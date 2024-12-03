В Германии растет производство шоколада

В 2023 году на одного немца пришлось 13,6 кг шоколада. Безработица кондитерам Германии не грозит. Но какао-бобы за год подорожали почти вдвое.

Рождественские Деды и пасхальные зайцы, конфеты для рождественских календарей и подарочные наборы - в 2023 году кондитерские фабрики Германии выпустили 1,14 миллиона тонн шоколадной продукции. На одного жителя ФРГ пришлось 13,6 килограмма этого кондитерского изделия, сообщило во вторник, 3 декабря, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это эквивалентно поеданию примерно двух с половиной плиток шоколада каждую неделю. Общая стоимость произведенного за год шоколада достигла 6,48 миллиарда евро.

Немецким кондитерам явно не грозит безработица: в 2023-м они произвели на 4,6 процента больше изделий из шоколада по сравнению с 2022 годом. А в сравнении с 2019-м выпуск шоколадной продукции увеличился на 12,8 процента.

Шоколадный пасхальный заяц Фото: Political-Moments/IMAGO

Цены на сырье растут, импорт немного упал

Несмотря на рост биржевых котировок какао-бобов и плохой урожай в ключевых странах-экспортерах, импорт в Германию сократился незначительно. С января по сентябрь нынешнего года этот показатель составил 540 тысяч тонн. Это лишь на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2023-го, выяснили статистики.

Крупнейшей страной по добыче какао-бобов является Кот-д'Ивуар со 167 тысячами тонн. В минувшем октябре семена плодов шоколадного дерева стоили почти вдвое выше, чем годом ранее. Их цена в годовом выражении выросла на 91,5 процента, и это - далеко не рекорд: стоимость какао-масла и тертого какао за год подскочила на 114,7 процента!