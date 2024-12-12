Одиночество бъет по молодым немцам

Большинству немцев знакомо одиночество - около 60 процентов жителей Германии испытывают это негативное чувство часто, иногда или изредка. В жизни четырех процентов одиночество присутствует часто. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa по заказу больничной кассы Techniker Krankenkasse (TK) и представленные в среду, 11 декабря в Берлине. В исследовании приняли участие 1400 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Проблема одиночества особенно распространена среди молодых людей - в возрастной группе от 18 до 39 лет почти 70 процентов опрошенных признались, что она им хорошо знакома. Больше трети респондентов в этой группе также отметили, что одиночество тяготит их в значительной или очень значительной степени. Среди старшего поколения одиноким себя чувствует почти каждый пятый.

При этом очевидно, что эта тема в немецком обществе все еще является табу, особенно для мужской части населения. Лишь каждый пятый мужчина, которому знакомо чувство одиночества, рассказал, что хотя бы изредка говорит об этой проблеме с другими. Среди женщин, согласно исследованию TK, так поступают 40 процентов. Каждый третий мужчина и каждая пятая женщина в этом вопросе вообще никому не доверялись. В качестве причины большинство указали боязнь стать для других обузой. Помимо этого более половины опрошенных не верят в то, что разговоры на эту тему с другими помогут, и для трети они вообще неприятны.

Одиночество сказывается на здоровье

Исполнительный директор TK Йенс Баас (Jens Baas) подчеркивает, что хроническое одиночество в долгосрочной перспективе может вызвать расстройства физического или психического характера. Среди ученых по данному поводу нет разногласий.

Это подтверждают и результаты опроса: почти каждый четвертый респондент, чувствующий себя часто или иногда одиноким, оценивает свое состояние здоровья как не очень хорошее или плохое. Среди тех, кто вообще не испытывает одиночества или сталкивается с этим чувством лишь изредка, таковых 13 процентов. Особенно часто упоминаются психические проблемы. По словам Йенса Бааса, такие симптомы, как стресс и истощение, усталость, подавленность, намного чаще встречаются среди одиноких людей.

Алкоголь - лишь временное убежище от одиночества причем не без негативных последствий для здоровья Фото: Finn Winkler/dpa/picture alliance

Одинокие люди меньше двигаются, хуже спят и реже придерживаются здорового питания. Об этом говорят результаты исследования ганноверской больничной кассы KKH, также обнародованные на днях. Около двух третей участников опроса, испытывающих хотя бы время от времени одиночество, признались, что в таких ситуациях, чтобы себя отвлечь, смотрят видео или сидят в интернете. Почти каждый четвертый находит облегчение в алкоголе или сладостях. Последствия для здоровья могут варьироваться от депрессии до повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения зависимостей, предупреждает KKH.

Общественный климат в Германии способствует одиночеству

Причины, вызывающие эмоциональное состояние одиночества, могут быть самого разного плана. Но, как показало исследование KKH, свою роль в этом играет изменившийся социальный климат в Германии. Особенно это ощущают на себе люди помоложе, сообщает ганноверская больничная касса KKH, организовавшая опрос среди более 1000 жителей Германии. Респонденты отмечают растущий эгоизм, нехватку эмпатии и возросшую агрессивность вместо дружелюбного обхождения с другими. Неблагоприятный общественный климат - триггер одиночества для более трети опрошенных.

Еще чаще среди причин участники опроса называли нехватку времени для поддержания контактов, например, из-за больших нагрузок на работе или других обязательств - из-за этого одинокими себя хотя бы временно ощущали чуть более половины респондентов. В каждом четвертом случае одиночество было связано с разочарованием в других людях, а 18 процентов опрошенных объяснили это ощущение тем, что общаются с другими исключительно в цифровом формате.

По данным KKH, две трети немцев хотя бы раз ощущали себя одинокими или разобщенными с окружающим миром. Каждому четвертому часто или регулярно не хватает общества других людей. Половина опрошенных переживают в моменты одиночества грусть или депрессию, четверть - слабость и эмоциональное выгорание.

Специалисты KKH подчеркивают, что прежде всего среди тех, кто родился в конце 1990-х - начале 2000-х, так называемого поколения Z, за последнее десятилетие число случаев рекуррентной (повторяющейся) депрессии возросло на 130 процентов, а число тревожных расстройств - на 42 процента. Для сравнения: среди населения ФРГ в общем эти показатели составляют 56 и 19 процентов соответственно. Пандемия COVID-19 существенно способствовала участившемуся ощущению одиночества среди 18-29-летних.

Предложения для одиноких на новогодние праздники

Острой проблемой одиночество становится особенно в предновогоднюю пору и, конечно, на Рождество и Новый год, когда многие отмечают праздники в семейном кругу или с друзьями. Поэтому сейчас в Германии психотерапевты и общественные организации активно обращаются к людям, испытывающим трудности из-за психологической или социальной изоляции.

Психолог здоровья из Бремена Соня Липпке (Sonia Lippke), в частности, уверена, что из одиночества есть способы выхода. Первый важный шаг - признаться себе, что чувствуешь себя одиноким. Чувство одиночества является индикатором, отмечает эксперт: "У него эволюционная биологическая функция - оно показывает нам, что что-то нужно улучшить".

Рождественский базар - хороший тренинг по завязыванию контактов и преодолению одиночества Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Тем, кто хотел бы провести праздники в обществе других людей, руководитель консультационной службы по вопросам брака и жизни при Евангелической церкви Кристин Глоков (Kristin Glockow) советует не надеяться на случай, взять инициативу в свои руки и договориться о встрече. Даже если существует боязнь быть отвергнутым, следует преодолеть в себе этот страх и, например, позвонить человеку, общество которого вам приятно, но который вам сам долго не звонил.

Если и это дается с трудом, то подойдет стратегия маленьких шагов: выйти на прогулку в город и улыбаться другим или упражняться в супермаркете. "90 процентов людей дружелюбно улыбнуться в ответ, - уверена Соня Липпке. - Это не равносильно обретению новых друзей. Но таким образом вы сможете постепенно приблизиться к установлению контактов". Этому способствуют и различные ивенты, будь то концерты, церковная служба или поход на рождественский базар, где за чашкой глинтвейна можно вступить в разговор с соседом по столику.

Если же такие меры на данный момент непосильны, не стоит себя укорять. Начать можно с книги с советами против одиночества или онлайн-службы, оказывающей психологическую поддержку. В Германии существует ряд бесплатных и зачастую круглосуточных телефонных консультаций, а также чатов, где анонимно и конфиденциально можно коротко пообщаться или излить душу. Портал www.krisenchat.de , услуги которого доступны в WhatsApp и по SMS, адресован людям до 25 лет. Предварительная регистрация здесь не нужна, поговорить с вами могут по-русски или по-украински (для бежавших от войны украинцев здесь есть даже отдельная консультация).

Сайт www.nightlines.eu/erreichbarkeit - предложение от студентов студентам. "Сотрудники" горячей линии готовы вас слушать обычно с 20 часов и до полуночи в том числе и в Новый год. Платформа www.silbernetz.org - для тех, кому за 60. Также круглосуточную помощь оказывает и телефонная служба душепопечительства - www.telefonseelsorge.de. Кстати, здесь отмечают, что одиночество на протяжении лет является самой частой проблемой для тех, кто сюда обращается. В прошлом году на эту тему пришелся почти каждый пятый звонок.