Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева

Для мировых СМИ сомнений нет: новый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Александр Усик, - украинец. Так о новом "короле" в самой престижной категории этого вида спорта пишут ведущие издания. 34-летний Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил британца Энтони Джошуа и завладел чемпионскими титулами по версии WBA, IBF, WBO и IBO, повторив успех братьев Виталия и Владимира Кличко. "Пояса едут домой", - сказал уроженец Крыма Усик в Instagram сразу после боя. Президент Украины Владимир Зеленский отозвался эхом на странице в Facebook: "Украина возвращает свое!".

Усик повезет чемпионские пояса в Крым

На самом деле победа Усика вызвала в Украине смешанную реакцию. Редкий случай - бой такого уровня не транслировал ни один украинский телеканал. Желающие были вынуждены следить за ним по российскому ТВ или по подписке. Одни радовались и гордились, другие критиковали Усика в соцсетях за его высказанную ранее амбивалентную позицию в отношении России и аннексированного Крыма - его родины.

Александр Усик - победитель поединка в Берлине, 2017 год

Усик - непростой случай. Русскоязычный боксер вышел на бой с Джошуа в перчатках с надписями "Симферополь" и "Украина", а после победы взял в руки украинский флаг. Вернувшись в Киев, он подлил масла в огонь разгоревшейся дискуссии, сказав, что планирует поехать с чемпионскими поясами в Крым, а матч-реванш провести в Киеве.

Спортсмен, который после 2014 года переехал на материковую Украину, регулярно бывает на полуострове, тренируется там и называет Крым своим домом. Ранее в Украине его, среди прочего, критиковали за то, что он называл русских и украинцев "одним народом", как это делает президент РФ Владимир Путин, за связи с Московским патриархатом, за участие в российском фильме о православии и главное - за отказ однозначно ответить на регулярно задаваемый ему вопрос: "Чей Крым?".

Известно, впрочем, и то, что Усик ездил на фронт в Донбасс и тренировал там украинских военных. Правда, некоторые из них публично критиковали его за то, что они считают пророссийскими высказываниями боксера.

Украинская дилемма: как быть с такими, как Усик?

Кинорежиссер Олег Сенцов, тоже уроженец Крыма, сформулировал в Facebook украинскую дилемму: как быть с теми знаменитыми украинцами, которые публично не называют Россию "агрессором" и поддерживают с ней связи? Подталкивать их к эмиграции в РФ или пытаться переубедить? В России, где телеведущий Владимир Соловьев назвал Усика "величайшим", а певец Юрий Лоза предложил пригласить спортсмена жить и работать в РФ, его, похоже, готовы принять с распростертыми объятиями.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов

Сенцов назвал высказывания Усика "путинскими пропагандистскими штампами", но предложил "не отталкивать, а объяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, что это на самом деле значит и почему не может сосуществовать с "русским миром". Для этого, считает украинский кинорежиссер, нужно время и "помощь тех, кто уже осознал свою идентичность".

Между тем случай с Усиком - далеко не первый повод для подобной дискуссии в Украине, когда сталкивались спорт и политика. В августе в стране критиковали легкоатлетку Ярославу Магучих, которая стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту и сфотографировалась с россиянкой, завоевавшей золото. Обе спортсменки держали в руках флаги - украинский и Олимпийского комитета России (ОКР). Магучих за это критиковали на родине, с ней говорила замминистра обороны.

Немецкий публицист: Украине следует отойти от шаблонов

Живущий в Украине немецкий публицист Кристоф Брумме (Christoph Brumme) в беседе с DW сказал, что с пониманием относится к обеим сторонам - тем, кто критикует Усика и Магучих, и к проявлению "спонтанной радости в Токио". Он считает, что Украине не хватает "политического мышления помимо черно-белых шаблонов". "Усик ведет поединки за Украину, улучшает ее имидж, - говорит Брумме. - И это - решающее". По его словам, о том, что "после семи лет войны кто-то не может различать, где друг, а где - враг", можно посочувствовать, но говорить нужно и "с такими людьми".

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