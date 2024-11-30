Большинство немцев поддержали бы запрет на соцсети для детей

Согласно опросу, 77 процентов жителей ФРГ поддержали бы запрет соцсетей до 16 лет по аналогии с принятым в Австралии законом.

Подавляющее большинство жителей Германии поддержали бы закон о социальных сетях, запрещающий молодым людям до 16 лет регистрироваться в них. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института YouGov, опубликованные агентством dpa в субботу, 30 ноября.

Подобный закон ранее был принят в Австралии и, как ожидается, через год вступит в силу. В законе не перечислены соцсети, в которых будет введено ограничение по возрасту для регистрации, но по интерпретации СМИ, под ограничения не попадут только игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться, вроде YouTube. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе утверждает, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети.

В Германии 77 процентов опрошенных заявили, что они "полностью" или "отчасти" поддержали бы такой закон. Лишь 13 процентов респондентов указали, что "полностью" или "в некоторой степени" не принимают его. Остальные ответили "не знаю".

Более 80% опрошенных отмечают негативное влияние соцсетей

Подавляющее большинство опрошенных YouGov считают, что социальные сети оказывают негативное влияние на детей и подростков. 82 процента респондентов заявили, что "полностью уверены" в этом или "скорее согласны". Только 9 процентов сказали, что такие платформы, как TikTok, Instagram и Facebook, не оказывают негативного воздействия на детей, или ответили на вопрос "вероятно, нет".

В репрезентативном онлайн-опросе, проходившем с 22 по 26 ноября, приняли участие 1976 человек в возрасте 18 лет и старше по всей стране, имевших право голоса в Германии.