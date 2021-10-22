Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Члены ОПЕК+, в том числе Россия, в январе 2021 года увеличат нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. После этого решение о корректировке уровня добычи будет обсуждаться на ежемесячных встречах членов организации.