Украинский боксер Усик защитил три титула в супертяжелом весе

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии сразу трех международных боксерских организаций - WBA, WBO и IBF. В бою-реванше с экс-чемпионом мира британцем Энтони Джошуа Усик, состоявшемся в субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии, Усик одержал победу по очкам в результате поединка, продолжавшегося 12 раундов.

Теперь 35-летнему украинскому боксеру не хватает мирового титула лишь по версии WBC. Здесь чемпионом является британец Тайсон Фьюри, но он недавно в очередной раз объявил о намерении уйти из бокса. Теперь у Усика в зачете 20 побед, в том числе 13 нокаутом и ноль поражений.

Усик посвятил свою победу Украине

После поединка с Джошуа Александр Усик выступил с патриотическим заявлением, посвятив свою победу Украине. "Я посвящаю этот поединок Украине, ВСУ и всем защищающим мою страну, моей команде и всей моей стране", - сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул символическое значение победы Усика.

"Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА! Защита титула чемпиона мира - символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

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