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Почему белорусы все реже решаются создавать семьи

Воля Ивашенко
22 марта 2024 г.

За последние 10 лет число браков в стране сократилось более чем на 30%. В ситуации разбиралась DW.

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Прохожие на улицах Минска
Число браков в Беларуси за последние 10 лет значительно сократилосьФото: picture alliance/Andreas Gebert

О том, что белорусы все реже заходят в ЗАГС, чтобы официально называть себя мужем и женой, чиновники в последнее время докладывают почти ежегодно. По официальной версии, причина - "в сокращении численности населения в возрасте от 20 до 30 лет". Но как выяснило DW, дело не только в "демографической яме", и даже не в массовой эмиграции молодых белорусов, о которой власти предпочитают молчать.

Падение рождаемости влечет за собой снижение мотивации к браку

"Если отодвинуть в сторону любовь и прочие обстоятельства, то с точки зрения экономики брак - это соглашение между людьми о том, что они обязуются делить доходы и потребление, а также страхование друг друга за счет доходов друг друга", - рассказывает Академический директор исследовательского центра BEROС Лев Львовский.

Академический директор исследовательского центра BEROС Лев Львовский
Лев ЛьвовскийФото: Privat

По мнению экономиста, брак дает легальное право на доходы другого человека. Условно: муж потеряет работу - можно пожить за зарплату жены, и наоборот. Разведетесь - по половине нажитых совместно в браке доходов и имущества отойдет каждой из сторон этого соглашения. Еще один плюс совместного проживания - экономия потребления ресурсов. Живете вместе - нужны не две квартиры, а одна и т.д.

"В некоторой степени брак скоррелирован с деторождением. Люди хотят, чтобы их дети жили в семье, меньше вероятность, что не хватит денег на что-то для ребенка, - продолжает рассуждать экономист. - А теперь давайте разберемся, что в этом всем изменилось за последние годы. Начнем с детей: до 2017 года рождаемость еще как-то увеличивалась, а дальше началось падение. Соответственно, меньше мотивов жениться, чтобы воспитывать ребенка вместе".

Создавать семьи белорусам стало боязно и экономически невыгодно

Про словам эксперта, с точки зрения экономики, ребенок - это благо, которым люди обзаводятся и платят за него двумя способами - денежными и временными платежами. Люди могут не заводить ребенка по разным причинам: кто-то не может потянуть монетарную, а кто-то - временную стоимость ребенка.

Здесь нюанс в том, что белорусские власти субсидируют только денежную стоимость ребенка.

"В 2017-м году, по всей видимости, какое-то критическое количество белорусок начало страдать именно от временной стоимости ребенка. Трехлетний перерыв в карьере - а именно столько по ряду причин белоруски чаще находятся в декретном отпуске - для современной женщины - слишком много. К примеру, для девушки, которая работает в сфере IT. За три года она потеряет свою квалификацию. Да и по многим другим показателям в Беларуси тяжело совмещать карьеру и материнство. В результате все больше белорусок выбирают карьеру вместо ребенка. Соответственно, и нужды выходить замуж особо нет", - комментирует Лев Львовский.

Что касается совместного потребления ресурсов, по словам эксперта, белорусы стали богаче и начали жить лучше. Если еще в середине 20 века одному было прожить сложно, то сегодня у многих появилась возможность одному снимать или покупать квартиру, оплачивать прочие расходы. Поэтому и с этой точки зрения брак стал менее нужным. И такая ситуация - не только в Беларуси: в Европе и США тренды такие же.

И последний фактор - волатильность зарплат. "Представим себе общество, в котором нет волатильности зарплат. Человек, к примеру, пошел работать на завод. Вы встречаете такого мужчину и уже по большей части можете иметь представление о его будущей карьере: сначала будет рабочим, потом немного поднимется по карьерной лестнице, начнет зарабатывать на 200 рублей больше. Делая выбор в пользу какого-либо партнера, вы, по сути, имеете представление, что вас ждет, - приводит пример Лев Львовский. - А теперь представьте другой мир, где карьеры очень волатильны. Где вы встречаете мужчину-предпринимателя и надеетесь, что в будущем он станет очень успешным. Но тут раз - и все меняется. Бизнеса нет, уезжаете в другую страну, начинаете все чуть ли не с нуля. То есть может случиться, что человек может оказаться не тем, за кого вы хотели выйти замуж изначально. Поэтому и замуж выходить как-то боязно".

Но во всем этом важна очень весомая оговорка: экономическая теория, по мнению Львовского, может объяснять не более 40% мотивации для вступлении человека в брак. "Остальные 60% - та самая любовь и другие социальные моменты", - говорит эксперт.

Современная молодежь никому ничего не должна?

"Сегодня мы наблюдаем кризис белорусского общества, - рассуждает Елена Грибанова, кризисный психолог, специалист по работе с психологической травмой.

По ее словам, нынешняя молодежь видит, что политический строй не конгруэнтен современности. Пропагандисты говорят про стабильность и помощь государства, а в реальности девушка-выпускница, которая после 9 класса отучилась в колледже искусств, а потом еще пять лет на платном в Академии искусств на выходе имеет зарплату в 500 рублей (около 140 евро. - Ред.) - создавать семью с таким достатком решится не каждый.

"Навязать людям фальшивые ценности нельзя, так же, как и заставить любить Родину. Да, некоторые ходят на все эти госконцерты, собрания, но это адаптация, которая носит приспособительный характер и с духовными ценностями общего ничего не имеет, - говорит психолог. - Так же и с институтом брака. Само слово "институт" подразумевает, что кого-то чему-то научит. Как, впрочем, у нас и пытаются делать, призывая рожать детей, чтобы было кому страну из кризиса выводить".

Белорусская же молодежь, отмечает Грибанова, более европейская и прогрессивная, в отличие от предыдущих поколений бывает за границей и видит, как живут люди, как им реально может помогать государство, и понимает, что никому они не должны - ни создавать семью, ни рожать детей. Для многих из них более целесообразно получить образование, купить жилье и уже тогда подумать о семье.

"Еще и война в Украине добавила нестабильности. Восточный сосед, мягко говоря, непредсказуем. А так как Беларусь зависима от России, никакой определенности у людей быть не может," - отмечает психолог. 

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