоит именно Невзлин. Подлинность опубликованных ФБК переписок Невзлин не опровергал и не стал отрицать знакомство с Блиновым.