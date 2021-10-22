Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
С августа объемы добычи нефти будут ежедневно увеличиваться. Докризисного уровня нефтедобычи планируется достичь к концу 2022 года. РФ рассчитывает на это уже в мае.
Сообщение о том, что страны ОПЕК+ не смогли достигнуть компромисса по квотам добычи в августе, привело к повышению мировых цен на нефть.
Министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ возобновится в режиме видеоконференции 5 июля. Стороны обсуждают условия добычи нефти с августа по декабрь и параметры соглашения на период после апреля 2022 года.
Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи на 350 тыс. баррелей (один баррель - 159 литров) в сутки в мае и июне. В июне прирост должен составить 450 тыс. баррелей.
По данным агентства Bloomberg, в 2020 году на фоне санкций против Венесуэлы и сокращения нефтедобычи странами ОПЕК Россия вышла на позицию третьего по величине поставщика нефти в США.
В целом Организация стран-экспортеров нефти и 10 государств-партнеров продолжила курс на дальнейшее сокращение производства нефти.
Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.
Экономика и нефтяной сектор только начинают восстанавливаться после потерь 2020 года, предупредил генсек ОПЕК. Министры стран-нефтеэкспортеров 4 января решат, увеличивать ли добычу нефти.
Члены ОПЕК+, в том числе Россия, в январе 2021 года увеличат нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. После этого решение о корректировке уровня добычи будет обсуждаться на ежемесячных встречах членов организации.
Глобальный спрос на нефть сократится в этом году в среднем на 9,1 млн баррелей в сутки, следует из нового отчета картеля.
Из-за американской сланцевой добычи, европейского Green Deal и глобальной пандемии Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Таков прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
В ходе процедуры банкротства Chesapeake Energy рассчитывает погасить задолженность в 7 млрд долларов. Кредиторы согласились выдать компании ссуду в 925 млн долларов.
После резкого обвала цен на нефть Россия не только согласилась сократить добычу "черного золота" на 20 процентов, но и рьяно следит за соблюдением правил ОПЕК+ другими странами.
Мексика отказалась присоединиться к решению группы ОПЕК+, накануне решившей продлить сокращение объемов добычи нефти ее на месяц.
Страны ОПЕК+ договорились в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение продлено на месяц, заявил министр энергетики ОАЭ.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact