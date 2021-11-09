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Немцы

Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов 27.10.2021

В немецком парламенте еще никогда не было так много депутатов с мигрантским прошлым и моложе 30 лет. DW - с коллективным портретом бундестага, учредительное заседание которого состоялось 26 октября.

Женщины-депутаты родом из России и Казахстана в составе нового бундестага (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Portrait of shame teenage couple on gray background

Молодежный сленг: любимые слова немцев 25.10.2021

Осенью издатели словаря Langenscheidt проводят конкурс, в результате которого в Германии выбирают "молодежное слово года". DW о победителях и фаворитах конкурса.
18/10/2021 00:00:00 Ein Mann wartet am frühen Morgen an der Straße vor einer Tankstelle. Die Kraftstoffpreise liegen derzeit fast so hoch wie im Rekordjahr 2012.

Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства 22.10.2021

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
Eine Wärmepumpe und Solarkollektoren, aufgenommen am 18.06.2013 auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Göppingen (Baden-Württemberg). Die elektrisch betriebene Luft/Wasser Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft die enthaltene Wärme. Zur Steigerung der Temperatur wird der Dampf eines Kältemittels verdichtet, sodass sie hoch genug ist für die Heizung und Trinkwassererwärmung Foto: Daniel Maurer/dpa | Verwendung weltweit

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем 15.10.2021

Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.

An environmental demonstrator is viewed from behind, marching on a crowded street with during a demonstration against climate change

В Германии изменения климата боятся сильнее войн, терактов и коронавируса 14.10.2021

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.

Ирония, озабоченность, "Северный поток-2" - немцы комментируют цены на газ (13.10.2021) 13.10.2021

Как реагируют на рост газовых цен рядовые немцы и кого винят? Корреспондент DW обратился с этими вопросами к прохожим в центре Берлина.

Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: На выборах немцы дали малым партиям больше власти 27.09.2021

Немецкие избиратели проголосовали за перемены. Доминирующая роль ХДС/ХСС и СДПГ уходит в прошлое. Отличный шанс для политики в Германии начать меняться, считает Мануэла Каспер-Клэридж.
Festung Hůrka während der jüngsten Feierlichkeiten zum Jahrestag der tschechoslowakischen Mobilmachung 1938. Fotoautor: Freiwilligengemeinschaft der Freunde der tschechoslowakischen Befestigungen - Festung Hůrka.

В Чехии продают довоенные бункеры: цена от 1000 евро 25.09.2021

Чешская армия распродает крепостные сооружения, которые должны были предотвратить нападение нацистов в 1938 году. Таким образом может быть разрушена уникальная историческая система обороны.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 22: A voter casts his ballot in German federal elections as a German flag hangs behind on September 22, 2013 in Berlin, Germany. Germany is holding federal elections that will determine whether current Chancellor Angela Merkel of the German Christian Democrats (CDU) will remain for a third term. Though the CDU has a strong lead over the opposition, speculations run wide as to what coalition will be viable in coming weeks to create a new government. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Выборы в парламент Германии - 2021: что нужно знать 24.09.2021

26 сентября 2021 года для граждан ФРГ - день выборов в бундестаг. Два крестика в бюллетене решают, кто будет руководить ФРГ следующие четыре года. Как немцы голосуют за народных представителей.

Выборы в бундестаг и русскоязычные жители Германии: агитация с русским акцентом (23.09.2021) 23.09.2021

В районе Марцан на востоке Берлина проживает порядка 30 тысяч российских немцев. Накануне выборов в бундестаг за их голоса развернулась ожесточенная борьба – некоторые партии даже распространяют листовки на русском языке.
Senior Man Trying To Keep Warm Under Blanket At Home

Дефицит газа в Европе: когда немцы начнут мерзнуть и сколько переплатят? 23.09.2021

Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. Каковы возможные последствия для отопительного сезона в ФРГ и цен на голубое топливо?
Ein Radfahrer fährt an großen Wahlplakaten mit den Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD, l-r), Armin Laschet (CDU), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Bündnis 90/Die Grünen) vorbei. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihren Endspurt um die Wählergunst gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

Выборы в бундестаг: почему многие немцы не знают, за кого голосовать 23.09.2021

Выборы в бундестаг пройдут уже 26 сентября, однако многие избиратели еще не решили, за какую партию отдать свой голос. В числе причин такой неуверенности - уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.
Passanten, Fussgaengerzone, Steintor, Georgstrasse, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

За кого голосуют граждане Германии с миграционными корнями 15.09.2021

Многие выходцы из России или Украины, постоянно живущие в Германии, не смогут принять участие в выборах в бундестаг 26 сентября. А за кого голосуют те, кто получил немецкое гражданство?
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