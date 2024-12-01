Рождественские календари - тренды для взрослых

Что лучше: один большой подарок на Рождество или 24 маленьких и ежедневное предвкушение праздника? О том, какие календари модно сейчас дарить в Германии, - в этой статье.

Сегодня 1 декабря. Время открыть первое из 24 окошек в Рождественском календаре. В классическом варианте он представляет из себя подарочную коробку с пронумерованными - от 1 до 24 - окошками, за каждым из которых - сюрприз. Традиционно это шоколад. Однако каждый год появляются новые, заслуживающие внимания и, конечно, покупки, тенденции.

В последние время были особенно популярны "универсальные", подходящие для всех рождественские календари, где, например, в каждом окошке предлагался новый сорт чая. Хорошо раскупались также специальные наборы для детей и пожилых людей. Первые доставали каждый день по новой игрушке или ее детали, а вторые - мед, варенье, ароматный кофе и прочие вкусности в порционных упаковках из "Адвент-календаря для пенсионеров - Время уютных завтраков".

Бестселлерами продаж на популярной интернет-платформе в прошлом году были также сборники с соответствующим числом головоломок, кроссвордов, судоку и игр по поиску слов. Сегодня все это, конечно же, тоже можно купить. Но во всем изобилии аналитики выделяют несколько "свежих" идей для взрослых. Это, например, "Календарь хайлайтов" - набор косметики за 400 евро; коллекция для вязания с инструкцией и всем необходимым за 140 евро; 24 свечи ручной работы за 119 евро; подборка помад и лаков для ногтей за почти 400 евро и тому подобное.

Рождество - это модно! Главное - оставаться в тренде

"Рождественские календари за 1 евро - пройденный этап, - так в интервью информационному агентству dpa оценила ситуацию на рынке тренд-аналитик Габриэла Кайзер (Gabriela Kaiser), специализирующаяся в том числе на изучении тенденций рождественских продаж. - Мы перенасытились. Возможно, это сказано слишком сильно, но немногие вещи могут заставить нас оторваться от дивана. Это должно быть нечто особенное. Просто шоколад уже не котируется - если уж брать, то, например, трендовый дубайский шоколад".

При этом главная особенность этого изделия, о котором необычайно много говорят накануне праздников, - не его заоблачная цена или какой-то невероятный вкус, а текстура начинки - она состоит из фисташковой пасты, обжаренного хрустящего теста катаифи и пасты тахини. Именно это сделало его вирусным и, как это преподносится в соцсетях, эксклюзивным подарком.

Рождественский календарь - это много маленьких радостей вместо одной большой

"Рождественские календари дарят все чаще - и не только детям, но и партнерам по бизнесу, друзьям, всем, кто тебе важен, - отмечает современную тенденцию аналитик. – Благодаря календарю, я дарю радость дорогим мне людям еще задолго до наступления праздника. 24 дня они получают что-то приятное".

Высококачественный эксклюзивный календарь, по мнению специалиста, может, пожалуй, даже вовсе заменить главный рождественский подарок или оправдать его более скромную цену. "Речь идет о прекрасном чувстве предвкушения праздника, которое тебе дарят вместе с календарем", - считает Габриэла Кайзер.

24 кусочка сыра

Еда в рождественском календаре - тенденция не новая, но стабильная. Наборы с сырами, колбасными изделиями, с мюсли различных составов, коллекции вина и более крепких напитков дарят в качестве рождественского календаря очень часто. Бывает, что это и просто красиво упакованные повседневные продукты. Чуть более оригинально смотрятся региональные овощи-фрукты, собранные накануне в октябре-ноябре. Также за 24 дверцами могут скрываться ароматные специи, ингредиенты для выпечки, витаминные напитки…

Дарить продукты - это нормально, считает Юлия Уэрек (Julia Uherek), эксперт по потребительским товарам и руководитель ежегодной ярмарки ChristmasWorld, которая проходит во Франкфурте-на-Майне и посвящена всему, что касается Рождества. Она отмечает, что предложение и разнообразие рождественских календарей растет с каждым годом - на любой вкус и кошелек.

Прежде всего, эту идею активно поддерживает промышленность и бизнес, многие компании весьма заинтересованы в подобного рода промо-акциях для продвижения своего ассортимента. "Ведь если почти целый месяц каждый день есть, например, джемы на завтрак, то в конце концов на этот бренд можно и "подсесть", - считает эксперт. - Двумя-тремя товарами, которые особенно понравились, пользуются затем круглый год".

Рождественский календарь - важная немецкая традиция

Рождественский календарь (Adventskalender) с 24 окошками, которые открывают каждый день вплоть до cочельника (Heiligabend), придумали в Германии. Само слово "адвент" происходит от латинского слова adventus, то есть "пришествие". Обычай считать дни до Рождества получил широкое распространение в XVII веке. Тогда на домах каждый день с начала декабря вывешивали картинки на библейские сюжеты или просто рисовали 24 черточки и разрешали детям стирать по одной, чтобы помочь им сориентироваться, сколько же еще дней осталось до главного христианского праздника.

"В стране младенца Христа", выпущенный в 1910 году, - один из старейших рождественских календарей Германии. Тогда надо было вырезать и наклеивать картинки Фото: Matthias Hiekel/picture alliance

Первые прообразы современного рождественского календаря были напечатаны в Германии в начале XX века в мюнхенской типографии "Friedrich Reichhold" - это были два листа с картинками, которые нужно было вырезать и наклеивать на нужное место. А с 1920 года, когда владельцем типографии стал сын протестантского пастора Герхард Ланг (Gerhard Lang), которого называют главным популяризатором рождественских календарей, начали выпускаться известные во всем мире модели с окошками, за которыми скрываются сладости и сюрпризы.

Нельзя не упомянуть еще об одной неотъемлемой части рождественской традиции в Германии. Это рождественский венок (Adventskranz), который обычно сплетают из хвойных веток. Раньше его украшали 24 маленькими и 4 большими свечами. Каждое утро зажигалась одна маленькая свечка, а по воскресеньям к ним добавлялось по одной большой. Сегодня принято ставить только четыре большие свечи.

Первая, так называемая Свеча пророчества, символизируетбиблейские притчи о появлении Христа-Спасителя; вторая зажигается в память о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем и о рождении там Христа; третья - Свеча пастухов или волхвов, которые первыми нашли и поклонились младенцу, а четвертый огонек - Свеча ангелов - символизирует божественную сущность Спасителя.