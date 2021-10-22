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ОПЕК

18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
ARCHIV - OPEC-Fahne und -Logo am Hauptsitz der Organisation Erdöl exportierender Länder (undatiert). (zu dpa «Opec könnte Förderkürzung verlängern - Ölpreise steigen» vom 15.05.2017) Foto: epa apa Barbara Gindl/APA_FILES/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Страны ОПЕК+ достигли компромисса по квотам добычи нефти 18.07.2021

С августа объемы добычи нефти будут ежедневно увеличиваться. Докризисного уровня нефтедобычи планируется достичь к концу 2022 года. РФ рассчитывает на это уже в мае.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Страны ОПЕК+ прервали переговоры по квотам добычи нефти 05.07.2021

Сообщение о том, что страны ОПЕК+ не смогли достигнуть компромисса по квотам добычи в августе, привело к повышению мировых цен на нефть.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

ОПЕК+ продолжит переговоры 5 июля 03.07.2021

Министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ возобновится в режиме видеоконференции 5 июля. Стороны обсуждают условия добычи нефти с августа по декабрь и параметры соглашения на период после апреля 2022 года.
An oil pump works at sunset Wednesday, June 8, 2011, in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain. OPEC unexpectedly left its production levels unchanged on Wednesday, causing oil prices to jump, as senior officials said their meeting ended in disarray - a stunning admission for an organization that places a premium on consensus decision making. (Foto:Hasan Jamali/AP/dapd)

ОПЕК+ осторожно наращивает объемы добычи нефти 01.04.2021

Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи на 350 тыс. баррелей (один баррель - 159 литров) в сутки в мае и июне. В июне прирост должен составить 450 тыс. баррелей.
An Exxon gas station is seen in Falls Church, Virginia, December 30, 2014. AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Bloomberg сообщил о резком росте нефтяного экспорта РФ в США 25.03.2021

По данным агентства Bloomberg, в 2020 году на фоне санкций против Венесуэлы и сокращения нефтедобычи странами ОПЕК Россия вышла на позицию третьего по величине поставщика нефти в США.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

ОПЕК+ разрешила России и Казахстану увеличить добычу нефти 04.03.2021

В целом Организация стран-экспортеров нефти и 10 государств-партнеров продолжила курс на дальнейшее сокращение производства нефти.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+ 05.01.2021

Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.

ARCHIV - OPEC-Fahne und -Logo am Hauptsitz der Organisation Erdöl exportierender Länder (undatiert). (zu dpa «Opec könnte Förderkürzung verlängern - Ölpreise steigen» vom 15.05.2017) Foto: epa apa Barbara Gindl/APA_FILES/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В ОПЕК заявили о рисках для нефтяных рынков в первой половине 2021 года 04.01.2021

Экономика и нефтяной сектор только начинают восстанавливаться после потерь 2020 года, предупредил генсек ОПЕК. Министры стран-нефтеэкспортеров 4 января решат, увеличивать ли добычу нефти.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти 03.12.2020

Члены ОПЕК+, в том числе Россия, в январе 2021 года увеличат нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. После этого решение о корректировке уровня добычи будет обсуждаться на ежемесячных встречах членов организации.
ARCHIV - 16.08.2019, Niedersachsen, Emlichheim: Tiefpumpen zür Erdölförderung stehen auf dem Gelände der Wintershall Dea. (Zur dpa-Berichterstattung zur Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien.) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ОПЕК: Пандемия ударит по спросу на нефть сильнее, чем ожидалось 12.08.2020

Глобальный спрос на нефть сократится в этом году в среднем на 9,1 млн баррелей в сутки, следует из нового отчета картеля.

KUWAIT - JANUARY 15: A derek pumps in a oil field January 15, 2003 near the Saudi Arabian border, Kuwait. Kuwait produces 10% of the worlds oil and has promised to increase production as needed in the event of a war in Iraq. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Нефть ниже 40 долларов. Эксперт о том, почему ОПЕК+ нужно удерживать цены 19.07.2020

Из-за американской сланцевой добычи, европейского Green Deal и глобальной пандемии Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Таков прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
GERMANY - JANUARY 24: saber rattling - icon image for the Iran conflict, Our picture shows oil that drips from his hands in the form of a bomb, [M] (Photo by Ulrich Baumgarten via Getty Images)

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy подал заявление о банкротстве 29.06.2020

В ходе процедуры банкротства Chesapeake Energy рассчитывает погасить задолженность в 7 млрд долларов. Кредиторы согласились выдать компании ссуду в 925 млн долларов.
1174461 Russia. 07/03/2012 An oil pumper of the Lukoil company at a well cluster near the city of Kogalym. Iliya Pitalev/RIA Novosti |

Россия в ОПЕК+: от нарушителя до блюстителя порядка 14.06.2020

После резкого обвала цен на нефть Россия не только согласилась сократить добычу "черного золота" на 20 процентов, но и рьяно следит за соблюдением правил ОПЕК+ другими странами.
January 13, 2020: EUM20200113ECO01.JPG.CIUDAD DE MEXICO Nation/Nacion-Energia.- La titular de la Secretaria de Energia, Rocio Nahle, nego que dos bancos chinos sean los responsables del financiamiento de 600 millones de dolares para la refineria de Dos Bocas. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EVZ *** January 13, 2020 EUM20200113ECO01 JPG MEXICO CITY Nation Energia The head of the Energy Secretariat, Rocio Nahle, negotiated that two Chinese banks are responsible for financing $ 600 million for the refinery of Dos Bocas Photo Agency Archive THE UNIVERSAL EVZ PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAu78 20200113zafu78065 Copyright: xIrvinxOlivaresx

Мексика не продлит сокращение нефтедобычи до конца июля 07.06.2020

Мексика отказалась присоединиться к решению группы ОПЕК+, накануне решившей продлить сокращение объемов добычи нефти ее на месяц.
Pferdkopf-Pumpe zur Ölförderung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Страны ОПЕК+ продлили сделку о снижении добычи нефти до конца июля 06.06.2020

Страны ОПЕК+ договорились в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение продлено на месяц, заявил министр энергетики ОАЭ.
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