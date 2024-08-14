Бесплатное ЭКО в Беларуси. Больше доступно не всем?

С помощью искусственного оплодотворения в стране родились более 10 тысяч детей, из них более тысячи - благодаря государственным дотациям на проведение ЭКО. Но теперь Минздрав расширил ограничения. С чем это связано?

В Беларуси рекордными темпами снижается рождаемость - минус 22 тысячи за пять лет. Одна из проблем - бесплодие: каждая шестая семья не может иметь детей. С 2021 года государство оплачивает одну попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эффективность процедуры - более 35%. Однако власти решили скорректировать условия. Каким образом и с чем это связано, выясняла DW.

Демографическая ситуация в Беларуси

В Беларуси каждый год фиксируется падение рождаемости приблизительно на 10%. В 2023 году зарегистрировано 65 тысяч новорожденных, пять лет назад - 87 тысяч. Даже в 1990-х рождаемость не снижалась такими темпами. Тогда самое значительное падение было зафиксировано в 1993-м - 117 тысяч детей. Власти Беларуси признают демографическую проблему.

При этом почти 80% белорусов планируют иметь детей, говорится в прошлогоднем мониторинге Института социологии Академии наук. 52,4% опрошенных ответили, что современные пары не могут иметь желаемое количество детей, потому что боятся, что не смогут обеспечить ребенка всем необходимым. Еще одна проблема - бесплодие. По данным Минздрава РБ, около 17% семей не могут иметь детей. Это соответствует и среднему показателю в мире, который приводят во Всемирной организации здравоохранения.

Кому назначают бесплатное ЭКО

С января 2021 года в Беларуси можно бесплатно сделать одну попытку ЭКО. За это время за помощью обратились более 4 тысяч пар, 85% пациенток имели длительные формы бесплодия и делали процедуру впервые. Эффективность превысила 35% - на свет появилось более тысячи новорожденных, сообщают в Минздраве страны.

Как рассказала в комментарии DW белорусский гинеколог, существуют определенные ограничения для бесплатного ЭКО. Во-первых, оно распространяется только на граждан Беларуси. Во-вторых, на зарегистрированные семьи, где женщина не старше 40 лет. В-третьих, при определенных медицинских показаниях. "Чтобы получить право на бесплатное ЭКО, супруги должны пройти обследование в поликлинике, при необходимости - оперативное лечение. Если и после этого беременность не наступает, это показание для проведения ЭКО. Семья обращается в областную комиссию, каждый случай рассматривают индивидуально. Отказ можно обжаловать в Минске. Если решение положительное, оно действует в течение года, и есть три государственных центра, где процедуру проводят бесплатно", - уточнила собеседница.

Тест на беременность. Благодаря ЭКО у многих пар появляется шанс иметь детей Фото: Patrick Daxenbichler/Zoonar/picture alliance

По словам специалиста, чаще всего к процедуре прибегают пары в возрасте после 30 лет. "Когда появилось право на бесплатную попытку, супруги стали решительнее и не тянут до последнего, поскольку есть ограничение до 40 лет. Если в 2021 году около 880 пар смогли сделать ЭКО бесплатно, то в 2023 - более 1800".

Частота наступления беременностипри ЭКО у женщин до 35 лет - 40-45%, в 38 лет - 35%, в 40 лет - 20%, в 43 года - 5% и менее.

Как изменятся критерии для бесплатного ЭКО

"В Беларуси остро стоит демографическая проблема, и дотации на ЭКО - один из положительных примеров социальной политики, - считает гендерная исследовательница Ирина Сидорская. - Однако финансирования только одной попытки недостаточно". По данным Минздрава, в 2009 году было зафиксировано 457 случаев бесплодия на 100 тысяч женского населения, в 2023 году эта цифра достигла 750.

Платные программы ЭКО существуют в Беларуси более 20 лет, за это время благодаря искусственному оплодотворению родилось более 10 тысяч детей. За свои деньги пройти процедуру ЭКО может женщина в возрасте до 50 лет.

Но Минздрав расширил ограничения к проведению ЭКО. Так, в списке противопоказаний появился пункт про ожирение II степени и более, наличие у пациентки трансплантированных органов и тканей. Кроме того, теперь женщина должна провериться у психиатра-нарколога. Также в ведомстве уточнили, что бесплодие, не поддающееся лечению другими методами, должно наблюдаться в течение одного года у женщин до 35 лет или шести месяцев у женщин старше 35 лет. И одно из показаний к ЭКО с использованием донорских яйцеклеток - неудачные повторные попытки проведения программы ЭКО (три и более) с собственными яйцеклетками, неоднократное получение эмбрионов низкого качества, перенос которых не привел к беременности.

Беременная женщина на приеме у врача Фото: Caroline Seidel/dpa/picture alliance

Белорусский гинеколог, с которым побеседовала DW, считает, что таким образом власти хотят конкретизировать оказание процедуры, поскольку это существенная сумма для бюджета. В Минздраве не называют, во сколько обходятся дотации, однако известно, что платная процедура стартует от 6 тысяч рублей в государственных центрах. И пока не идет речи о расширении практики на последующие попытки оплодотворения.

В Польше бесплатное ЭКО доступно и белорускам

В соседней Польше также падает рождаемость: в 2021 году там на свет появились 332 тысячи младенцев, в 2022 - 305 тысяч, в 2023 - 272 тысячи. В ответ на это правительство расширило программу возмещения расходов на ЭКО, в 2024 году из бюджета будет выделено около 125 млн долларов, программа будет действовать до 2028 года.

В отличие от Беларуси, получить дотации могут и иностранцы, которые имеют право пользоваться услугами здравоохранения, финансируемыми из госфондов (NFZ). В прошлом году в системе зарегистрировались 122 тысячи белорусов, после украинцев эта вторая группа иностранных плательщиков.

Госпрограмма предполагает полное финансирование ЭКО до шести репродуктивных процедур. Возмещаются первичные и обязательные анализы, возможно финансирование медпрепаратов. С пациентами работают, в том числе репродуктологи, которые приехали в Польшу из Беларуси и Украины. Партнеры не обязательно должны состоять в официальном браке, это может быть и гражданское партнерство, а возраст женщины - до 43 лет.