Боксер Усик отпущен после задержания в аэропорту Кракова

По словам Зеленского, все хорошо, Усик отпущен после задержания. Его жена уверяет, что произошло "недоразумение".

Украинский боксер Александр Усик отпущен после задержания в аэропорту польского Кракова. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - отметил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что после задержания общался с Усиком: "Был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону".

Глава государства не назвал причин произошедшего. "Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента", - добавил Зеленский.

"Подробности, думаю, он сам озвучит"

Первый зампредседателя комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины Жан Беленюк, до этого разместивший кадры задержания, отметил, что "вроде все ок". "Подробности, думаю, он сам озвучит", - добавил Беленюк.

Жена: Произошло недоразумение

Жена Усика - Екатерина - написала в Instagram, что произошло "недоразумение". "Усик - на свободе", - добавила она.

Александр Усик - родом из Симферополя. В мае 37-летний спортсмен завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Позже он отказался от титула по версии Международной боксерской федерации, так как не сможет в необходимые сроки провести его защиту. Усик - чемпион Олимпиады в Лондоне 2012 года. Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. Ожидается, что Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде.