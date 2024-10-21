Четырехдневка - эффективна: эксперимент в Германии завершен

В Германии завершилось тестирование модели четырехдневной рабочей недели. Первые оценки результатов демонстрируют немало положительных эффектов для персонала. "Сотрудники сообщили о существенном улучшении своего морального и физического здоровья", - заявила берлинская консалтинговая компания Intraprenör, инициировавшая пилотный проект в начале 2024 года. При этом о снижении эффективности или продуктивности фирм в условиях сократившегося рабочего времени говорить не приходится, подчеркнули в Берлине.

Благодаря четырехдневке участники эксперимента стали получать гораздо больше удовольствия от жизни, причем это связано в основном с дополнительным свободным временем, пояснила научный руководитель проекта, сотрудница Мюнстерского университета Юлия Бакман (Julia Backmann). До начала эксперимента 64 процента работников хотели бы проводить больше времени с семьей, а по окончании тестовой фазы такое желание изъявили 50 процентов.

Больше сна, меньше выгорания

Сокращение времени, проведенного на работе, позволило больше двигаться и спать. Участники эксперимента спали в среднем на 38 минут в неделю больше, чем представители контрольной группы. Кроме того, они стали гораздо реже жаловаться на выгорание и стресс, отметили в Intraprenör. В рамках проекта ученые из Мюнстера вели наблюдение за физическим и психическим состоянием работников, проводили интервью, анализировали данные фитнес-браслетов и замеряли уровень гормона стресса кортизола.

Сокращение времени на работе позволило больше спать Фото: Christin Klose/dpa/picture alliance

Однако больничный в течение эксперимента брали столь же часто. Участники пилотного проекта действительно реже отсутствовали на рабочем месте по болезни, но то же самое касается и контрольной группы. Подобная тенденция говорит, что "причиной являются сезонные изменения", пояснили инициаторы.

Не наблюдается и положительного воздействия на экологию, на что надеялись в Intraprenör. Время в пути до работы не изменилось, и ничто не указывает, что действия участников тестирования в дополнительный выходной "были особенно благоприятны для окружающей среды", добавили в Берлине.

Производительность труда выросла

А что же экономические показатели? Объемы прибыли и оборота компаний говорят о росте, но в сравнении с предыдущим годом он является незначительным. "Однако тот факт, что эти показатели остались стабильными в условиях значительного сокращения рабочего времени, позволяет предположить, что, по крайней мере, был достигнут некоторый прирост производительности", - подчеркнули в берлинской фирме. Увеличение производительности труда в субъективном восприятии не осталось незамеченным и среди сотрудников и руководства.

Компании выигрывают от повышения удовлетворенности сотрудников, а также сообщают о положительных изменениях в процедуре набора персонала, что имеет значение при нынешней нехватке специалистов в Германии. В то же время авторы исследования предупреждают: убедительные доказательства того, что введение четырехдневной рабочей недели ведет к снижению текучести кадров, отсутствуют.

Две фирмы досрочно вышли из эксперимента

Пилотный проект был запущен в Германии 1 февраля. В нем было задействовано 45 компаний и организаций из сфер услуг, производства, ухода за больными и престарелыми, IT и СМИ. Причем 41 из них уже завершили или вот-вот завершат тестовую фазу продолжительностью полгода. Две фирмы были вынуждены прервать эксперимент, объяснив это "экономическими вызовами или отсутствием внутренней поддержки четырехдневной недели".

Участники эксперимента получили возможность проводить больше времени с семьей Фото: Zoonar.com/Robert Kneschke/picture alliance

Действовали компании по-разному: кто-то сокращал рабочее время на 20 процентов в неделю при сохранении прежней зарплаты, кто-то - лишь на 10 процентов, а некоторые - и того меньше. У 85 процентов фирм образовался один полностью свободный день в неделю. В ряде компаний в эксперименте участвовал не весь коллектив, а лишь отдельные группы.

Чтобы компенсировать сокращение рабочего времени, компании постарались избавиться от отвлекающих факторов, оптимизировать рабочий процесс и внедрить новые цифровые инструменты. Многие снизили количество и продолжительность совещаний. Представитель Intraprenör Карстен Мейер (Carsten Meier) видит потенциал новой модели именно в борьбе с запутанными процессами, избытком совещаний и недостаточной цифровизацией.

Оценки экономистов: от образца для подражания до малосодержательного эксперимента

Институт экономики и социальных наук из близкого к профсоюзам Фонда имени Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) положительно отозвался о пилотном проекте. Эксперимент демонстрирует, что четырехдневка оказывает положительное влияние как на сотрудников, так и на компании, отметили в фонде. По его мнению, пробный опыт должен вдохновить другие предприятия внедрить у себя эту практику.

Однако у близкого к работодателям Института немецкой экономики в Кельне (IW) иное мнение. Там пилотный проект назвали "малосодержательным экспериментом". Очевидно, что компании-участники и так положительно относились к четырехдневной неделе, что искажает результат эксперимента, пояснили в IW. До сих пор ни одно исследование не предоставило доказательств того, что сокращение рабочего времени "является разумным подходом с экономической точки зрения", резюмировали в Кельне.