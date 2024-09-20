Киев ответил на идею главы МИД Польши о референдуме в Крыму

В МИД Украины заявили о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма, пишет в четверг, 19 сентября, издание "Европейская правда". Сообщение было опубликовано после высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил провести референдум на полуострове под мандатом ООН.

В украинском министерстве подчеркнули, что территориальная целостность Украины "никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов". "Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - подчеркивается в сообщении ведомства. В МИД выразили надежду на поддержку в принуждении РФ к выводу войск из Крыма и привлечения ее к ответственности за преступления.

Сикорский предложил "честный референдум" в Крыму

Глава польского МИД Радослав Сикорский во время визита в Киев заявил, что не видит как РФ и Украина смогут договориться о статусе Крыма без его демилитаризации. "Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал министр.

В то же время он заявил, что Запад допустил ошибку, "сказав украинцам, чтобы они не воевали в Крыму" после его аннексии. "Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин - Ред.), может, не решился бы на Донбасс", - подчеркнул Сикорский.