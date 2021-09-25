Украинский боксер Усик стал объединенным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в ночь на воскресенье, 26 сентября, одержал верх над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Поединок, за которым наблюдали более 60 тысяч человек, состоялся в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Бой продолжался 12 раундов, в итоге украинец выиграл по очкам.

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил своего соотечественника. "Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO снова, как и положено, принадлежат украинцам!" - отметил глава государства.

Александр Усик - заслуженный мастер спорта Украины и олимпийский чемпион 2012 года. С 2019 года он выступает в супертяжелой весовой категории. За это время боксер провел два поединка. В октябре 2019 года он встретился с американцем Чаззом Уизерспуном, одержав верх при помощи технического нокаута. В ноябре 2020 года Усик победил по очкам британца Дерека Чисору, став претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Смотрите также: