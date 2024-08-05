Немцы стыдятся своей фигуры и не ходят на пляж

Время отпусков в Германии в самом разгаре. Оказывается, многие стесняются своей фигуры и даже готовы отказаться по этой причине от пляжного отдыха. Новый опрос показывает, чего именно стесняются жители Германии.

Многие жители Германии ощущают неловкость из-за своей фигуры и по этой причине отказываются от пляжного отпуска. К такому результату исследователи пришли, проведя репрезентативный опрос.

Только каждый седьмой немец доволен своей внешностью

Немецкая компания медицинского страхования Pronova BKK в апреле 2024 года в своем онлайн-опросе среди мужчин и женщин старше 18 лет поинтересовалась, как немцы воспринимают свое тело. Около 1600 человек приняли участие в исследовании "Отпуск и идеалы красоты" , результаты которого были представлены в конце июля в Леверкузене и с которыми ознакомилась DW.

Исследователи ставили перед собой задачу выяснить, насколько население Германии довольно своим внешним видом и на какие меры оно идет ради красоты. Авторов доклада не удивляет тот факт, что Германия относится к странам с наиболее высоким числом эстетических коррекций. Ведь в стране только каждый седьмой доволен своей внешностью, выяснили ученые, а вот каждый четвертый - совсем нет. Самая высокая доля недовольных - в возрастной категории от 40 до 59 лет. При этом мужчины в целом чувствуют себя более комфортно в своем теле, нежели женщины.

"Проблемные зоны" не дают немцам покоя даже в отпуске

Какие же "проблемные зоны" находят у себя немцы? Почти каждый второй не доволен своим животом. А вот больше всего довольны немцы состоянием своих волос - причем как женщины, так и мужчины.

Патриция Там (Patrizia Thamm), бизнес-психолог и тренер по устойчивости в компании Pronova, призналась DW, что больше всего ее удивил тот факт, что "многие люди, согласно исследованию Pronova BKK "Отпуск и идеалы красоты", совершенно очевидно отказывают себе в пляжном отпуске из-за чувства стыда и потому что не ощущают себя комфортно в своем теле. Почти каждая третья женщина избегает пляжного отдыха, среди мужчин - каждый четвертый. Это касается прежде всего поколения Z, которое хочет соответствовать идеалам красоты: 71 процент людей в возрасте от 18 до 29 лет специально начинают предпринимать активные действия, чтобы улучшить свой внешний вид перед каникулами и отпуском".

Кроме того, женщины чаще стараются скрыть "проблемные места": в этом признались три четверти опрошенных. Среди мужчин эта доля меньше: не более 50 процентов прибегают к хитростям, чтобы скрыть недостатки своей фигуры.

Пожалуй, еще одним из самых неожиданных результатов исследований можно считать тот факт, что наиболее критичным подходом к своей фигуре отличается как раз немецкая молодежь. Более 70 процентов респондентов в возрасте от 18 до 29 лет заявили о том, что начинают активно заниматься спортом специально перед отпуском, чтобы привести себя в форму. Кроме того, более половины опрошенных младше 30 лет заявили о своем положительном отношении к косметическим корректировкам. Почти каждый пятый уже прибегал к небольшим вмешательствам - таким, например, как уколы ботокса. 15 процентов респондентов в этой возрастной категории шли на более кардинальные меры ради того, чтобы хорошо выглядеть в отпуске: липосакцию (удаление жира) и подтяжку лица.

Недовольство по поводу своей внешности немецкая молодежь испытывает не только накануне отпуска. В целом девять из десяти опрошенных в этом возрасте жалуются на те или иные недостатки своей фигуры - будь то грудь, живот или ягодицы.

Эксперты предостерегают от слишком критичного отношения к своей внешности

Такое критичное восприятие собственной внешности во многом вызвано влиянием социальных сетей, уверена Патриция Там, эксперт по вопросам здоровья в страховой компании, проводившей исследование: "Поколение Z испытывает колоссальное давление, чтобы соответствовать идеалам в соцсетях". Половина опрошенных в возрасте до 30 лет обрабатывает фотографии, прежде чем поделиться ими с друзьями или опубликовать в социальных сетях. Это искажает восприятие своей внешности, считает немецкий эксперт. По ее мнению, в обществе наблюдается дефицит информации и принятия того факта, что внешность может быть разной.

Немецкая молодежь подходит критично не только к себе. 43 процента опрошенных молодых людей считают, что полным людям не стоит показывать себя в бикини, купальнике или плавках. Среди общего состава респондентов такого мнения придерживаются меньшее число людей: 32 процента. Эта категория респондентов может попасть в замкнутый круг, предостерегает Патриция Там, все критичнее относясь к своей фигуре и впитывая в себя дискриминирующее отношение к другим. Это представляет опасность для общества: эмоциональное состояние людей, которых стыдят за их внешний вид, может ухудшаться: пониженная самооценка, депрессивные настроения.

Патриция Там говорит DW: "Если мы, руководствуясь стыдом, стараемся себя ограничить и избегаем пляжа, хотя мы так радовались отдыху на море, это может в значительной степени испортить нам отпуск. Важно укреплять свою самооценку и не позволять другим решать за вас. Каждый человек должен ощущать себя комфортно и наслаждаться своим отпуском. Здоровое отношение к своему телу можно тренировать, как и любой мускул. Один из методов - заручиться положительными откликами близких и записать комплименты. Еще один совет от меня: встаньте перед зеркалом и скажите, что вам нравится в своей внешности".

Немецкий эксперт также считает, что полезно концентрироваться не только на внешности, но и на внутренних качествах. Здоровая самооценка поможет наслаждаться отпуском на все сто, уверена Патриция Там.

Еще один вывод: многие немцы плохо отдыхают

В ближайшие дни будут представлены и результаты исследования "Отпуск и отдых". Забегая вперед, немецкий психолог делится выводами: "Это исследование Pronova BKK показывает, что 43 процента работающего населения возвращаются из отпуска плохо отдохнувшими или отдохнувшими "так себе" - средненько".

"При этом хороший отдых - жизненная необходимость, дающая возможность нашему телу отдохнуть от ежедневного быта, расслабиться и оставаться здоровыми, - подчеркивает Патриция Там. - Помимо независимости и самоопределения, решающим фактором, способствующим устойчивому восстановлению после отпуска, является психическая дистанция от работы".