Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в одном из важнейших поединков в современной истории бокса, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в воскресенье, 19 мая. Одолев ранее непобежденного Фьюри, Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - последний раз этим титулом обладал Леннокс Льюис в 1999 году. Таким образом, украинский боксер стал чемпионом мира по версии сразу четырех боксерских организаций - WBA, WBO, IBF и WBC.

Поединок продлился все 12 раундов. В течение боя инициатива переходила то к Фьюри, то к Усику, однако в конце 9 раунда украинский боксер смог отправить британца в нокдаун. Александр Усик победил в бою раздельным решением судей. "Это большая возможность для меня, для моей семьи, для моей страны", - сказал Усик после объявления о своей победе, добавив, что "готов к бою-реваншу". Усик остается до сих пор непобежденным на боксерском ринге.

Фьюри не согласен с решением судей

Тайсон Фьюри назвал бой с Усиком "фантастическим", но в то же время выразил несогласие с решением судей. "Я считаю, что я выиграл этот бой, я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них", - приводит слова британца агентство AFP. По cловам Фьюри, "люди поддерживают страну, которая находится в состоянии войны".

Усик - больше чем спортсмен

"Он настоящий защитник народа", - сказал DW об украинском боксере Олег Щербаков, главный редактор украинского спортивного издания "Трибуна". По словам Щербакова, Усик встречался с украинскими солдатами "в километре от линии фронта" и дарил им подарки. В апреле боксер основал фонд Usyk Foundation для помощи украинцам, которые лишились жилья, а также для поддержки Вооруженных сил Украины.