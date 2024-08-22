Почему толстеют немцы?

Еще одно исследование подтвердило: в напитках из немецких супермаркетов - нездоровое содержание сахара. Специалисты знают, как решить проблему. Но политики не спешат воспользоваться их советами.

Чрезмерное содержание сахара в напитках, и прежде всего в лимонаде, кока-коле, энергетиках и тому подобных - проблема для Германии не новая, однако решающих законодательных изменений не происходит. Новый анализ рынка, результаты которого были представлены в среду, 21 августа, организацией по защите прав потребителей Foodwatch, показывают, что в 117 из 136 протестированных напитков (это 86 процентов) содержание сахара выше рекомендуемой нормы - пять граммов на 100 миллилитров. А более половины содержат даже еще больше сахара - восемь граммов на 100 миллилитров. Это значит, что в одном стакане лимонада в среднем шесть с половиной кубиков сахара, что, с точки зрения здорового питания, слишком много.

Для исследования были куплены напитки в пяти крупных немецких супермаркетах в упаковке, ориентированной на детей, например, с красочными принтами с изображением животных и мультипликационных героев.

Представленные Foodwatch тревожные цифры призваны стать сигналом для политиков к принятию долгожданных законодательных изменений с целью поддержания здоровья нации.

Пагубное влияние сахара на здоровье

По данным Foodwatch, всего одной банки или одного пакета некоторых продуктов бывает достаточно, чтобы достичь или даже превысить максимальное потребление сахара, рекомендованное Немецким обществом питания для детей - это 25 граммов в день. Надо ли говорить о том, что превышение нормы является основным фактором риска для здоровья. Среди последствий могут быть такие серьезные заболевания, как ожирение, диабет и кариес. Тогда как альтернативой переслащенным напиткам из магазина может стать домашний напиток с лимоном, мятой или ягодами.

Вредный лимонад - в стакане может быть до шести кусков сахара Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Защитники прав потребителей, а также Всемирная организация здравоохранения уже давно призывают к радикальным мерам в связи со сложившейся ситуацией - эта проблема существует во всем мире. Одной из них могло бы стать введение налога на сахаросодержащие безалкогольные и энергетические напитки.

Что даст "штрафной" налог на сахар?

В частности, звучат призывы не просто ввести "сахарный налог", но и сделать ставку достаточно высокой, чтобы заставить производителей кардинально изменить рецепты продукции и тем самым ограничить чрезмерное потребление сахара, в первую очередь, детьми. Всемирная организация здравоохранения предлагает назначать не менее 20 процентов. Многие европейские страны уже последовали этой рекомендации. Однако результаты оказались неоднозначными. Лучше всего зарекомендовала себя модель, созданная в Великобритании.

Помимо введения налога, предлагается также установить эффективные рекламные ограничения для вредных продуктов и назначить возрастной ценз для продажи энергетических напитков. Кроме того, как считают специалисты, следует продолжить реализацию национальной стратегии Германии 2018 года , в рамках которой несколько отраслей промышленности добровольно взяли на себя обязательства по сокращению добавления сахара, а также соли и жиров, в продукты питания к 2025 году.

В то же время многие продовольственные ассоциации выступают против налога на газировку и утверждают, что ожирение и другие заболевания связаны не только с питанием, а имеют более широкие причины.

Тенденция - к росту заболеваний диабетом и ожирением

Количество людей, страдающих от ожирения и диабета, растет во всем мире. В Германии эти заболевания имеются у почти каждого пятого человека. А около половины взрослого населения весят на несколько килограммов больше нормы. Более семи процентов немцев страдают диабетом. Ученые считают, что эти болезни вызывает в большей мере чрезмерное употребление сахара.

Название организации - Foodwatch, представившей актуальное исследование, происходит из английского языка и означает "мониторинг продуктов питания". Она была основана в 2002 году как некоммерческая ассоциация, уделяющая особое внимание правам потребителей и качеству продуктов питания. Foodwatch финансируется за счет взносов и пожертвований и не получает никаких государственных субсидий.