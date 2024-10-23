Германия страдает от депрессии

Никогда эти цифры не были столь высоки: 12,5 процента населения Германии страдает от депрессии. И это - только официально зарегистрированные случаи.

WIdO, научно-исследовательский институт немецкой компании медицинского страхования AOK, составил так называемый "Атлас здоровья" регионов Германии (по данным за 2022 год) и на днях представил его общественности.

Согласно данным исследователей, количество людей, страдающих от депрессии, в Германии постоянно увеличивается. В 2017 году это заболевание было диагностировано у 11,8 процента населения страны, а показатель 2022 года - 12,5 процента. И речь в данном случае - только об официально зафиксированных врачами случаях. Предполагается, что страдающих депрессией - еще больше, просто не все обращаются за помощью к специалистам.

Пандемия как катализатор роста

Основной причиной существенного увеличения количества заболевших исследователи называют пандемию COVID-19. Особенно быстрый рост наблюдался в возрастной группе от 65 лет и старше. По словам директора WIdO Гельмута Шрёдера (Helmut Schröder), одиночество является фактором риска развития депрессии, и люди пожилого возраста были во время пандемии особенно часто изолированы от общества и общения.

Кроме того, к факторам риска, которые могут способствовать развитию депрессии, исследователи относят сопутствующие заболевания, сложные жизненные обстоятельства или хронический стресс.

Депрессия в Германии. Кто болеет чаще?

Женщины болеют чаще мужчин, причем во всех возрастных группах. Особенно сложная ситуация - среди женщин в возрасте от 80 до 84 лет: 27,7 процента. Среди мужчин самая высокая доля (17,6 процента) приходится на возрастную группу 90 лет и старше.

В "Атласе здоровья" также анализируется региональное распространение заболевания. Так, в федеральной земле Саар - самая высокая доля болеющих: 14,2 процента населения. Далее следуют Гамбург (13,5 процента) и Гессен (13,4 процента). Самые низкие показатели зафиксированы в Саксонии - 11,1 процента, за ней следуют Мекленбург - Передняя Померания (11,2 процента) и Бранденбург (11,4 процента).

Согласно данным Федерального статистического ведомства, совокупные расходы на лечение депрессии составили 9,5 млрд евро. И это - 2,2 процента всех медицинских расходов по Германии. Помимо прямых медицинских расходов, есть еще и косвенные - связанные с пропущенными по болезни днями. В среднем на каждый случай депрессии приходится 43 дня, в которые сотрудник отсутствует на рабочем месте и в которые его приходится заменять.



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DW с осторожностью публикует статьи, в которых тем или иным образом упоминаются психологические проблемы, депрессия или тема суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью в своей стране.



Информацию можно также найти на сайте https://www.befrienders.org/russian

В России Вы можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.



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А по телефону 0800 3344533 вы можете связаться с организацией, помогающей всем, кто страдает от депрессии - Deutsche Depressionshilfe .