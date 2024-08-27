РФ будет давать участникам войны с Украиной землю в Крыму

Участникам войны с Украиной, заключившим контракты с ВС РФ в аннексированном Крыму, оккупационные "власти" будут давать земельные участки на полуострове. Место регистрации военнослужащего не будет иметь значения.

Участникам войны с Украиной, заключившим контракты с ВС РФ в аннексированном Крыму, оккупационные "власти" будут бесплатно выдавать земельные участки на полуострове. О внесении соответствующих поправок в "законодательство" подчиненной Москве "Республики Крым" сообщено во вторник, 27 августа, на сайте ее "правительства".

В публикации подчеркивается, что получить землю в Крыму такие граждане РФ смогут "независимо от места регистрации и проживания на территории Российской Федерации". Там также указано, что "закон" вступит в силу "через 10 дней после официального опубликования".

Российское информагентство ТАСС отмечает, что до сих пор получить землю в Крыму от оккупационных "властей" за участие в войне с Украиной могли только жители аннексированного полуострова.

Армию РФ пытаются пополнить без мобилизации

Россия не успевает восполнять свои потери на передовой, достигшие максимума, пишет Bloomberg. Операция ВСУ в Курской области вскрыла нехватку у Москвы оборонительных резервов. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, рассказали источники издания, близкие к Минобороны РФ и Кремлю. В связи с этим они не исключают, что до конца года в России будет объявлена новая мобилизация - возможно, замаскированная под "ротацию" военных на фронте.

Пока же в ВС РФ продолжают привлекать заключенных из российских тюрем, а в Курской области срочников заставляют заключать контракты. Россия также активно вербует на войну граждан стран глобального Юга, обещая им высокую оплату и гражданство. Такие иностранцы, сдавшиеся в плен ВСУ, рассказывали, что их, вопреки обещаниям, отправляли на передовую.

Проект Re: Russia подсчитал, что выплаты участвующим в войне с Украиной военнослужащим, а также раненым и родственникам убитых в ходе боевых действий за 12 месяцев с июля 2023 по июнь 2024-го должны были составить 2,75 - 3 трлн рублей. Это примерно равно 1,5 процента от ожидаемого ВВП России в 2024 году.