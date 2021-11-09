Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.
Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
В районе Марцан на востоке Берлина проживает порядка 30 тысяч российских немцев. Накануне выборов в бундестаг за их голоса развернулась ожесточенная борьба – некоторые партии даже распространяют листовки на русском языке.